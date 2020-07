Rửa mặt bằng nước suối trên đường đi, cậu bé chảy máu cam liên tục vì con vật này bên trong

Thứ Bảy, ngày 18/07/2020 01:00 AM (GMT+7)

Khi nhìn thấy con vật này trong mũi, cả gia đình bệnh nhân và bác sĩ đều sốc.

Mới đây, trang Ettoday đưa tin, bác sĩ Trương Trưởng Đằng tại khoa Cấp cứu bệnh viện Nhi Linkou Changgeng Đài Loan tiếp nhận một bệnh nhân có triệu chứng khó chịu ở mũi suốt nhiều ngày.

Theo đó, bệnh nhân là một cậu bé 12 tuổi, khi đi leo núi cùng với gia đình, họ thấy một con suối nên đã dừng lại rửa mặt. Lúc rửa mặt, cậu bé cảm thấy có gì đó chui tọt vào mũi mình nhưng nghĩ rằng có thể là nước. Sau vài ngày, cậu bé có dấu hiệu sổ mũi, nghẹt mũi, chảy máu cam.

Mẹ cậu bé nghĩ con trai mình có thể là bị cảm lạnh, nhưng sau khi dùng thuốc mà vẫn không cải thiện tình trạng, đột nhiên mũi chảy máu ồ ạt. Quá sợ hãi, bà đã nhanh chóng đưa con trai đến bệnh viện.

Con đỉa có kích thước dài khoảng 5 cm.

Tại bệnh viện, bác sĩ Trương đã khám và phát hiện ra có một con đỉa lớn dài khoảng 5 cm. Do hút máu nên con đỉa to gấp 4 lần, kích thước gần bằng nửa ngón tay. Cậu bé bị nghẹt mũi là do con đỉa hút máu chặn đường thở. Khi con đỉa hút quá nhiều máu, máu tràn ra mũi. May mắn thay, bác sĩ đã gắp con đỉa ra thành công.

Bác sĩ Trương cho biết hiện tại có 23 loại đỉa khác nhau được ghi nhận tại Đài Loan, trong đó có 7 loại đỉa hút máu và thích chui vào cơ thể con người thông qua các “lỗ” như mũi, khoang miệng, niệu đạo, âm đạo. Sau khi vào cơ thể, nó sẽ sống ký sinh và hút máu tới 1 tháng. Nếu không sớm phát hiện, nó có thể tồn tại rất lâu trong cơ thể người, có thể gây ra tình trạng thiếu máu nghiêm trọng và thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng.

Tháng 7 là thời điểm nắng nóng, nhiều người thường chọn lên núi rừng hoặc sông suối để trốn nóng. Bác sĩ Trương nhắc nhở mọi người cần phải chú ý và tự bảo vệ mình khi đến những nơi có nhiều cây cối như ngoại ô. Đặc biệt, nước suối có vẻ sạch nhưng cần cẩn thận để tránh nuốt phải đỉa.

