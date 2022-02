Những việc "đại kỵ" cực nguy hiểm, tuyệt đối không nên làm sau khi uống rượu bia

Lưu ý Các dấu hiệu nguy hiểm cần phải phân biệt và xử trí ngay đối với người bị say rượu là: hôn mê (gọi không tỉnh), co giật; suy hô hấp (thở chậm; ngừng thở; ứ đọng đờm dãi; chất nôn, dịch dạ dày trào ngược vào phổi do bệnh nhân hôn mê không còn phản xạ bảo vệ đường hô hấp...), suy tuần hoàn (tụt huyết áp, không bắt được mạch, nhịp tim chậm, loạn nhịp tim...) và các dấu hiệu nguy hiểm khác như hạ đường huyết, chấn thương...