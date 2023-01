Những sai lầm khi giải rượu hàng nghìn người vẫn mắc trong dịp Tết

Dịp Tết, Trung tâm Chống độc Bạch Mai thường xuyên tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu, điều trị có nguyên nhân liên quan đến rượu bia, nhiều trường hợp tử vong, suy gan, suy đa tạng, để lại nhiều di chứng vô cùng nặng nề.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, BV Bạch Mai cho biết, có rất nhiều sai lầm mọi người hay mắc phải khi giải rượu cho người uống rượu say.

Uống nước chanh

Một trong những sai lầm khi giải rượu nhiều người mắc phải nhất là cho người say rượu uống nước chanh hoặc các đồ uống chua. Tuy nhiên, theo ThS. Nguyên, nếu người say vẫn còn một lượng rượu trong người thì khi kết hợp với nước uống chua dễ gây nôn thêm, tổn thương dạ dày do có axit.

Do vậy, thay vì uống nước chanh thì nên cho người say uống các đồ uống có đường, muối như nước đường, mật ong, nước canh…

Gây nôn

Bên cạnh việc không nên cho người say rượu uống nước chanh thì việc gây nôn cũng cần phải lưu ý. Theo ThS. Nguyên, trường hợp người uống rượu xong vẫn tỉnh táo, nói chuyện được bình thường có thể gây nôn nhưng trong tình trạng không tỉnh mà cố gây nôn sẽ rất nguy hiểm.

Việc cố ép gây nôn dễ sặc, chất nôn nhiều có thể bị tràn vào phổi dễ gây viêm phổi. Ngoài ra, sau khi uống rượu cũng không nên đi ra ngoài đường ngay, nhất là trong thời tiết lạnh dễ làm giãn mạch, hạ thân nhiệt nhanh.

Săn lùng những loại thuốc giải rượu

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, mọi người không nên cố săn lùng những loại thuốc có tác dụng bổ gan để giải độc rượu. Không có loại thuốc giải độc nào chứng minh có tác dụng hiệu quả rõ ràng đối với người say rượu. Các loại thuốc giải rượu chỉ có tác dụng hỗ trợ một phần bù lại một số chất vitamin, muối, đường chứ không thể làm thay đổi hẳn việc đang ức chế thần kinh do ngộ độc rượu mà có thể nhanh chóng tỉnh táo trở lại.

Uống thuốc giảm đau đầu

Uống thuốc giảm đau khi say rượu dễ có hại cho gan. Paracetamol, Aspirin và một số loại thuốc giảm đau, hạ sốt khi uống với rượu sẽ kích ứng niêm mạc dạ dày, gây chảy máu đường tiêu hoá.

Uống các loại thuốc chống nôn

Ngoài ra, khi say cũng lưu ý không uống các loại thuốc chống nôn vì sẽ giữ chất độc lại trong cơ thể, gan không thể lọc chất độc kịp càng tổn hại nghiêm trọng, lâu ngày sẽ xơ gan, ung thư gan.

Nguồn: https://arttimes.vn/xa-hoi/nhung-sai-lam-khi-giai-ruou-hang-nghin-nguoi-van-mac-trong-dip-tet-c46a21330.html