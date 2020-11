Sau ca sĩ Lam Trường, Hari Won thường xuyên bị co giật vì một chứng bệnh nguy hiểm

Thứ Sáu, ngày 27/11/2020 10:00 AM (GMT+7)

Theo các chuyên gia, hạ canxi máu khiến nhiều người tê bì ở tay chân, hoa mắt, chân tay co cứng rồi ngất xỉu… Nếu không điều trị kịp thời sẽ để lại nhiều di chứng nguy hiểm. Sau ca sĩ Lam Trường, nữ ca sĩ Hari Won thường xuyên bị co giật vì chứng bệnh này.

Co giật vì hạ canxi

Mới đây, trong chương trình Vô Lăng Tình Yêu, Trấn Thành đã cho biết về việc ca sĩ Hari Won từng lên cơn co giật ngay tại sân bay do bệnh hạ canxi máu mà cô gặp phải. Theo chia sẻ, không ít lần Hari Won bị run chân tay, chóng mặt không kiểm soát được, méo miệng… Trước ca sĩ Hari Won, ca sĩ Lam Trường cũng đã bị bệnh hạ canxi hành hạ. Anh đã được người nhà đưa đi cấp cứu kịp thời khi bị sốt, choáng.

Trấn Thành mới đây đã chia sẻ về việc ca sĩ Hari Won bị co giật vì hạ canxi

Cũng bị chứng hạ canxi máu, nhưng do chủ quan không đi khám nên chị Nguyễn Thị Thanh (Hà Đông, Hà Nội) dù còn khá trẻ nhưng đã bị loãng xương và gai cột sống. Chị Thanh cho biết, trước đó chị hay bị các triệu chứng tê ở tay chân, quanh miệng, co thắt các cơ ở tay chân khiến việc cử động khó. Tuy nhiên, vì nghĩ cơ thể bị lạnh nên mới dẫn tới hiện tượng vậy, chị chỉ tập thể dục để khắc phục. Gần đây, khi thấy cơ thể đau nhức các đốt xương sống mới vào viện khám, bác sĩ cho biết chị đã bị loãng xương và gai cột sống. Theo bác sĩ, nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là do chị bị hạ canxi máu lâu ngày.

BS Nguyễn Thị Lâm – Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho rằng, canxi là khoáng chất thiết yếu của cơ thể cho sự phát triển của xương và để thực hiện các chức năng thần kinh cơ, đông máu. Hạ canxi trong máu là khi nồng độ canxi ion hóa trong huyết tương thấp hơn 0,9 mmol/l bởi chính canxi ion hóa này mới là phần canxi lưu hành có tác dụng sinh học và được điều hòa bởi các hormone của cơ thể.

Những trường hợp bị hạ canxi trong máu thường bị ảnh hưởng đến thần kinh cơ. Người bệnh thường gặp các triệu chứng như tê ở tay chân, luôn mệt mỏi, lo âu, co thắt các cơ ở tay, chân hoặc duỗi cứng đùi, cẳng chân và các ngón gây khó cử động. Không ít trường hợp gặp phải triệu chứng hoa mắt, chóng mặt vì máu không lên được não khi thay đổi tư thế, co giật tay chân, thậm chí ngất xỉu. Để xác định có bị hạ canxi trong máu hay không, người bệnh cần tới viện thử máu mới biết chính xác.

Theo BS Lương Quốc Chính (Bệnh viện Bạch Mai), nguyên nhân hạ canxi máu là do chế độ ăn thiếu canxi hoặc thiếu vitamin D hoặc cả hai; thiếu hụt magiê; các bệnh lý về thận hoặc suy tuyến cận giáp, rối loạn nội tiết… Ở người lớn, thiếu canxi dễ bị loãng xương, còng lưng, gai cột sống, gai gót chân, hư răng... Còn trẻ em, hạ canxi máu nhiều có thể dẫn dẫn tới bệnh còi xương, chiều cao chậm tăng, hay giật mình khóc đêm, hay giật mình hoặc trẻ có thể có co giật. Tuy nhiên, các triệu chứng này thường nhầm với các bệnh cảnh khác nên việc thăm khám bác sĩ rất quan trọng.

Phòng ngừa hạ canxi bằng chế độ dinh dưỡng hợp lý

PGS.TS Nguyễn Thị Lâm cho rằng, lượng dự trữ canxi trong cơ thể được duy trì ổn định phụ thuộc vào 3 yếu tố chính là thức ăn, nước uống đưa vào, hấp thu canxi từ ruột và đào thải qua thận.

Hạ canxi máu gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm nhưng mọi người có thể phòng ngừa bằng thay đổi chế độ ăn uống. Theo đó, mọi người cần có bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng với 8 nhóm thực phẩm: Nhóm ngũ cốc, nhóm thịt cá và hải sản; nhóm dầu ăn, mỡ các loại; nhóm rau củ quả; nhóm trứng; nhóm sữa và các sản phẩm từ sữa; nhóm hạt các loại; nhóm lương thực.

Ăn uống hàng ngày tuy chỉ đáp ứng được 50% lượng canxi cần thiết cho trẻ nhưng lại được xem là cách bổ sung canxi hiệu quả cho cơ thể. Mọi người có thể bổ sung đủ canxi qua thực phẩm dùng hàng ngày với các thực phẩm như hải sản gồm tôm, cua, cá, sò,… hay các loại rau diếp cá, cải xoăn, cần tây, bắp cải… Trong rau xanh có vitamin K là yếu tố hình thành osteocalcin giúp tích tụ canxi vào xương. Bên cạnh chế độ dinh dưỡng, mọi người cần kết hợp tắm nắng trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời vào buổi sáng để da tổng hợp vitamin D.

Đối với phụ nữ mang thai và trẻ em nhu cầu canxi thường lớn hơn nên có thể bổ sung thêm viên canxi. Việc bổ sung canxi với liều lượng bao nhiêu cần phải tham khảo bác sĩ tránh tình trạng uống quá liều, có thể gây ra sỏi thận.

Các chuyên gia khuyến cáo, những trường hợp bị hạ canxi máu cần phải được cấp cứu kịp thời để tránh nguy hiểm. Bởi vậy, nếu thấy trường hợp bị hạ canxi máu cần nhanh chóng đỡ bệnh nhân vào nơi thoáng mát. Mọi người hãy vỗ nhẹ 2 bên má bệnh nhân tỉnh, nếu họ ngất lâu thì thử ấn huyệt nhân trung ở giữa mũi và miệng. Sau đó, nên nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để xử lý kịp thời.

Điều trị hạ canxi máu mạn tính thường cung cấp Ca bằng đường uống và dùng kèm với vitamin D để tăng cao sự hấp thu qua đường tiêu hóa. Thông thường dùng một liều đầu tiên 1000 - 2600 mg Ca chia thành 2–3 lần, thậm chí đến 4 lần uống vào thời gian giữa các bữa ăn để tăng hấp thu. Các liều tiếp theo sau đó được điều chỉnh tùy theo nồng độ Ca máu mong muốn đạt được. Bởi vậy, mọi người cần tránh tự ý dùng thuốc.

