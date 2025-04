Thêm một bệnh viện thu hồi sữa của công ty sản xuất hàng giả

Ngày 18/4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn thông báo như trên sau khi rà soát và xác định sản phẩm sữa Hapomil được cung ứng trong bệnh viện do Công ty cổ phần Dược phẩm quốc tế Rance Pharma sản xuất. Đây là công ty trong đường dây sữa giả vừa được cơ quan công an triệt phá và đang điều tra.

Sữa Hapomil do Công ty Cổ phần Dinh dưỡng quốc tế Happy World cung ứng cho bệnh viện Bắc Kạn sau quá trình đấu thầu. "Bệnh viện không ký kết hợp đồng trực tiếp với Công ty Cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma", đại diện bệnh viện cho hay. Công ty Happy World hiện không có tên trong danh sách 11 công ty liên quan đường dây sản xuất sữa giả. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi và sự an toàn tuyệt đối cho người bệnh, từ ngày 12/4 bệnh viện chủ động dừng tư vấn sử dụng sữa Hapamil đồng thời tiến hành thu hồi toàn bộ sản phẩm để trả lại nhà cung cấp.

"Hiện chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng về việc sữa Hapomil có phải là hàng giả hay không. Trong trường hợp sản phẩm bị kết luận là hàng giả, bệnh viện cùng với người sử dụng loại sữa trên đều là bên bị hại", đại diện bệnh viện nói, cam kết sẽ đồng hành cùng người bệnh để đòi lại quyền lợi chính đáng.

Một sản phụ tại bệnh viện Bắc Kạn chia sẻ con sinh non nên được nhân viên y tế phát sữa Hapomil bé dùng. Khi xuất viện, chị đã mua ở hiệu thuốc bệnh viện tổng cộng 4 hộp 400 g và 8 hộp 900 g cho con uống. "Giờ phát hiện sữa có thể bị giả, tôi lo cho sức khỏe của con", người phụ nữ nói.

Đây là bệnh viện thứ hai trong hai ngày qua thông báo thu hồi sữa do doanh nghiệp liên quan đường dây sữa giả sản xuất. Hôm qua, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 dừng tư vấn sử dụng và thu hồi sản phẩm sữa Hofumil Gold Plus. Nhiều loại sữa khác cũng được phát hiện bán ở các hiệu thuốc, cửa hàng bán lẻ xung quanh bệnh viện.

Một số bệnh viện khác đang rà soát những nguồn sữa cung cấp trong viện, hiện chưa lên tiếng.

Loại sữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn thu hồi. Ảnh: Người dùng cung cấp

Hôm 12/4, Bộ Công an thông tin triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ 573 nhãn hiệu sữa bột giả các loại dành cho người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, phụ nữ mang thai, doanh thu gần 500 tỷ đồng. Theo quy định, sữa bột có chỉ tiêu chất lượng một số chất đạt dưới 70% so với mức công bố đủ căn cứ xác định là hàng giả. Từ hai doanh nghiệp chính là Rance Pharma và Hacofood Group, nhóm này đã lập thêm 9 công ty để sản xuất, phân phối sữa bột giả. Đường dây sản xuất sữa giả có hệ sinh thái phủ cả nước.

Hiện cơ quan điều tra chưa công bố danh sách 573 nhãn hiệu sữa giả. Bộ Y tế đang chờ báo cáo của 63 tỉnh thành tổng hợp danh sách "tự công bố sản phẩm" của hệ sinh thái trên, sau đó sẽ thông tin đầy đủ đến người dân.