TPHCM: 9 ca tử vong do sốt xuất huyết

Thứ Hai, ngày 14/10/2019 18:02 PM (GMT+7)

Số ca mắc sốt xuất huyết tuy chững lại nhưng vẫn ở mức cao, bệnh tay chân miệng, bệnh sởi tiếp tục gia tăng trên địa bàn TPHCM trong tháng 9.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (CDC), trong tháng 9, trên địa bàn thành phố ghi nhận 8.237 ca mắc sốt xuất huyết, tương đương với số ca mắc trong tháng 8. Tích lũy trong 9 tháng đầu năm 2019, TPHCM có 48.458 ca mắc sốt xuất huyết cả nhập viện lẫn điều trị ngoại trú, tăng 124% so với cùng kỳ năm 2018. Trung bình mỗi tuần có khoảng 1.800 ca mắc mới. Tính đến tháng 9, toàn thành phố ghi nhận 9 ca tử vong do sốt xuất huyết, chủ yếu ở người lớn.

Trong khi đó, bệnh tay chân miệng cũng đang trên đà tăng nhanh. 9 tháng đầu năm đã có hơn 16.000 ca mắc bệnh tay chân miệng cả nhập viện lẫn điều trị ngoại trú. Bệnh chủ yếu xuất hiện ở nhóm trẻ 0-3 tuổi (chiếm 90%). Từ đầu năm đến nay thành phố có 85 ổ dịch tay chân miệng phát sinh trong trường học.

Dịch sởi cũng đang diễn tiến phức tạp. Trong tháng 9 đã có 136 ca mắc sởi được báo cáo. Tích lũy 9 tháng đầu năm 2019, thành phố có 6.192 ca mắc sởi, trong khi cùng kỳ năm 2018 chỉ 99 ca. Trong hơn 6.000 ca mắc sởi, chỉ có 4 trẻ tiêm đủ 2 mũi vắc xin sởi, 15 trẻ tiêm 1 mũi vắc xin, còn lại 51% chưa được tiêm chủng và 48% chưa rõ tiền sử tiêm chủng.

Để hạn chế dịch bệnh tiếp tục tăng cao, từ nay đến cuối năm, ngành y tế TPHCM tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết tại các phường, xã. Khuyến khích các địa phương tăng xử phạt cá nhân, tập thể vi phạm Nghị định 176/2013/ NĐ-CP để phát sinh ổ dịch trong cộng đồng. Đồng thời tiếp tục giám sát công tác tiêm chủng mở rộng, khuyến cáo phụ huynh đưa con em đến trạm y tế tiêm phòng vắc xin phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm

