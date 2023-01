Sai lầm khi uống nước chanh ấm buổi sáng khiến bạn mất sạch dinh dưỡng và gây hại sức khỏe

Sau một đêm dài, cơ thể chúng ta mất đi một lượng nước khá nhiều, vì vậy khi tỉnh dậy bạn cần bổ sung lượng nước đã mất này cho cơ thể. Nhiều người đã lựa chọn nước chanh, mật ong làm khởi động cho một ngày mới bởi các lý do sau:

Giúp hơi thở thơm tho

Sau một đêm ngủ say, khoang miệng xuất hiện mùi hôi khó chịu. Chính vì thế, bạn hãy uống một ly chanh mật ong có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn gây mùi, giúp hơi thở thơm mát hơn.

Giúp đánh thức cơ thể

Cơ thể cần được đánh thức sau một giấc ngủ dài vào đêm hôm trước. Chỉ với một ly nước chanh đã cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể được thức tỉnh, đồng thời làm tăng khả năng nhận thức, cải thiện tâm trạng giúp bạn luôn tỉnh táo trong công việc.

Giúp da dẻ sáng mịn

Duy trì thói quen uống chanh mật ong vào mỗi buổi sáng giúp da kiểm soát được lượng dầu thừa, ngăn ngừa mụn. Đồng thời, với lượng Vitamin C dồi dào giúp bảo vệ da, làm mờ vết thâm, nám.

Cải thiện hệ tiêu hóa

Nước cốt chanh tươi và mật ong giúp hệ tiêu hóa loại bỏ độc tố, điều trị chứng đầy bụng, khó tiêu do ăn nhiều thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ, hay thậm chí do ăn quá no.

Tăng cường hệ miễn dịch

Nước chanh mật ong được rất nhiều người lựa chọn trong những ngày thời tiết thay đổi đột ngột, giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, cung cấp một lượng Vitamin C và chất chống Oxy hóa cần thiết cho hệ miễn dịch. Bạn nên uống trước khi ăn sáng, đây là thời điểm thích hợp nhất.

Thanh lọc cơ thể

Duy trì thói quen uống chanh mật ong thường xuyên, giúp cơ thể loại bỏ độc tố lâu ngày, lợi tiểu, giữ cho đường tiết niệu luôn khỏe mạnh. Tuy nhiên, bạn không nên sử dụng nước chanh đậm đặc mà cần pha loãng với nước để tránh ảnh hưởng không tốt đến dạ dày nhé.

Giúp giảm đau họng

Chanh mật ong là liều thuốc hoàn hảo cho việc điều trị các chứng ho nhẹ, làm ấm và giảm đi cảm giác khó chịu cổ họng. Đồng thời, đây cũng là liều thuốc thiên nhiên giúp điều trị cảm cúm, ho do thay đổi thời tiết.

4 lưu ý khi uống nước chanh vào buổi sáng, ai cũng cần phải biết

Không nên bỏ hết vỏ

Đa số mọi người chỉ vắt lấy nước cốt rồi vứt vỏ chanh. Nhưng đó là sai lầm, bởi chính phần vỏ chanh mới là phần giàu chất dinh dưỡng nhất trong toàn bộ quả chanh. Vì vậy, hãy rửa sạch vỏ chanh, nạo rồi dùng cả vỏ vào nước chanh để lấy được đầy đủ các dinh dưỡng của nó.

Không uống nhiều nước chanh

Nước chanh dù tốt cho sức khỏe nhưng bạn không nên uống quá nhiều nước chanh nếu không muốn đối mặt với chứng ợ nóng. Bên cạnh đó, khi pha nước chanh nhất định phải pha loãng, một quả chanh nguyên vỏ có thể pha với 3-4 cốc nước.

Không pha nước chanh quá lạnh hoặc quá nóng

Nước lạnh pha với chanh khi uống có thể gây sốc cho cơ thể. Ngược lại, nếu pha với nước nóng có thể làm cho các enzym có lợi trong chanh bị phá vỡ, không đem lại hiệu quả khi uống. Vì thế, hãy pha nước chanh ấm, bằng với thân nhiệt của cơ thể mới có tác dụng giảm mỡ, không ảnh hưởng đến dạ dày.

Không uống khi đang đói bụng

Khi đói bụng, bạn không nên uống nước chanh, chỉ nên uống sau khi ăn khoản 30 phút để tiêu hóa thức ăn tốt hơn. Uống nước chanh khi đang đói dễ khiến cho đường tiêu hóa bị tổn thương, đặc biệt là gây đau quặn dạ dày.

Không nên uống trực tiếp

Nước chanh vốn dĩ chứa nhiều axit nên có thể làm hỏng men răng nếu bạn uống trực tiếp. Thậm chí có thể khiến bạn dễ bị sâu răng hay răng bị nhạy cảm hơn.

Mỗi người chỉ nên uống nước chanh khi có ống hút để tránh làm hỏng men răng. Mỗi ngày bạn chỉ nên uống - 2 cốc nước chanh. Buổi sáng nên uống nước chanh mật ong ấm để đảm bảo sức khỏe.

