Tế bào ung thư không dám lại gần nếu bạn thường xuyên ăn những thực phẩm này

Thứ Sáu, ngày 24/09/2021 19:00 PM (GMT+7)

Ngoài việc tránh xa các yếu tố gây ưng thư, chúng ta cũng nên bổ sung các loại thực phẩm có tác dụng ngăn ngừa ung thư hình thành trong cơ thể.

1. Đậu nành

Uống sữa đậu nành hay ăn các thực phẩm từ đậu không chỉ giúp bổ sung protein mà các phytoestrogen có trong thực phẩm này còn giúp điều chỉnh nội tiết tố cơ thể. Do đó, những người tiêu thụ nhiều đồ ăn, thức uống từ đậu có nguy cơ mắc ung thư ruột kết thấp hơn 5 lần so với những người không sử dụng.

2. Tảo bẹ

Tảo bẹ chứa nhiều natri và iot, giúp ngăn ngừa ung thư thực quản và ung thư ruột kết. Iot cũng là chất chủ chốt để ngăn chặn ung thư vú ở phụ nữ. Do đó, các bạn nữ thường xuyên ăn tảo bẹ có thể giảm nguy cơ mắc ung thư vú. Đây cũng là lý do vì sao, xác xuất ung thư vú ở vùng ven biển thấp hơn nhiều so với phụ nữ sinh sống ở đất liền.

3. Tỏi



Tỏi rất hiệu quả trong việc ngăn chặn ung thư. Những người ăn tỏi thường xuyên có tỷ lệ mắc ung thư dạ dày thấp hơn nhiều so với những người không ăn tỏi. Đặc biệt là những người ăn tỏi sống càng có sức khỏe tốt hơn, ngăn chặn ung thư xâm nhập vào cơ thể.

4. Hành tây

Hành tây được coi là một trong những thực phẩm phòng chống ung thư rất tốt, có thể phản ứng với các chất gây ung thư để ngăn ngừa chúng, đặc biệt là ung thư dạ dày. Các số liệu khoa học cho thấy, những người thường xuyên ăn hành tây có nguy cơ mắc ung thư dạ dày thấp hơn 30% so với những người không thường xuyên ăn. Vì vậy, bạn có thể ăn nhiều loại thực phẩm này để phòng tránh mắc ung thư dạ dày.

5. Nấm

Các loại nấm như nấm kim châm, nấm đông cô có tác dụng phòng chống ung thư và nâng cao sức đề kháng của cơ thể rất tốt. Ngoài ra, những thực phẩm này còn chứa canxi và magie, có tác dụng lớn trong việc ngăn ngừa ung thư xâm nhập và phát triển trong cơ thể con người.

6. Cà chua

Cà chua chứa nhiều lycopene, rất hữu ích trong việc ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt và ung thư đường tiêu hóa. Do đó, ăn nhiều cà chua có thể ngăn chặn sự hình thành của các tế bào ung thư và ngăn ngừa ung thư một cách hiệu quả.

7. Súp lơ trắng

Ăn nhiều súp lơ trắng có thể ngăn ngừa ung thư và ngăn chặn các chất ung thư gây hại cho cơ thể. Ngoài ra, thực phẩm này còn chứa các chất dinh dưỡng tăng cường hệ miễn dịch, chống lại quá trình lão hóa của cơ thể. Chất oxy hóa có trong súp lơ trắng bảo vệ tế bào khỏi các gốc tự do có hại và viêm.

8. Chè vằng

Chè vằng là thức uống phòng chống ung thư rất tốt, đặc biệt là ung thư phổi và ung thư dạ dày. Ngoài ra, các chất hữu hiệu trong chè vằng có thể làm giảm hoạt động của tế bào ung thư. Nó có tác dụng tốt trong việc ức chế tế bào ung thư hình thành trong cơ thể. Hơn nữa, một số dữ liệu khảo sát và nghiên cứu chỉ ra rằng, những người uống chè vằng trong thời gian dài sống lâu hơn những người không sử dụng thức uống này.

Nguồn: http://danviet.vn/te-bao-ung-thu-khong-dam-lai-gan-neu-ban-thuong-xuyen-an-nhung-thuc-pham-nay-5...Nguồn: http://danviet.vn/te-bao-ung-thu-khong-dam-lai-gan-neu-ban-thuong-xuyen-an-nhung-thuc-pham-nay-50202124918592937.htm