Biết sự thật này về thuốc làm trắng da, "các vàng" cũng chẳng dám dùng

Thứ Bảy, ngày 09/11/2019 11:00 AM (GMT+7)

Theo các bác sỹ, người sử dụng thuốc làm trắng da trong thời gian dài còn để lại các chứng bệnh nguy hiểm như: suy thận, nhiễm độc máu … thậm chí có thể dẫn đến tử vong.

Ảnh minh họa: Internet

Gần đây, trên thị trường làm đẹp có một số spa thường giới thiệu với khách hàng các loại thuốc làm trắng da. Nhiều chị em đã tìm đến dịch vụ này với mong muốn làm trẻ hóa da. Tuy nhiên, những biến chứng không mong muốn từ việc sử dụng hóa chất này có thể dẫn đến sạm da, sốc, bỏng, mất nước, thậm chí để lại sẹo xấu... Thực chất của các thuốc này là một số hoá chất có tính tẩy và ăn mòn cao.

Theo Thạc sĩ, bác sỹ da liễu Thiên Hương, hiện nay, trên thị trường quảng cáo nhiều loại thuốc uống hay kem bôi có thể làm trắng cấp tốc trong thời gian ngắn, tạo nên lầm tưởng tai hại cho người tiêu dùng. Việc làm trắng da nếu diễn ra nhanh chóng trong một tuần, chỉ có thể được diễn ra với hình thức “ lột da”, tức lấy đi tầng thượng bì của da - nơi chứa tế bào sắc tố. Cách này khiến da chỉ còn lại lớp bì mỏng manh (da non). Từ đó, những hiểm họa cho làn da sẽ hình thành như dị ứng, nám, ung thư da, giãn mạch dưới da,… Chúng đã vô tình phá vỡ hàng rào bảo vệ, khiến da dễ dàng phát sinh những bệnh lý khác.

Hóa chất được sử dụng để làm trắng da mà các cơ sở bình dân thường sử dụng là AHA (alpha hydroxy acid), glycolic, lactic, citric, tartaric và malic acid. Những chất này đều có tính tẩy mạnh. Ngoài ra, một số nơi còn sử dụng loại hóa chất là TCA (trichloroacetic acid) nồng độ 20 - 35%. Loại hóa chất này có thể gây bỏng da nếu khi sử dụng không tuân thủ theo đúng quy định. Thậm chí trong một số trường hợp, người ta dùng phenol với nồng độ 88%, pha lẫn với xà phòng, dầu olive, dầu croton để làm chết toàn bộ lớp biểu bì bên ngoài cùng để da trông có vẻ trắng sáng hơn. Phenol là chất có hại cho cơ thể, có độc tính cao, có khả năng trực tiếp gây độc cho cơ tim. Thậm chí có thể gây tổn thương gan, thận và dẫn đến sự kích thích làm loạn nhịp tim nếu dùng quá liều.

Theo các bác sỹ, người sử dụng thuốc làm trắng da trong thời gian dài còn để lại các chứng bệnh nguy hiểm như: suy thận, nhiễm độc máu … thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng thuốc uống trắng da làn da sẽ yếu đi. Sắc tố da bình thường sẽ có tác dụng bảo vệ cơ thể khỏi những tia cực tím của ánh nắng mặt trời. Giảm thiểu khả năng ung thư da, chính vì việc làm thay đổi sắc tố da sẽ làm làn da yếu đi. Những loại thuốc uống trắng da trên thị trường sẽ làm mất thành phần cân bằng làn da tự nhiên khiến da mất đi khả năng bảo vệ tự nhiên vốn có. Chính vì thế khả năng phục hồi lại như ban đầu sẽ rất khó.

Thành phần trong viên uống trắng da chứa những chất nguy hiểm: Tùy cơ địa của mỗi người không phải ai sử dụng thuốc trắng da cũng có thể trắng như ý muốn được. Trong thuốc có chứa thành phần Glutathione có tác dụng chống oxy hóa tái tạo lại vitamin C và E. Khi trực tiếp đi vào tĩnh mạch có thể gây lên nhiều nguy hiểm như: dễ gây kích ứng thuốc, phản ứng thuốc, phát ban, nổi mẫn nặng hơn sẽ bị nhiễm độc ….. Ảnh hưởng đến tính mạng cũng như sức khỏe của người sử dụng.

Người sử dụng trong thời gian dài còn để lại các chứng bệnh nguy hiểm như: suy thận, nhiễm độc máu … thậm chí có thể dẫn đến tử vong.

Vì vậy, phụ nữ khi muốn tìm đến với những phương cách làm trắng da an toàn, có thể cần am hiểu một số kiến thức về làn da, đồng thời chọn những sản phẩm an toàn, rõ nguồn gốc, chống nắng kỹ lưỡng. Bạn có thể mất thời gian trong việc kéo dài liệu trình làm trắng da, nhưng sẽ đảm bảo da không đối diện với bất cứ nguy cơ tiềm ẩn nào.