Sản phụ 28 tuổi mắc COVID-19 đông đặc phổi nguy kịch được can thiệp ECMO

Thứ Hai, ngày 30/08/2021 17:10 PM (GMT+7)

Hình ảnh chụp X-quang cho thấy, sản phụ bị tổn thương đông đặc phổi 2 bên và được chẩn đoán COVID-19 biến chứng ARDS (Hội chứng suy hô hấp cấp tính).

Bộ Y tế vừa cho biết, Trung tâm Hồi sức COVID-19 Trung ương của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tại Long An (Trung tâm) đã can thiệp ECMO (hệ thống tim phổi nhân tạo) cho người bệnh là sản phụ thai đôi, 28 tuổi đến từ xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Đội ngũ bác sỹ, điều dưỡng 2 kíp hồi sức của Trung tâm khẩn trương đã can thiệp thành công.

Trung tâm thực hiện kỹ thuật ECMO cho thai phụ.

Trước đó, ngày 22/8, người bệnh được chuyển tuyến lên Trung tâm trong tình trạng bị suy hô hấp, nhiễm SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch sau phẫu thuật lấy thai ngày thứ nhất.

Hình ảnh chụp X-quang cho thấy tổn thương đông đặc phổi 2 bên và được chẩn đoán COVID-19 biến chứng ARDS (Hội chứng suy hô hấp cấp tính), xảy ra khi phổi của người bệnh bị tổn thương nghiêm trọng do các cuộc tấn công của virus, gây tích tụ dịch trong túi khí, cản trở oxy vào máu và các phần còn lại của cơ thể, dẫn đến tình trạng suy hô hấp và thậm chí là tử vong nếu bệnh nhân không được cứu chữa kịp thời.

Do đó ngay sau khi nhập viện, người bệnh được hồi sức tích cực, sử dụng thuốc an thần liều cao, lọc máu liên tục, kết hợp lọc máu hấp phụ và được chăm sóc cấp 1. Tuy nhiên sau 5 ngày điều trị, tình trạng suy hô hấp vẫn tiến triển rất nặng. Để cứu chữa người bệnh, ngày 27/8, các Bác sỹ tại Trung tâm đã hội chẩn và quyết định can thiệp ECMO với hy vọng cứu sống bệnh nhân.

Bác sỹ Hoàng Văn Thọ - thành viên kíp hồi sức thực hiện kỹ thuật ECMO chia sẻ: trong suốt quá trình thực hiện kỹ thuật này, mỗi thành viên trong kíp đã phải làm việc nghiêm túc, tập trung cao độ vì từng giây, từng phút đều rất quý giá với người bệnh. Và sau gần 3 giờ đồng hồ, hệ thống ECMO đã được thực hiện thành công. Đây là kỹ thuật cao nhất của chuyên ngành hồi sức, giúp thay thế chức năng tim phổi, đưa oxy trực tiếp vào máu để giúp duy trì sự sống của người bệnh.

Sau hơn 2 ngày được can thiệp ECMO, người bệnh đang được theo dõi, đánh giá liên tục và sử dụng phối hợp các biện pháp hồi sức tích cực với kỹ thuật ECMO.

