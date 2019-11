Tay có những dấu hiệu này, đến viện khám kẻo ân hận mấy cũng muộn

Thứ Hai, ngày 11/11/2019 16:00 PM (GMT+7)

Nhìn qua những biểu hiện bất thường trên đôi bàn tay của chính mình bạn cũng có thể chẩn đoán khá chính xác các căn bệnh nguy hiểm như như tiểu đường, tim mạch, tắc nghẽn mạch máu não...

Theo các chuyên gia, nếu trên bàn tay xuất hiện những dấu hiệu bất thường dưới đây thì bạn chớ vội chủ quan, hãy đi khám gấp để phòng tránh bệnh.

Tay khô

Tình trạng tay khô sẽ diễn ra thường xuyên hơn khi tiết trời chuyển đông, do các mô da của bàn tay trở nên khô bởi thời tiết đã hút mất độ ẩm của da. Nếu bạn là người thường xuyên làm việc trong bệnh viện, nhà hàng hoặc bất cứ công việc nào phải rửa tay liên tục thì tình trạng này cũng góp phần làm khô tay. Do mỗi lần rửa tay thì vô tình cũng rửa trôi mất lớp dầu cung cấp độ ẩm tự nhiên cho cơ thể.

Hơn thế nữa, khô tay cũng là tín hiệu cho thấy cơ thể đang bị thiếu hụt trầm trọng Omega-6 hay các axit béo thiết yếu. Bạn có thể khắc phục chứng khô tay bằng cách mang theo một chai nhỏ kem dưỡng da hoặc kem dưỡng ẩm để thoa. Bổ sung thêm đậu phụ và quả óc chó vào bữa ăn cũng là một biện pháp hữu hiệu để điều trị.

Móng tay có màu xanh

Nhiều chuyên gia cho biết, móng tay bỗng dưng có màu xanh là dấu hiệu của việc ngón tay không được nhận đủ máu chứa oxy. Có thể là do quá trình lưu thông máu ở tay của bạn không tốt, hoặc phổi không bơm đủ oxy vào máu để cung cấp cho toàn bộ cơ thể, từ đó gây ra hiện tượng móng tay có màu xanh. Nghiêm trọng hơn, đây cũng có thể là một dấu hiệu của bệnh phổi hoặc bệnh tim mà bạn không nên chủ quan xem thường.

Tê bì bàn tay

Ngoài các triệu chứng như trên thì hiện tượng tê bì bàn tay cũng có thể cảnh báo rất nhiều bệnh nguy hiểm như tiểu đường, thoái hóa đốt sống cổ, thiếu máu não cục bộ… thậm chí còn gây ra tình trạng tắc nghẽn mạch máu não. Trong đó, bệnh tiểu đường có thể dẫn đến các tổn thương dây thần kinh ngoại biên, từ đó kéo theo hiện tượng tê bì đôi bàn tay.

Ngón tay có u cục

Nếu ngón tay trông giống như một cái dùi cui hoặc một cái dùi trống, móng tay và ngón tay nổi các cục u như củ hành thì thường là do cơ thể bị thiếu hụt oxy. Ngoài ra, theo Richard Russell (bác sĩ tư vấn hô hấp nổi tiếng người Anh) còn cho biết, đó có thể là triệu chứng của một căn bệnh nghiêm trọng hơn như ung thư phổi hoặc bệnh tim. Thế nên khi có dấu hiệu bất thường này trên ngón tay, bạn hãy đến bệnh viện khám để được các bác sĩ chẩn đoán chính xác nhất.

Ngón tay cứng, khó duỗi thẳng hay gập lại

Nếu một sáng thức dậy, ngón tay bạn chợt cứng như đá, rất khó để duỗi thẳng ra hay gập lại bình thường thì phải lưu ý ngay. Bởi đây là dấu hiệu của hội chứng "ngón tay bật/ngón tay lò xo" - là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới bệnh đau nhức tay ở người lớn. Hội chứng này có thể làm cản trở chuyển động của ngón tay và khiến bạn khó duỗi hoặc gập ngón tay lại.

Hội chứng ngón tay lò xảy ra khi phần gân ngón tay bị viêm, và phụ nữ thường dễ mắc bệnh hơn đàn ông. Nó rất phổ biến với những người làm các công việc thường xuyên cầm nắm mỗi ngày. Những người mắc bệnh về tuyến giáp hay tiểu đường cũng có nguy cơ bùng phát hội chứng này cao hơn.

Tay lạnh

Thỉnh thoảng ai cũng có những lúc lạnh tay hoặc chân, nhất là vào thời tiết lạnh. Tuy nhiên nếu tay chân bạn luôn bị lạnh dù đang ở nhiệt độ ấm thì hãy cẩn thận. Bởi đó là dấu hiệu của hội chứng Raynaud - tình trạng bệnh lý co thắt các mạch máu ngoại vi khi gặp lạnh hoặc các tình huống căng thẳng, giảm lưu lượng máu đến cung cấp cho các mô và tế bào.

Lòng bàn tay đỏ

Thông thường, khu vực rìa ngoài lòng bàn tay cũng có màu đỏ, nhưng lí do khiến cho lòng bàn tay cũng có màu đỏ là do có sự thay đổi trong sự cân bằng nội tiết tố gây giãn mạch máu. Viêm khớp dạng thấp cũng có thể là một lý do khiến lòng bàn tay có màu đỏ.

Ngoài ra, theo giải thích của nhóm các bác sĩ trên trang Medicalnewstoday thì lòng bàn tay có màu đỏ (hoặc nổi vết ban đỏ) cũng có thể là dấu hiệu của các vấn đề về gan, đặc biệt đúng với những người từ tuổi 50 trở lên. Nếu phát hiện những vùng màu đỏ trên tay, tốt nhất chúng ta nên đến bệnh viện để được các bác sĩ tư vấn và tìm ra lý do thực sự. Cùng với đó, hãy cố gắng có chế độ ăn uống lành mạnh và giảm đồ uống có hàm lượng cồn cao.

Tay run rẩy

Hãy hạn chế uống cà phê và rượu mạnh vì những đồ uống này cũng có thể gây ra run rẩy tay chân. Các lý do khác như lo âu và căng thẳng quá mức cũng có thể khiến run tay. Tuy nhiên, nếu chứng run tay xảy ra bất thường mà không rõ nguyên nhân và khó kiểm soát thì rất có thể là dấu hiệu nhận biết sớm của bệnh Parkinson. Bệnh này có thể gây ảnh hưởng tới hệ thần kinh, gây ra các rối loạn cử động cơ của cơ thể. Vậy nên, bạn cần đi khám ngay khi thấy có hiện tượng run tay bất thường.

Sưng ngón tay

Nếu bạn ăn quá nhiều muối thì tình trạng sưng ngón tay có thể xảy ra. Việc ăn nhiều muối khiến thận khó lọc máu hơn và đẩy ra một vài chất lỏng không mong muốn. Lâu dần khiến chúng tích tụ ở một vài bộ phận cơ thể, trong đó có bàn tay.

Khi chất lỏng bị tích tụ, tim của bạn phải làm việc nhiều hơn để bơm máu đi khắp cơ thể. Sau đó làm tăng huyết áp, từ đó gây thêm áp lực lên thận và giảm khả năng lọc máu. Hãy hạn chế muối trong chế độ ăn uống của bạn để tránh khỏi chứng này.

Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi

Có một số lý do khiến cho lòng bàn tay đổ mồ hôi như: người nhiều mồ hôi, stress, tuyến giáp làm việc quá sức… Nhưng theo bác sĩ phẫu thuật Wendy Denning của tổ chức The Health Doctors tại London chia sẻ rằng: “Lòng bàn tay ra mồ hôi có thể là một dấu hiệu của những thay đổi nghiêm trọng đang xảy ra trong cơ thể”.

Hãy cố gắng hạn chế uống rượu và học cách kiểm soát mức độ căng thẳng (thiền, tập hít vào – thở ra) mà nếu không thấy có hiệu quả thì bạn nên đến bệnh viện khám càng sớm càng tốt.