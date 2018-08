Sau sinh bao lâu thì “sinh hoạt” trở lại?

Chủ Nhật, ngày 26/08/2018

Tôi mới sinh được 4 tuần nhưng sức khỏe hồi phục khá tốt. Mẹ dặn tôi kiêng cữ rất kỹ, nhất là chuyện vợ chồng, bà bảo càng lâu càng tốt, nhưng tôi thấy ông xã kiêng vợ lâu quá rồi mà tội nghiệp, cũng hơi lo chuyện này kia... Chuyện ấy có thể trở lại khi nào là phù hợp?

Thông thường, người phụ nữ nên kiêng quan hệ tình dục ít nhất 6 tuần sau sinh. Tuy nhiên, thời gian cụ thể còn tùy thuộc vào cách sinh con và tình trạng sức khỏe của người phụ nữ. Nếu sinh thường thì tử cung cần thời gian nhất định để trở về kích thước ban đầu. Đa số trường hợp sinh thường đều phải rạch và sau đó là khâu tầng sinh môn, do đó, cần chờ tới khi hoàn toàn bình phục, sức khỏe của người mẹ cũng được phục hồi. Nếu khả năng hồi phục tốt, phụ nữ sau sinh có thể quan hệ tình dục trở lại sau ít nhất là 6 tuần. Trường hợp sinh mổ, phụ nữ sau sinh cần nhiều thời gian để bình phục hơn, vết mổ cũng cần lành hẳn, do đó sẽ mất thời gian lâu hơn 6 tuần. Sau khi sinh thường, âm đạo thường bị tổn thương. Nhiều người cũng bị đau ở vùng xương chậu và lưng do mang thai và sinh nở. Do đó, khi quan hệ có thể gây đau đớn, khó chịu hoặc không thoải mái. Cơ thể người phụ nữ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục và lấy lại vóc dáng nên còn kém linh hoạt. Sau sinh, những thay đổi lớn về hormon cũng có thể gây nên tình trạng khô, rát âm đạo, gây đau đớn khi quan hệ tình dục. Để quan hệ tình dục sau sinh được thoải mái và không gây đau đớn, vợ chồng phải hết sức chu đáo và tinh tế khi chuẩn bị cho lần quan hệ trở lại đầu tiên.