Tìm hiểu vị trí, nguyên nhân đau bụng qua một bức hình

Khi bị đau bụng, mọi người có xu hướng nghĩ ngay tới việc đã ăn phải món gì đó không phù hợp. Cũng vì thế họ bỏ qua những căn bệnh cấp tính, nghiêm trọng và trì hoãn việc điều trị. Bác sĩ người Đài Loan Wang Weijie khuyến cáo khi thấy đau bụng, bạn nên chú ý đến vị trí đau và tìm cách điều trị kịp thời, bởi trong bụng có nhiều cơ quan nội tạng. Khi cảm thấy khó chịu và tình hình đặc biệt nghiêm trọng, đau cấp tính, bạn nên tìm kiếm hỗ trợ y tế càng sớm càng tốt.

Dưới đây là hình ảnh giúp bạn phán đoán nhanh cơn đau đến từ bộ phận nào trong ổ bụng và nguyên nhân:

Ảnh: ET Today.

Đau bụng trên: Nguyên nhân thường khó phán đoán và không đơn giản nên bạn cần đi khám càng sớm càng tốt.

- Đau hạ sườn phải: Đó có thể là vấn đề về gan, túi mật hoặc tá tràng, chẳng hạn như viêm túi mật, đau túi mật, viêm tá tràng...

- Đau bụng giữa phía trên: Đó có thể là các vấn đề như viêm dạ dày, phần trước của tá tràng và tuyến tụy.

- Đau hạ sườn trái: Bụng bị đau ở phần cuối bên trái của dạ dày, lá lách. Tuyến tụy cũng kéo dài một chút đến vùng bụng trên bên trái. Nếu có vấn đề ở đây, hãy xem xét liệu gần đây bụng có bị va đập hay không, bởi vì đó cũng có thể dấu hiệu lá lách bị vỡ.

- Đau ở vùng giữa (quanh rốn): Các cơ quan chính ở giữa bụng là ruột già và ruột non. Đau dạ dày thường xảy ra ở vị trí này. Hoặc cũng có thể là bạn bị đau cơ sâu, viêm ruột hoặc ung thư. Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế càng sớm càng tốt. Trong giai đoạn đầu của viêm ruột thừa, nó thường xuất hiện gần rốn.

- Đau bụng dưới: Có nhiều cơ quan chính ở bụng dưới hơn bụng giữa, ngoài ruột còn có bàng quang, thận, manh tràng, ruột thừa... cũng như các cơ quan của phụ nữ như tử cung và buồng trứng. Khi phụ nữ bị đau lúc không có kinh nguyệt, bạn cần chú ý hơn đến những nguyên nhân có thể xảy ra. Và sự phân bố chính của ruột cũng kéo dài đến vùng bụng dưới nên cơn đau này thường bị nhầm lẫn là khó chịu đến từ ruột thừa, có thể bị viêm nặng và gây tử vong. Vì vậy, nếu cảm thấy khó chịu dữ dội ở vùng bụng dưới, bạn nên cảnh giác, tìm kiếm sự xử lý y tế sớm.

- Đau bụng dưới bên phải: Có thể do bệnh về manh tràng, thận, phụ khoa và các vấn đề khác. Cơn đau xảy ra ở đây thường là giai đoạn giữa và cuối của bệnh viêm ruột thừa, không nên bỏ qua. Một khả năng khác là đau do sỏi thận ở giai đoạn đầu. Sỏi thận thường ở phía trên thận và ít gây đau đớn, do đó, nếu bị đau, chúng thường rơi xuống dưới, gây ra tình hình nghiêm trọng hơn.

- Đau bụng giữa và dưới: Có thể đến từ ruột già, trực tràng, bệnh phụ khoa... Cơn đau cũng có thể xảy ra ở đây nếu có hiện tượng bí tiểu.

- Đau bụng phía dưới bên trái: Cơn đau có thể đến từ đại tràng sigma, bệnh phụ khoa, táo bón, viêm túi thừa và các vấn đề khác. Đây là phần cuối của ruột già nên tình trạng táo bón nhẹ thường gây đau ở đây. Nếu táo bón nặng hơn có thể lan sang các vùng bụng khác. Nếu bị táo bón nhẹ, bạn cũng có thể thử xoa bóp vừa phải và ấn nhẹ vào bụng dưới bên trái, cách này sẽ giúp ích đôi chút.

- Đau bụng bất thường: Ngoài những vị trí tương đối cố định nêu trên, bạn còn có thể đau ở các vùng khác nhau cùng lúc. Đó có thể do ăn uống không tốt, gây phản ứng bất lợi cho cơ thể bắt đầu từ dạ dày, gây phát sinh các vấn đề khác ở khắp mọi nơi.

Mặc dù manh tràng chủ yếu nằm ở vùng bụng dưới bên phải nhưng vì nó là cơ quan được treo lơ lửng nên viêm ruột thừa có thể gây đau ở các vị trí khác nhau tùy theo từng người. Viêm túi thừa thường xảy ra ở vùng bụng dưới bên trái nhưng do ruột phân bố rộng nên có thể di chuyển sang các vị trí khác trong ổ bụng.

Cơn đau do viêm ruột, ung thư... cũng có thể xảy ra ở nhiều vùng do đường ruột phân bố rộng. Nếu đau do nguyên nhân này thường đi kèm với các triệu chứng như sốt và phân có máu.

Các tình trạng đau bụng cần được chăm sóc y tế ngay lập tức

Ảnh: Pinterest

Bác sĩ Wang Weijie cũng cho biết, nhiều người thường quan sát vài ngày thì thấy cơn đau bụng không thuyên giảm. Lúc này, nếu thả tay ra sau khi ấn vào chỗ đau, bạn cảm thấy nó tái phát khó chịu và cứng bụng không rõ nguyên nhân, đau dữ dội bất thường, đổ mồ hôi lạnh, thở khò khè, phân đen, nôn mật và sốt ba ngày liên tục... Dù đau bụng ở vùng nào, bạn cũng nên tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức, đó có thể là các tình huống nghiêm trọng và nguy hiểm, chẳng hạn như vỡ nội tạng và mạch máu.

Những người vừa phẫu thuật, gặp tai nạn giao thông, sự cố bất ngờ cần lưu ý trong vòng từ ba ngày đến một tuần, nếu thấy đau bụng thì cần đến gặp bác sĩ ngay.

