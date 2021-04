Sau uống rượu dễ bị “tào tháo” đuổi

Sau uống rượu dễ bị “tào tháo” đuổi

Thứ Ba, ngày 06/04/2021

Tiêu chảy sau khi uống rượu là một hệ lụy của việc quá chén. Hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng này có thể sẽ giúp bạn giảm bớt việc lạm dụng thức uống không có lợi cho sức khỏe này.

Khi bạn uống rượu, rượu làm hệ tiêu hóa của bạn chậm hoạt động. Rượu ảnh hưởng trực tiếp đến hệ tiêu hóa và khiến các cơ không co bóp và giãn nở bình thường. Điều này sẽ khiến cơ thể không thể hấp thụ đủ nước trong thực phẩm mà bạn tiêu thụ, dẫn đến tiêu chảy. Rượu cũng có thể ảnh hưởng đến các cơn co thắt cơ ở ruột già và trực tràng, điều này một lần nữa sẽ ảnh hưởng đến khả năng xử lý thức ăn của cơ thể và gây tiêu chảy.

Một lý do khác khiến bạn bị tiêu chảy sau khi uống rượu là do rượu kích thích đường tiêu hóa và dẫn đến viêm. Trên thực tế, rượu là một chất kích thích có thể ảnh hưởng đến mọi thứ trên đường nó đi từ miệng đến trực tràng. Nó cũng kích hoạt sản xuất axit dạ dày, do đó có thể làm trầm trọng thêm tình trạng viêm và dẫn đến tiêu chảy.

Ngoài ra còn có các nguyên nhân có thể khác:

Dị ứng với men. Hầu hết đồ uống có cồn đều có thành phần men và bất kỳ ai bị dị ứng với men có thể bị tiêu chảy.

Không dung nạp lúa mì. Bị tiêu chảy sau khi uống bia có thể cho thấy bạn không dung nạp lúa mì. Bạn có thể thử chuyển sang một loại đồ uống khác để xem liệu các triệu chứng của bạn có cải thiện hay không.

Dị ứng với sulfit. Một số đồ uống có cồn chứa sulfit có thể hoạt động như một chất gây dị ứng gây tiêu chảy và các triệu chứng khác.

Uống rượu làm hệ tiêu hóa tổn thương, gây tiêu chảy.

Ai có nguy cơ bị tiêu chảy sau uống rượu?

Mặc dù bất kỳ ai cũng có thể gặp vấn đề sau khi uống rượu, nhưng một số người có nhiều khả năng bị tiêu chảy sau khi uống rượu hơn. Ví dụ, bạn có thể bị tiêu chảy nếu:

Bạn thường xuyên uống rượu quá mức. Nó làm tổn thương đường ruột và dẫn đến tiêu chảy.

Bạn uống quá nhiều rượu, uống quá nhanh khiến hệ tiêu hóa không thể xử lý một lượng lớn rượu quá nhanh.

Bạn bị rối loạn đường ruột như viêm loét đại tràng, bệnh Crohn hoặc hội chứng ruột kích thích.

Bạn bị dị ứng thực phẩm và không dung nạp.

Biện pháp đối phó

Sự lựa chọn tốt nhất là bỏ rượu hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu bạn phải uống rượu, bạn có thể cần lưu ý một số điều để giảm nguy cơ bị tiêu chảy do rượu. Ví dụ, hãy kiểm tra xem bạn có mắc chứng không dung nạp thức ăn hay không. Những người không dung nạp gluten không thể thưởng thức bất cứ thứ gì chứa thành phần lúa mì, nhưng vẫn có thể thưởng thức rượu vang. Tuy nhiên, nếu bạn không dung nạp sulfite, bạn phải tránh rượu và chọn bia để tránh bị tiêu chảy.

Có một số lựa chọn để đối phó với tiêu chảy sau khi uống rượu. Sau đây là một vài gợi ý:

Tăng lượng chất lỏng trong cơ thể. Bạn có thể uống nhiều nước hơn hoặc bao gồm nước trái cây và nước dùng trong chế độ ăn uống của mình. Tuy nhiên, hãy tránh caffein.

Ăn nhiều thực phẩm ít chất xơ để giúp nhanh chóng bình thường hóa nhu động ruột.

Tránh xa các sản phẩm từ sữa khi bạn đang bị tiêu chảy. Ngoài ra, hãy tránh thức ăn giàu chất xơ, thức ăn béo và thức ăn có nhiều gia vị trong vài ngày.

Uống thuốc chống tiêu chảy. Bạn có thể mua thuốc không cần kê đơn tại hiệu thuốc hoặc nhờ bác sĩ giúp đỡ nếu thuốc không kê đơn không có tác dụng.

Bổ sung men vi sinh để cải thiện tình trạng của bạn. Probiotics giúp cải thiện số lượng vi khuẩn lành mạnh trong đường ruột và ngăn ngừa các vấn đề về tiêu hóa.

Khi nào cần đến gặp bác sĩ?

Tốt hơn là bỏ rượu càng sớm càng tốt để tránh mọi vấn đề. Nếu bạn tiếp tục uống, tình trạng của bạn sẽ trở nên tồi tệ hơn. Bạn nên đến gặp bác sĩ nếu: Tình trạng tiêu chảy của bạn kéo dài vài ngày và không thuyên giảm theo thời gian. Bạn cảm thấy mất nước và có các triệu chứng như khô miệng, khát nước, da khô, đi tiểu ít, suy nhược, hoặc choáng váng, nước tiểu sẫm màu; đau ở bụng hoặc trực tràng; có máu trong phân; bị sốt cao hơn 38 độ C.

