Thêm một căn bệnh có thể ngừa bằng cách… uống cà phê

Thứ Năm, ngày 12/09/2019 08:35 AM (GMT+7)

Nghiên cứu quy mô lớn của Đan Mạch cho thấy những người ghiền cà phê có thể nhờ sở thích này mà giảm được 23% nguy cơ mắc sỏi mật.

Nghiên cứu mới đứng đầu bởi Giáo sư Anne Tybjærg-Hansen (Đại học Copenhagen, Đan Mạch) đã khảo sát hơn 104.000 người, trong đó có gần 7.300 người mắc sỏi mật và phát hiện rằng với 6 tách cà phê mỗi ngày, nguy cơ mắc bệnh sỏi mật của bạn sẽ giảm được tới 23%.

Cà phê có thể giúp đẩy lùi sỏi mật - ảnh minh họa từ internet

Nếu xét đến từng tách thì cứ thêm mỗi tách cà phê trong ngày, mức giảm nguy cơ sẽ được cộng thêm hơn 3%.

Đây là một nghiên cứu dạng quan sát nên chưa phân tích rõ ràng cơ chế, nhưng một số bằng chứng khoa học trước đó cho thấy cà phê khi đi vào cơ thể dường như ngăn ngừa sự hình thành của sỏi mật. Ngoài ra, có 2 biến thể di truyền trong cơ thể người là CYP1A1/A2 (rs2472297) and AHR (rs4410790) dường như có liên quan đến việc ghiền cà phê và cũng liên quan đến nguy cơ sỏi mật thấp hơn.

Sỏi mật là một bệnh thuộc đường tiêu hóa, có 2 loại chính là sỏi cholesterol và sỏi sắc tố mật. Sỏi cholesterol chủ yếu do tuổi tác, ăn nhiều thức ăn giàu cholesterol, chất béo, do một số loại thuốc hay biến chứng của một số bệnh về đường tiêu hóa. Sỏi sắc tố chủ yếu hình thành do nhiễm vi trùng, ký sinh trùng, do chế độ ăn uống thiếu cân bằng (quá ít chấ béo và protein), xơ gan và một số bệnh bẩm sinh về máu.

Nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa học Journal of Internal Medicine.

6 tách/ngày cũng là con số tối đa mà một nghiên cứu trước đó của Đại học Nam Úc đưa ra, để cà phê phát huy lợi ích trong phòng ngừa bệnh tim mạch. Quá ít có thể khiến các lợi ích không đáng kể, nhưng quá nhiều có thể gây hại cho tim, làm "đảo chiều" các tác động có lợi.