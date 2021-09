Những bộ phận trên cơ thể rất dễ bị ung thư da nhưng ít ai để ý

Chủ Nhật, ngày 19/09/2021 08:00 AM (GMT+7)

Ung thư da là căn bệnh vô cùng nguy hiểm và bệnh dễ phát ra ở những vùng như phía sau tai, giữa các ngón chân, móng tay … những vị trí không ai ngờ tới.

Hãy đảm bảo rằng bạn thường xuyên kiểm tra những vị trí và triệu chứng không ngờ này của ung thư da:

Trong tròng mắt

Bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời đều dễ bị tổn thương và đôi mắt là một trong những bộ phận của cơ thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều nhất, theo Reader’s Digest.

Hãy đảm bảo đeo kính râm chống tia UV khi ra nắng và đi khám mắt thường xuyên.

Và nếu bạn nhận thấy bất kỳ đốm màu mới lạ nào trong tròng mắt hoặc sự thay đổi màu sắc trong tròng mắt, hãy gặp bác sĩ khoa mắt ngay.

Trên gan bàn chân, lòng bàn tay và móng tay

U hắc tố xuất hiện trên gan bàn chân hoặc lòng bàn tay được gọi là u hắc tố dạng nốt ruồi son ở ngọn chi. Loại này cũng bao gồm u hắc tố màng nhày và móng tay. Mặc dù u hắc tố thường xảy ra ở người da trắng hơn so với người da đen, khi người da đen bị u hắc tố, phần lớn các trường hợp là u dạng nốt ruồi son ở ngọn chi. Và 35-90% xuất hiện trên bàn chân hoặc duy nhất ở gan chân.

Mặc dù không thể bị ung thư da trên móng tay, nhưng tổn thương có thể xuyên qua móng đến lớp da bên dưới. Để đảm bảo an toàn, bác sĩ Bobby khuyên nên thoa kem chống nắng ở mọi nơi, kể cả trên đầu ngón tay và ngón chân.

Ngoài ra, hãy dành một chút thời gian để kiểm tra lớp da bên dưới móng và không nên sơn móng thường xuyên vì một vết đen trên móng tay cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo bạn bị ung thư da.

Trong ống tai

Bạn vẫn nghĩ có một vảy cứng bên trong tai hoặc đằng sau tai là không có gi khác thường. Nhưng nếu nó không biến mất sau khi một thòi gian, thì có khả năng đó có thể là ung thư da, tiến sĩ Awadalla giải thích.

Tiến sĩ Awadalla đưa ra quy luật là nếu bị vết loét mới trên da mà không mất đi sau một tháng thì nên kiểm tra. Và đó không chỉ là những nốt ruồi kỳ lạ. Ung thư da có thể có màu đỏ, ngọc trai, có vảy hoặc có vết loét kèm theo xuất huyết và tạo thành lớp vỏ, ông nói thêm.

Dưới lưỡi

Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao nha sĩ nâng lưỡi của bạn lên và xem xét kỹ bên dưới và xung quanh không? Lý do là có thể có khối u ác tính ở lưỡi.

Mặc dù ánh nắng mặt trời không vào được trong miệng, nhưng điều đó có thể xảy ra nếu ung thư đã di căn. Và tỷ lệ mắc bất kỳ loại ung thư nào trên lưỡi hoặc trong miệng sẽ tăng rất cao ở người hút thuốc, theo Reader’s Digest.

Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn duy trì việc kiểm tra răng miệng và bỏ thuốc lá.

Trên da đầu, dưới tóc

Ung thư da trên da đầu làm tăng gấp đôi rủi ro: Không chỉ là một trong những nơi phổ biến nhất để mắc bệnh mà vì ẩn dưới mái tóc, nó thường bị bỏ sót hoặc nhầm lẫn với gàu. Bác sĩ Stahr nói, nếu có bất cứ gì trên đầu bạn gây, ngứa, rát hoặc xuất huyết, thì cần đi khám bác sĩ ngay. Ngay cả khi đó là một dạng bệnh khác như bệnh vẩy nến, gàu hoặc nấm da, các bác sĩ da liễu sẽ dễ dàng điều trị.

Ngoài ra, nên theo một thợ làm tóc vì họ thường là người đầu tiên nhận thấy những thay đổi lạ hoặc nốt ruồi lạ trên da đầu bạn.

Trong hậu môn

Dù rất hiếm, nhưng đã có những trường hợp u ác tính quanh hậu môn, bên trong hậu môn và thậm chí bên trong đường tiêu hóa, bác sĩ Awadalla cho biết.

Vì thật khó để kiểm tra những nơi mà “mặt trời không bao giờ chiếu đến” nên cần phải đề phòng các triệu chứng khác như máu trong phân, đau khi bài tiết hoặc thay đổi liên tục trong nhu động ruột và các dấu hiệu ung thư da thầm lặng khác mà bạn có thể bỏ qua, như vết loét lâu lành hoặc xuất huyết, dày lên hóa sừng, sần sùi, nổi cục hoặc u, có thể sờ thấy hạch, theo Reader’s Digest.

Giữa các ngón chân

Mọi người thường không bôi kem chống nắng cho đôi chân, ngay cả khi họ mang sandal trong suốt mùa hè. Và nhiều người không nghĩ rằng cần nhìn vào những nơi như giữa các ngón chân và lòng bàn chân. Nốt ruồi ở bàn chân cần được đánh giá giống như nốt ruồi trên bất kỳ bộ phận nào khác trên cơ thể, theo Reader’s Digest.

Tiến sĩ Stahr hướng dẫn phương pháp: Không đối xứng, đường viền không đều, sần sùi hoặc nhiều màu sắc, đường kính lớn hơn một cục tẩy bút chì, phát triển hoặc thay đổi. Đó là những dấu hiệu của ung thư da.

Ẩn trong hình xăm

Những người có hình xăm thường muốn khoe chúng, điều này có nghĩa là hình xăm thường tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời

Một số màu mực đặc biệt là màu trắng, có thể thực sự tăng cường thiệt hại do ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, mực có thể che dấu các triệu chứng phổ biến của ung thư da như nốt ruồi thay đổi màu sắc hoặc một vết loét lồi lõm. Vì vậy, hãy đảm bảo chú ý đến làn da bên dưới hình xăm và luôn luôn thoa kem chống nắng, theo Reader’s Digest.

Vùng da dưới nách

Vùng da dưới nách là bộ phận dễ bị ung thư da. Để kiểm tra sức khỏe của vùng da này, bạn có thể giơ một tay lên cao và dùng tay còn lại để sờ nắn, phát hiện những khối u bất thường.

Vùng da quanh miệng

Nếu vùng da quanh miệng của bạn xuất hiện những vết loét kéo dài hơn 2 tuần, bạn cần nghĩ tới nguy cơ ung thư da.

Các nốt trên da xuất hiện với nhiều màu sắc khắc sau là dấu hiệu cảnh báo ung thư da

Nguyên nhân gây ung thư da

Tiếp xúc với tia cực tím quá nhiều

Làm việc liên tục dưới ánh nắng mặt trời mà không có biện pháp bảo vệ là nguyên nhân đầu tiên. Tia UV trong ánh nắng sẽ tác động trực tiếp đến da, phá hủy tế bào da, kích thích khối u ác tính phát triển. Một người tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng có tỉ lệ ung thư da gấp 2 lần so với người bình thường.

Lớn tuổi

Cơ hội phát triển ung thư da tăng lên khi bạn già đi, có thể là do ảnh hưởng tích lũy của nhiều năm tiếp xúc với tia cực tím. Tuy vậy, hiện nay tỉ lệ ung thư da ở người trẻ vẫn đang tăng lên theo từng ngày. Các bác sĩ ngày càng càng nhận được nhiều ca điều trị bệnh do tia UV dù mới chỉ 20, 30 tuổi.

Đàn ông dễ bị ung thư da hơn phụ nữ

Một lý do có thể là đàn ông biết ít về ung thư da hơn phụ nữ. Do đó ít thực hiện các biện pháp bảo vệ, chẳng hạn như sử dụng kem chống nắng. Bên cạnh đó còn 1 nguyên nhân khiến phái mạnh dễ bị ung thư da hơn. Đó là da của đàn ông dày hơn, ít chất béo và mỡ bên dưới da hơn phụ nữ. Do đó da đàn ông có phản ứng mãnh liệt hơn với tia UV so với phụ nữ.

Đang gặp vấn đề ngoài da

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra mối liên quan giữa ung thư da và sẹo nghiêm trọng do bỏng. Không chỉ sẹo mà còn có các mảng da nhiễm trùng và các loại tổn thương khác liên quan đến một số bệnh viêm da.

Virus

HIV, virus gây ra AIDS, có thể dẫn đến ung thư tế bào đáy và tế bào vảy bằng cách làm suy yếu hệ thống miễn dịch. Một số loại virus khác ảnh hưởng đến bộ phận sinh dục hoặc hậu môn hoặc da quanh móng tay. Và những vùng sẽ bị ung thư da về lâu về dài.

Khói thuốc

Hút thuốc lá nhiều cũng tiềm ẩn nguy cơ gây ra ung thư da, đặc biệt là tế bào da trên môi.

Biện pháp phòng tránh ung thư da hiệu quả Ung thư là căn bệnh khá đáng sợ và phổ biến. Chính vì vậy, bạn nên chủ động phòng tránh bệnh này hiệu quả bằng những biện pháp sau: Tránh ánh nắng mặt trời: Khung giờ trưa từ 11h đến 15h là thời điểm ánh nắng gay gắt nhất và chứa nhiều tia UV vì vậy bạn nên tránh ra đường vào khung giờ này. Kể cả khi trời râm, những đám mây cũng không thể chắn nổi các tia UV xuyên xuống mặt đất. Luôn dùng kem chống nắng khi ra ngoài: Loại kem này có khả năng bảo vệ da khỏi tia cực tím gây hại. Bạn nên thoa kem trước 30 phút nếu muốn ra ngoài và bôi lại sau mỗi 2 giờ. Các bác sĩ da liễu khuyên rằng, bạn nên sử dụng loại kem chống nắng có chỉ số SPF 15. Đeo kính râm, khẩu trang hay mặc quần áo chống nắng khi ra ngoài là những biện pháp bảo vệ sức khỏe của ra hiệu quả. Đáng chú ý, kính râm có thể ngăn chặn hầu như toàn bộ các tia cực tím. Tránh sử dụng một số loại thuốc khiến da bạn trở nên nhạy cảm với ánh nắng hơn kể cả thuốc kháng sinh. Không nên dùng giường tắm nhân tạo hay các phương pháp điều trị bệnh có áp dụng tia cực tím. Nếu có điều kiện, hãy kiểm tra sức khỏe của da định kỳ 3 tháng một lần. Điều này sẽ giúp bạn phát hiện kịp thời phát hiện những bất thường trên da và có hướng điều trị kịp thời trong trường hợp xấu nhất.

