Sai lầm nguy hiểm khi nghén khiến thai nhi chậm phát triển

Thứ Ba, ngày 24/04/2018 10:20 AM (GMT+7)

BS Lê Thị Kim Dung, Trưởng Khoa Sản, Trung tâm Y tế Lao động Thái Hà, Hà Nội đã chỉ ra những sai lầm nguy hiểm khi nghén mà nhiều thai phụ hay mắc phải.

1. Nghén ngọt

Có phụ nữ nghén đồ ngọt dẫn đến việc thèm và ăn rất nhiều bánh kẹo, sô cô la, trà sữa…

Theo BS Thăng, điều này cực kỳ nguy hiểm bởi ăn quá nhiều đồ ngọt, nghén gì ăn nấy sẽ khiến chị em có nguy cơ mắc đái tháo đường thai kỳ. Đái tháo đường thai kỳ không những chỉ chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe bà mẹ, mà còn để lại nhiều hậu quả trên thai nhi, thậm chí những hậu quả này sẽ tồn tại lâu dài ngay cả sau khi em bé chào đời.

Thai phụ đối mặt với những nguy cơ như đa ối, sảy thai, sinh non, cao huyết áp, tiền sản giật, sản giật, nhiễm trùng thận, quá trình chuyển dạ kéo dài, sinh khó, sang chấn và băng huyết sau sinh, rối loạn đường huyết dẫn tới hôn mê…

Đối với thai nhi, nếu mẹ ăn quá nhiều bánh kẹo, đồ ngọt sẽ làm gia tăng tỉ lệ dị tật thai, thai nhi dễ bị rối loạn tăng trưởng (thai quá to hoặc quá nhỏ). Thai quá to có thể gặp phải các sang chấn lúc sinh như trật khớp vai, gãy xương đòn, liệt đám rối thần kinh cánh tay… Thậm chí, thai nhi có thể chết lưu đột ngột do đường huyết tăng quá cao mà không có bất kì dấu hiệu báo trước nào.

2. Nghén đồ chua

Nhiều thai phụ không thể cưỡng lại những cơn nghén thèm đồ chua. Điều này không hề tốt cho răng và dạ dày của thai phụ. Nếu nghén đồ ăn chua, có thể uống nước chanh ít đường nhưng không nên ăn chanh (tương tự cách ăn cam). Hoặc có thể ăn sữa chua và những thanh kẹo hoa quả nhưng nên chọn loại ít đường.

3. Thèm ăn mặn

Một số bà bầu mắc chứng nghén đồ mặn, ăn càng nhiều đồ mặn càng thấy thích. Điều này không tốt cho thai phụ, dễ mắc tăng huyết áp, suy thận, khó chịu trong dạ dày.

4. Nghén không ăn được gì

Tình trạng ốm nghén và luôn nôn ói khiến bà bầu nghĩ rằng mình sẽ không thể ăn được món gì nên không ăn nữa. Tuy nhiên, chị em cần biết rằng đói sẽ làm triệu chứng ốm nghén thêm trầm trọng hơn.

5. Nghén của lạ

Nhiều bà bầu đột nhiên lại trở nên thèm của lạ, thậm chí những thứ đó còn không phải món ăn. Có người còn nghén cả kem đánh răng, đá lạnh, giấy vệ sinh... Điều này cực kỳ nguy hiểm. Vì thế, nếu thai phụ thấy thèm ăn bất cứ thứ gì lạ trong một thời gian dài, nên đi khám chuyên khoa, bởi nếu ăn có thể gây hại nặng nề đến sức khỏe của mẹ và thai nhi.