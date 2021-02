Những thực phẩm không nên ăn, uống sau khi uống rượu

Thứ Hai, ngày 15/02/2021 12:00 PM (GMT+7)

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, BV Bạch Mai khuyến cáo, sau khi uống rượu, mọi người không nên ăn các thực phẩm sau:

Uống nước chanh và các loại nước có vị chua

Không nên cho người say rượu uống nước chanh hoặc các đồ uống chua. Tuy nhiên, nếu người say vẫn còn một lượng rượu trong người thì khi kết hợp với nước uống chua dễ gây nôn thêm, tổn thương dạ dày do có axit.

Nước có ga

Lượng cồn sẽ lan tỏa nhanh chóng trong cơ thể, sản sinh ra chất CO2 làm tổn hại đến gan, thận, đường ruột và dạ dày nếu bạn uống kết hợp rượu và các loại nước có ga với nhau. Bên cạnh đó, việc sử dụng chúng chung với nhau sẽ gây nên triệu chứng khó tiêu, dễ say hơn và rất nguy hiểm khi tham gia giao thông.

Các loại thuốc giảm đau đầu khi say

Không uống thêm vitamin B1, B6, acid folic… để làm giảm đau đầu khi say, bởi sẽ có hại cho gan. Paracetamol, aspirin và một số loại thuốc giảm đau, hạ sốt khi uống với rượu sẽ kích ứng niêm mạc dạ dày, gây chảy máu đường tiêu hóa.

Các loại thuốc chống nôn

Không nên uống các loại thuốc chống nôn vì sẽ làm giữ chất độc lại trong cơ thể, gan không kịp lọc chất độc càng tổn hại nghiêm trọng, lâu ngày dễ bị xơ gan, ung thư gan.

Đồ ăn chứa nhiều muối

Các món ăn vặt chứa nhiều muối thường được ăn kèm khi uống rượu, bia. Tuy vậy điều này lại có thể gây ra những ảnh hưởng lớn đến dạ dày, gây mất nước nhiều kích thích uống bia nhiều hơn. Hơn nữa muối mặn và bia, rượu có thể gây tác động đến làm viêm loét dạ dày.

Đồ cay

Do bia, rượu có nồng độ cồn cao nên đã gây nóng nhiệt trong cơ thể khá nhiều. Khi ăn thêm các món ăn cay có tiêu, ớt khiến dạ dày không thể chịu được nồng độ cay quá lớn, gây ợ hơi, đầy bụng, rối loạn hệ thống tiêu hóa. Tình trạng cay nồng trong người sẽ gây mệt mỏi, khó chịu và say nhiều hơn.

Ăn đồ tươi sống

Uống rượu mà ăn đồ tươi sống không chỉ gây buồn nôn mà còn ảnh hưởng đến khả năng tiêu hóa của dạ dày.

