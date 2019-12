Những nguyên nhân "không thể ngờ" có thể khiến bạn chết sớm

Chủ Nhật, ngày 08/12/2019 10:00 AM (GMT+7)

Cuộc sống luôn phấn đấu cho công việc, không nghỉ phép, nghỉ hưu sớm hay thiếu sex là những nguyên nhân rút ngắn tuổi thọ mà bạn không ngờ tới.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Không nghỉ phép

Một cuộc nghiên cứu cho thấy những người dành hơn 13 ngày/năm để nghỉ phép khỏe mạnh hơn những người chỉ nghỉ từ 6-12 ngày. Ngoài ra, một công bố trong tạp chí Psychosomatic Medicine (2000) – cho thấy sự liên quan giữa thời gian nghỉ phép và nguy cơ tử vong, đặc biệt là các bệnh tim mạch vành.

Nếu bạn cắt xén thời gian nghỉ phép để làm việc thì có thể sự nghiệp chưa đi đến đâu mà đã chết sớm vì bệnh tật.

Nghỉ hưu sớm

Thông thường, nhiều người nghĩ rằng khi nghỉ hưu sớm sẽ có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, đi du lịch… Nhưng thực tế lại cho thấy nghỉ hưu sớm có thể làm rút ngắn tuổi thọ.

Nguyên nhân được giải thích là do khi không còn phải làm việc, mức độ căng thẳng giảm đi, cơ thể và não ít hoạt động hơn nên dễ mắc phải những bệnh lý mạn tính của tuổi già như suy giảm trí nhớ, tim mạch… Do đó, nếu buộc phải nghỉ hưu sớm, bạn nên tăng cường hoạt động bằng cách tham gia vào các tổ chức từ thiện, hoặc câu lạc bộ hưu trí vừa để tạo niềm vui, tăng hoạt động cơ thể đặc biệt là não, từ đó giúp tăng tuổi thọ.

Thiếu sex

Một nghiên cứu trên tạp chí Y học Anh cho thấy những người đàn ông lớn tuổi không có quan hệ tình dục ít nhất mỗi tháng một lần, có tỷ lệ tử vong cao gấp đôi so với những người quan hệ quan hệ tình dục mỗi tuần một lần.

Các nhà nghiên cứu cho rằng quan hệ tình dục thường xuyên sẽ giúp tăng tuần hoàn máu, đốt cháy nhiều Calo, giảm huyết áp, tăng cường miễn dịch… Nhờ vậy, nếu hoạt động tình dục thường xuyên sẽ giúp tăng tuổi thọ.

Không có khiếu hài hước

Tiếng cười có thể là liều thuốc tốt nhất cho tuổi thọ và quá trình lão hóa. Một nghiên cứu về y học tâm thần tại Mỹ cho thấy những phụ nữ có khiếu hài hước mạnh mẽ đã sống lâu hơn và vượt qua bệnh tật, đặc biệt là các bệnh tim mạch và nhiễm trùng. Cụ thể làm giảm 83% nguy cơ do nhiễm trùng, 73% nguy cơ tử vong do bệnh tim. Đối với nam giới, những người có điểm hài hước cao giảm 74% nguy cơ tử vong do nhiễm trùng.

Thiếu hòa đồng

Một nghiên cứu về tâm lý sức khỏe được thực hiện tại Mỹ cho biết, những người sống thân thiện, hòa đồng với đồng nghiệp có nhiều khả năng sống lâu hơn so với những người có mối quan hệ kém hơn.

Nguyên nhân là do sự thân thiện và hỗ trợ đã hạ thấp mức căng thẳng, làm giảm huyết áp và mức Cholesterol với hiệu quả rõ ràng nhất trong độ tuổi từ 38-43.

Già rồi không cần ngủ nhiều

Theo Cơ quan nghiên cứu giấc ngủ Mỹ, nhu cầu về giấc ngủ của mỗi người ở mọi lứa tuổi đều giống nhau (7-9 tiếng/ngày), mặc dù chất lượng giấc ngủ có thay đổi. Giấc ngủ ban đêm của người lớn có thể ít hơn những người trẻ 30 phút, nhưng bù lại họ có nhu cầu ngủ trưa nhiều hơn.

Ngủ ít vào ban đêm khiến chúng ta buồn ngủ, khó tập trung vào ban ngày. Nguyên nhân có thể bắt nguồn từ các yếu tố của sự lão hóa, bệnh về thể chất, tinh thần hoặc thuốc điều trị bạn đang dùng. Bạn cần liên hệ với bác sĩ để được giải đáp về vấn đề này.

Ăn uống thiếu khoa học

Quan niệm của nhiều người bỏ bữa sáng và ít ăn trưa để dành bụng cho bữa tối là nguy hiểm cho sức khỏe.

Một nghiên cứu từ Mỹ cho thấy những người bỏ bữa sáng có xu hướng tăng cân nhiều hơn so với những người ăn uống điều độ. Tiến sĩ Keri Gans – chuyên gia tư vấn dinh dưỡng New York cho biết: “Bỏ ăn sáng và trưa là bỏ qua những dưỡng chất cần thiết nhất cho những hoạt động cơ thể trong ngày”.

Nguồn: https://infonet.vn/nhung-nguyen-nhan-khong-ngo-co-the-khien-ban-chet-som-post324244.infoNguồn: https://infonet.vn/nhung-nguyen-nhan-khong-ngo-co-the-khien-ban-chet-som-post324244.info