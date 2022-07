Thường xuyên chướng bụng dù ăn rất ít, có thể là dấu hiệu của những bệnh nguy hiểm này

1. Bệnh dạ dày

Bụng phình to do đầy hơi có thể liên quan đến sức khỏe dạ dày. Khi dạ dày có bất thường sẽ ảnh hưởng đến quá trình tiết axit dịch vị, khi tiết axit dịch vị không đủ sẽ ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa thức ăn trong dạ dày, lúc này sẽ xuất hiện triệu chứng ăn không tiêu, dẫn đến trướng bụng. Ngoài ra, khi niêm mạc dạ dày bị tổn thương làm dịch vị tiết ra, người bệnh sẽ cảm thấy ợ hơi, buồn nôn, nôn, chướng bụng,…

2. Tràn dịch vùng chậu

Nếu chị em phụ nữ bỏ bê sức khỏe của bản thân trong thời bình sẽ dễ gây ra các bệnh phụ khoa. Tràn dịch vùng chậu là một trong số đó, khi tình trạng tràn dịch vùng chậu ngày càng nhiều sẽ ảnh hưởng đến dạ dày, gây áp lực lên bộ phận này.

3. Bệnh gan

Bụng chướng do đầy hơi không nhất thiết là có vấn đề với hệ tiêu hóa. Trên thực tế, dù bất kỳ cơ quan nào trên cơ thể con người, chỉ cần phát hiện ra sự bất thường đều có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa thức ăn trong cơ thể khiến người bệnh bị phình bụng. Chẳng hạn khi gan bị tổn thương nặng sẽ ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa năng lượng trong cơ thể, người bệnh lúc này sẽ bị chướng bụng.

Tóm lại, mọi người nên chú ý hơn đến tình trạng sức khỏe của mình. Nếu thường xuyên có hiện tượng chướng bụng, đầy hơi thì bạn càng cần phải đề cao cảnh giác. Nhưng nói như vậy, không phải tất cả tình trạng đầy hơi đều là bệnh, nếu tình trạng bụng căng phồng thỉnh thoảng xảy ra thì có thể có nhiều nguyên nhân liên quan đến thói quen sinh hoạt của mọi người, chẳng hạn như:

Tâm trạng bất ổn

Thường xuyên tức giận và cảm xúc không ổn định cũng có thể dẫn đến bụng phình to. Vì khi chúng ta tức giận sẽ ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa thức ăn của hệ tiêu hóa, về lâu dài sẽ sinh ra chứng khó tiêu do nhu động dạ dày không đủ.

Ăn nhanh

Ăn quá nhanh cũng có thể dẫn đến bụng phình to. Vì khi chúng ta ăn quá no, thức ăn ăn vào không được nghiền nát, làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa, về lâu dài có thể bị khó tiêu. Ngoài ra, nếu ăn quá nhanh, trong quá trình nuốt vào cơ thể sẽ vô tình nuốt cả không khí khiến bụng phình to.

Uống đồ uống có ga

Đồ uống có ga có thể nói là món khoái khẩu của giới trẻ, nhất là mùa hè. Nhưng mọi người sẽ thấy rằng, đồ uống có ga có rất nhiều bọt khí và khi những bọt khí này vào dạ dày sẽ khiến chúng ta có cảm giác chướng bụng.

Cách khắc phục tình trạng bụng chướng, đầy hơi

Ăn nhiều thức ăn bổ dưỡng cho dạ dày

Nếu bụng căng phồng do thói quen sinh hoạt, bạn có thể ăn một số thực phẩm bổ dưỡng cho dạ dày và dễ tiêu hóa như: khoai mỡ, lúa mạch, chà là đỏ, hạt sen,… có thể làm giảm chứng khó tiêu gây ra bởi những thói quen sinh hoạt không tốt. Tránh tiêu thụ quá nhiều đồ uống và thực phẩm chiên, lạnh, có ga...

Tập thể dục thường xuyên

Nếu bị chướng bụng, bạn có thể vận động thêm để thúc đẩy quá trình tiêu hóa thức ăn của hệ tiêu hóa và giảm bớt cảm giác chướng bụng do khó tiêu. Sau khi ăn khoảng 30 phút, bạn có thể đi bộ nhẹ nhàng để thúc đẩy quá trình tiêu hóa thức ăn trong cơ thể, đồng thời giúp đẩy lùi chứng đầy hơi trong cơ thể.

Mát-xa nhiều hơn

Nếu bị đầy hơi, bạn có thể xoa bóp vùng bụng thường xuyên hơn, điều này có thể giúp quá trình tiêu hóa thức ăn diễn ra nhanh hơn. Các động tác nhỏ để giải tỏa cảm giác đầy hơi: Nằm thẳng trên giường, uốn cong đầu gối và di chuyển đến gần bụng, sau đó từ từ hạ chân xuống để nằm thẳng, đứng thẳng và xoa bóp bụng theo chuyển động tròn bằng lòng bàn tay. Trong thời gian bị đầy hơi nặng, hãy cố gắng ăn ít thức ăn sinh ra khí như đậu, khoai tây, khoai lang, v.v.

Ngoài ra, nếu tình trạng đầy hơi nghiêm trọng, bạn cần đi khám và dùng một số loại thuốc theo sự chỉ định của bác sĩ. Cố gắng không tự điều trị bằng các loại thuốc tiêu hóa.

