Những rủi ro nghiêm trọng khi các cô bé "ăn chưa no, lo chưa tới" đã sớm làm mẹ

‎Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tỷ lệ thương tật và tử vong do nạo phá thai không an toàn ở trẻ em gái vị thành niên và nữ thanh niên trẻ khá cao. Ước tính năm 2008 số ca phá thai không an toàn ở vị thành niên trong độ tuổi từ 15-19 tại các nước đang phát triển là khoảng 3 triệu ca; thai chết lưu và tử vong sơ sinh chiếm hơn 50% các ca sinh của các bà mẹ dưới 20 tuổi so với những bà mẹ từ 20-29 tuổi.