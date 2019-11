Những món ăn mau già lại 'sinh đầy bệnh', nhiều người Việt mê ăn hằng ngày

Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 10:00 AM (GMT+7)

Chế độ ăn uống cũng có thể thúc đẩy quá trình lão hóa, Những loại thực phẩm dưới đây, ăn nhiều không chỉ gây nguy hiểm tới sức khỏe, còn làm tăng quá trình lão hóa, khiến bạn mau già, tổn thọ.

Cá nuôi

Trong thành phần dinh dưỡng của cá tự nhiên giàu axit béo Omega-3 lành mạnh có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Tuy nhiên, trên thị trường lại tràn ngập cá được nuôi béo múp.

Những loại cá nuôi này không chỉ thiếu chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe mà còn chứa các chất phụ gia hóa học ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của người tiêu dùng.

Nước ép trái cây có đường

Trong thành phần dinh dưỡng của nước ép trái cây chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất. Nhưng khi bạn dùng nước ép trái cây lại không tốt giống như trái cây vì nó đã mất chất xơ đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa bệnh tiểu đường, bệnh tim và béo phì.

Tự thân Sushi không có hại cho sức khỏe nhưng trong quá trình chế biến món này với các phụ gia mới là vấn đề nên có thể gây đau bụng, ngộ độc, tiêu chảy… ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn. Đặc biệt các loại sushi có chứa mayonnaise, phô mai kem, nước sốt… rất dễ nhiễm vi khuẩn tác dụng không tốt tới sức khỏe. Ảnh minh họa: Internet

Đồ nướng

Những món đồ nướng giàu tinh bột, chất béo và đường có thể ảnh hưởng xấu đến tế bào, đồng thời khiến hàm răng và cả cơ thể bước vào thời kì lão hoá nhanh chóng.

Những thực phẩm giàu tinh bột và dùng nhiều khoáng chất khi được chuyển hóa trong cơ thể sẽ khiến da bạn nhăn nheo, cả cơ thể cũng có dấu hiệu lão hoá nhanh chóng.

Nước tăng lực

Uống nước tăng lực thường xuyên có thể là một trong những nguyên nhân gây lão hóa sớm, vì nó chứa nhiều đường và caffein, có thể giảm sự đàn hồi của tế bào.

Uống rượu bia thường xuyên cũng có thể khiến bạn già nhanh, vì rượu khiến tế bào bị mất nước và làm mất các vitamin và khoáng chất trong cơ thể.

Khi gan cố gắng xử lý độc tố trong rượu, nó sẽ tạo ra nhiều gốc tự do hơn lượng chất chống oxy hóa của cơ thể, gây ra stress oxy hóa, là một yếu tố quan trọng dẫn đến lão hóa. Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm ngâm muối và hun khói

Nguyên nhân là vì những thức ăn này chứa hàm lượng muối rất cao, gây tổn hại đến niêm mạc dạ dày, tăng thêm gánh năng cho thận, làm tăng huyết áp, đẩy nhanh tốc độ lão hóa.

Đồ ngọt

Các loại đồ ngọt rất “quyến rũ”, có thể khiến mọi người cảm thấy vui vẻ sau khi ăn, nhưng nó cũng sẽ làm tăng tốc độ lão hóa. Lượng đường quá mức khi đi vào cơ thể sẽ lấy collagen trong cơ thể, khiến độ đàn hồi của da trở nên kém hơn, thậm chí là sớm xuất hiện nếp nhăn và tàn nhang. Đặc biệt là các loại đường tinh chế như đường trắng nên ăn càng ít càng tốt, các món tráng miệng, mứt, kem… đều là những thực phẩm có lượng đường cao. Ngoài ra cũng nên ăn ít các loại thực phẩm muối chua ngọt.

Các loại rượu

Các gốc tự do là “kẻ thù” của sức khỏe, là một trong những thủ phạm chính gây xơ vữa động mạch và huyết khối não, đồng thời cũng có thể gây lão hóa sớm. Các gốc tự do có thể được chia thành các gốc tự do ngoại sinh và nội sinh, các gốc tự do nội sinh có nguồn gốc từ sự trao đổi chất của cơ thể, và các gốc tự do ngoại sinh đến từ nhiều khía cạnh. Ví dụ khi gan cố gắng xử lý độc tố trong rượu, nó sẽ tạo ra nhiều gốc tự do hơn lượng chất chống oxy hóa của cơ thể, gây ra stress oxy hóa, là một yếu tố quan trọng dẫn đến lão hóa.

Các sản phẩm thịt chế biến sẵn thường chứa hàm lượng muối cao hơn và ăn quá nhiều sẽ làm tăng tốc độ lão hóa của cơ thể. Do đó, ăn thịt chế biến nên được kết hợp với lượng rau thích hợp. Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm nhiều dầu

Ăn quá nhiều thực phẩm chiên rán nhiều dầu mỡ rất dễ gây “tức giận”, khiến da mọc mụn. Chế độ ăn nhiều thực phẩm chứa dầu mỡ sẽ gây béo phì, cũng là nguyên nhân quan trọng gây rụng tóc.

Các loại thịt chế biến sẵn

Các sản phẩm thịt chế biến sẵn thường chứa hàm lượng muối cao hơn và ăn quá nhiều sẽ làm tăng tốc độ lão hóa của cơ thể. Do đó, ăn thịt chế biến nên được kết hợp với lượng rau thích hợp.

Sushi chứa phụ gia

Tự thân Sushi không có hại cho sức khỏe nhưng trong quá trình chế biến món này với các phụ gia mới là vấn đề nên có thể gây đau bụng, ngộ độc, tiêu chảy… ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn. Đặc biệt các loại sushi có chứa mayonnaise, phô mai kem, nước sốt… rất dễ nhiễm vi khuẩn tác dụng không tốt tới sức khỏe.

Trong thành phần dinh dưỡng của nước ép trái cây chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất. Nhưng khi bạn dùng nước ép trái cây lại không tốt giống như trái cây vì nó đã mất chất xơ đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa bệnh tiểu đường, bệnh tim và béo phì. Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm ướp đường rồi chế biến

Nhiều món ăn như thịt thường ướp đường rồi mới chiên nướng, khiến món ăn mềm và đạm đà hơn. Nhưng theo các chuyên gia dinh dưỡng nhận ra rằng các thực phẩm chứa đường rồi chế biến dễ sản sinh chất độc hại gây ra nhiều bệnh nguy hiểm cho bạn.

Thuốc lá

Ở Hoa Kỳ, một nghiên cứu so sánh giữa cặp song sinh hút thuốc và không hút thuốc cho thấy nhóm hút thuốc trông già hơn 57% so với nhóm không hút thuốc, trong nhóm kiểm soát sinh đôi hút thuốc, nhóm hút thuốc trong một khoảng thời gian dài già hơn 63% so với nhóm hút thuốc trong một khoảng thời gian ngắn.

Nicotine trong thuốc lá có tác dụng phá hủy collagen của da và các mạch máu vận chuyển oxy và chất dinh dưỡng đến các tế bào da.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/suc-khoe/nhung-mon-an-mau-gia-lai-sinh-day-benh-nhieu-nguoi-viet-me-an-...Nguồn: https://www.tienphong.vn/suc-khoe/nhung-mon-an-mau-gia-lai-sinh-day-benh-nhieu-nguoi-viet-me-an-hang-ngay-1486572.tpo?fbclid=IwAR3mSwsJ__TKNu2-mpTK2Z0ERWR-stkFR3-K_oZYdSBKlQxcPGp30nIGkJ4