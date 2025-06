5 điều đại kỵ khi đổ mồ hôi nhiều

Ảnh minh họa: Sohu

Vào mùa hè, khi trở về nhà từ ngoài trời nóng nực, bạn sẽ luôn đổ mồ hôi rất nhiều. Một số người sẽ uống một ly nước đá hoặc bật điều hòa vào lúc này, trong khi những người khác lại chọn cách đi tắm. Trên thực tế, những hoạt động này không có lợi cho việc thoát nhiệt mùa hè và tệ hơn là có thể gây hại cho sức khỏe.

1. Tắm ngay sau khi đổ mồ hôi

Bác sĩ Lưu Trường Tân, khoa Xoa bóp và Kiểm soát Đau của Bệnh viện Đông Trực Môn thuộc Đại học Y khoa Bắc Kinh, cho biết sau khi đổ mồ hôi, trên bề mặt da sẽ có một lớp dầu và mồ hôi. Nếu tắm ngay, bạn dễ bị nóng rát hoặc nổi mụn trứng cá.

Khi đổ mồ hôi, các lỗ chân lông trên cơ thể bạn mở ra do nhiệt, và máu lưu thông với tốc độ cao. Nước nóng cũng làm tăng tốc độ lưu thông máu, tăng lưu lượng máu đến da và cơ. Lượng máu còn lại không đủ để cung cấp cho các cơ quan quan trọng như tim và não, gây ra tình trạng thiếu oxy. Nếu bạn tắm nước lạnh, các mao mạch sẽ co lại đột ngột do lạnh, và lượng máu cung cấp trong cơ thể sẽ giảm, điều này sẽ dẫn đến nhịp tim nhanh hơn và huyết áp bất thường.

2. Nhận gió lạnh từ máy điều hòa

Nếu bước vào phòng máy lạnh ngay lập tức, nhiệt độ môi trường sẽ thay đổi đột ngột và nhiệt độ cơ thể bạn sẽ giảm tức thì, có thể dẫn đến cảm lạnh, tiêu chảy và các triệu chứng khác. Nó cũng sẽ làm tăng gánh nặng cho hệ thống tim mạch và mạch máu não, có hại hơn cho những người có bệnh tiềm ẩn.

3. Uống nước đá thành từng ngụm lớn

Khi nhiệt độ cao, nhiều người uống nước lạnh hoặc nước đá, khiến niêm mạc đường tiêu hóa đột nhiên trở nên lạnh, khiến các mao mạch trước đó mở ra co lại, gây ra tiêu chảy đường tiêu hóa. Hành động này cũng có thể khiến các mạch máu co lại, có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng như đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim và tắc mạch não.

4. Để quần áo ướt khô tự nhiên trên cơ thể bạn

Khi đổ mồ hôi, quần áo của bạn cũng sẽ bị ướt. Không nên mặc quần áo ướt trong thời gian dài để tránh bị cảm lạnh. Mồ hôi quá nhiều có thể gây kích ứng da. Nếu quần áo không thoáng khí, việc thấm mồ hôi có thể gây ra viêm nang lông Malassezia và rôm sảy.

5. Ở trong môi trường nóng

Nhiệt độ và độ ẩm cao vào mùa hè dễ dẫn đến say nắng. Sau khi đổ nhiều mồ hôi, bạn nên tránh xa môi trường nóng kịp thời và vào môi trường tương đối mát mẻ và khô ráo để giảm bớt sự khó chịu.

Phần bổ sung: Điều nên làm khi đổ nhiều mồ hôi ngày nắng

Thực hiện những điều sau đây sau khi đổ mồ hôi nhiều sẽ có lợi hơn cho sức khỏe của bạn.

1. Lau sạch mồ hôi bằng khăn

Khi bạn đổ mồ hôi khắp người, hãy nghỉ ngơi một chút và tắm nước ấm sau khi mồ hôi đã giảm. Bạn cũng có thể lau mình bằng khăn khô hoặc khăn ấm, điều này sẽ mở lỗ chân lông và mao mạch của da nhanh chóng, giúp nhiệt tản ra tốt hơn.

Nếu dùng khăn lạnh lau, da sẽ bị kích thích bởi cái lạnh, khiến lỗ chân lông khép lại, mao mạch co lại, nhiệt lượng tích tụ trong cơ thể không tản ra được.

2. Thay quần áo ướt càng sớm càng tốt

Cố gắng mặc quần áo cotton nguyên chất và thoáng khí. Sau khi đổ nhiều mồ hôi, hãy thay quần áo ướt càng sớm càng tốt để tránh bị cảm lạnh hoặc gây ra các bệnh về da.

3. Bổ sung nước kịp thời

Đầu tiên, hãy súc miệng bằng nước ấm để giải khát; sau 10 phút, bạn có thể uống nhiều lần một lượng nhỏ nước điện giải để bổ sung lượng muối đã mất qua mồ hôi.

Sau nửa giờ, bạn có thể uống nhiều nước hơn để đáp ứng nhu cầu trao đổi chất của các cơ quan khác nhau trong cơ thể con người. Mỗi lần uống 100-150 ml là đủ. Không nên uống quá nhiều cùng một lúc. Nếu bạn cảm thấy chưa đủ khát, hãy uống thêm một chút sau 3-5 phút.

4. Ăn một số thực phẩm chua

Những người ra nhiều mồ hôi hàng ngày nên ăn nhiều thực phẩm giàu canxi như các sản phẩm từ đậu nành và sữa, cũng như các thực phẩm giàu kali như khoai tây và nấm; chú ý bổ sung vitamin B, ăn ngũ cốc thô như đậu đỏ, đậu xanh, yến mạch và ăn một ít gan động vật ở mức độ vừa phải.

Vị chua có thể ngăn mồ hôi và tiêu chảy, thúc đẩy sản xuất dịch cơ thể và giải khát, tăng cường dạ dày và hỗ trợ tiêu hóa. Bạn có thể ăn một số loại trái cây chua như táo tàu, nho, táo gai, dâu tây, dứa, xoài, kiwi...