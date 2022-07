Dấu hiệu cảnh báo tình trạng mãn dục ở nam giới đang đến gần

Thay đổi nội tiết tố là một phần tự nhiên của quá trình lão hóa, không chỉ phụ nữ mà cả nam giới cũng bị suy giảm nội tiết tố sinh sản một cách tự nhiên. Mãn dục nam được gọi là Andropause, có thể hiểu đơn giản là tình trạng suy giảm nồng độ testosterone ở nam giới theo tuổi tác. Không giống như mãn kinh, andropause không diễn ra trong một khoảng thời gian xác định rõ ràng mà diễn ra do sự suy giảm nội tiết tố androgen ở nam giới lớn tuổi. Sự suy giảm này thường đi kèm với các triệu chứng như suy nhược, mệt mỏi và các vấn đề tình dục.

Các triệu chứng của tình trạng mãn dục nam

Một số triệu chứng của tình trạng mãn dục nam có thể kể đến như:

- Mệt mỏi

- Đổ mồ hôi và nóng bừng

- Mất ngủ

- Giảm ham muốn tình dục

- Béo phì

- Khó tập trung

- Loãng xương

- Giảm cơ

- Rối loạn cương dương

- Cáu gắt

Nguyên nhân gây ra mãn dục ở nam giới

Sự thay đổi nồng độ hormone khi tuổi tác ngày càng cao là một quá trình tự nhiên. Trước tuổi dậy thì, mức testosterone ở nam giới khá thấp so với sau tuổi dậy thì. Với tuổi tác ngày càng cao, hàm lượng các hormone này có xu hướng giảm dần. Những testosterone này chịu trách nhiệm về các đặc điểm thể chất khác nhau của nam giới như: sức mạnh cơ bắp, giọng nói và ham muốn tình dục mạnh mẽ. Sự suy giảm nồng độ hormone này có thể do sử dụng liệu pháp kháng testosterone hoặc do phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn để điều trị ung thư tinh hoàn.

Chuẩn đoán chứng mãn dục nam

Vì các dấu hiệu và triệu chứng ban đầu của chứng mãn dục khá dễ nhận thấy nên việc chuẩn đoán không gặp nhiều khó khăn. Nam giới trung niên nên đi kiểm tra nếu gặp bất kỳ triệu chứng nào như trên trong một khoảng thời gian dài. Trong trường hợp các xét nghiệm ban đầu được thực hiện cho thấy mức testosterone thấp, một số cuộc kiểm tra lặp đi lặp lại được tiến hành để xác nhận rõ tình trạng bệnh. Việc này để xác định nguyên nhân chính xác của sự suy giảm nội tiết tố và kiểm tra xem có sự thiếu hụt nội tiết tố khác hay không.

