Sản phụ đang cách ly do Covid-19 ở Hà Nội sinh con 3,1 kg

Thứ Năm, ngày 05/03/2020 15:00 PM (GMT+7)

Một sản phụ đang trong thời gian cách ly do dịch Covid-19 trong vòng 14 ngày tại TP Hà Nội đã sinh con gái 3,1 kg khoẻ mạnh sáng 5-3.

Kíp phẫu thuật mổ bắt con cho sản phụ chuyển dạ trong thời gian cách ly - Ảnh: BVCC

Bác sĩ Vương Trung Kiên, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất, TP Hà Nội, cho biết sáng nay (5-3), bệnh viện đã mổ đẻ thành công cho một thai phụ đang trong thời gian theo dõi cách ly 14 ngày do dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra ( Covid-19). Đó là sản phụ N.T.H., 21 tuổi, quê quán huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Chị H. từ Hàn Quốc nhập cảnh về ngày 27-2 mang thai tuần 39, đang được theo dõi sức khỏe tại cơ sở cách ly trên địa bàn huyện Thạch Thất.

Bệnh viện đã huy động kíp mổ bao gồm 20 cán bộ, nhân viên y tế do bác sĩ Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất và và bác sĩ Phạm Mạnh Tiến, Trưởng Khoa Sản đứng đầu ca phẫu huật.

Ca mổ đẻ thành công, bé gái chào đời nặng 3,1 kg. Sức khỏe của mẹ và bé tốt.

Bé gái chào đời nặng 3,1 kg

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tổng số trường hợp được tiếp nhận cách ly tại Bộ Tư lệnh Thủ đô là 3.240 người, trong đó có 43 người Hàn Quốc; tại Bệnh viện Công an thành phố là 130 người, trong đó 66 người tiếp tục được theo dõi, còn lại đã hết thời gian cách ly.

. Liên quan đến vụ 4 người Trung Quốc đi trên xe 16 chỗ đang bị cách ly, ông Nguyễn Đình Bách, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết công an tỉnh này đang xin ý kiến từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) phương án trục xuất. Theo ông Bách, có thể những người này sẽ bị trục xuất sau cách ly 14 ngày hoặc sau 3 ngày có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra dịch Covid-19.

Lực lượng chức năng kiểm tra sức khỏe 4 người Trung Quốc

Như tin đã đưa, khoảng 21 giờ ngày 4-3, lực lượng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, CSGT, Công an TP Huế, Công an huyện Phú Vang thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tiến hành phong tỏa hiện trường, kiểm tra hành chính xe khách BKS 14B – 034.xx sau khi nhận được thông tin xe này chở theo 4 người mang quốc tịch Trung Quốc đang di chuyển theo hướng Bắc – Nam sẽ qua địa phận tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Những người đi trên xe ôtô đang tạm thời cách ly ở khu vực cách ly tập trung tỉnh Thừa Thiên - Huế. Trong ảnh là lãnh đạo Thừa Thiên - Huế kiểm tra công tác sẵn sàng của khu vực này.

Khi chiếc xe khách 16 chỗ đang di chuyển trên tuyến tỉnh lộ 10A qua xã Phú Thượng, huyện Phú Vang thì lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Theo đó, vào thời điểm này, ngoài 2 lái xe người Việt Nam thì trên xe BKS 14B – 034.xx còn chở theo 4 người mang quốc tịch Trung Quốc đến từ các tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông nhưng chỉ một người mang theo hộ chiếu. Những người này đang di chuyển từ TP Móng Cái (Quảng Ninh) vào Đà Nẵng.

Nghi vấn những vị khách trên xe có thể đến từ tâm dịch Covid-19 của Trung Quốc, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, cách ly tại chỗ và không cho người dân tiếp cận gần chiếc xe 16 chỗ.

Báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Phú Vang cho biết qua thăm khám và tờ khai y tế, những người này đều không có các triệu chứng ho, sốt và khó thở. Tất cả 6 người trên xe được đưa đến cách ly tạm thời tại khu vực cách ly tập trung của tỉnh Thừa Thiên – Huế.

