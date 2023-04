Những lý do khiến nàng không thể "lên đỉnh"

Sau nhiều nghiên cứu khoa học, các chuyên gia phát hiện không ít thủ phạm của hiện trạng đáng buồn này.

1. Lỗi sinh lý học

Trong các lỗi sinh lý học có nồng độ quá thấp estrogen, tức hormone nữ giới trong khi nồng độ prolactin (hormone quan trọng liên quan đến sản xuất sữa) trong cơ thể quá cao hoặc tình trạng rối loạn chức năng tuyến giáp.

Lỗi sinh lý học khác có thể dẫn đến việc người đẹp không có cực khoái là những khuyết tật giải phẫu học - ở tử cung hoặc âm đạo. Chúng có thể là khiếm khuyết nguyên phát hoặc thứ phát.

Nỗi buồn của 20 -30% chị em không thể vươn tới cực khoái.

Những thay đổi tự nhiên sau sinh con, sau phẫu thuật, tình trạng mãn kinh hoặc viêm nhiễm cơ quan sinh sản cũng có thể là thủ phạm khiến người đẹp không thể thụ hưởng khoái lạc từ sinh hoạt thầm kín.

2. Thiếu tình cảm gắn bó

Một số người gọi nó là hormone tình yêu, người khác- hormone gắn kết. Đó là oxytocin. Nếu cơ thể (chính xác vùng chân đồi não bộ) không tạo oxytocin số lượng vừa đủ, người trong cuộc khó vươn tới cực khoái.

Làm gì để tăng nồng độ hợp chất này? Dành nhiều thời gian hơn để gần gũi, mơn trớn, ôm ấp nhau.

Có chi tiết thú vị, không chỉ giao tiếp thể chất, mà những lời âu yếm có cánh, cảm giác được nửa thứ hai động viên, hỗ trợ và tất cả những gì khả dĩ giúp chúng ta hóa giải stress đều tác động tích cực kích thích cơ thể sản xuất oxytocin.

3. Nếp sống tĩnh tại, lười hoạt động thể chất

Ngồi suốt ngày, thí dụ trước laptop không chỉ khiến chúng ta mỏi lưng, đau cơ xương đáy chậu, mà còn cản trở cơ may thụ hưởng thú vị từ thực hành sex. Nếu công việc phải ngồi liên tục, tối thiểu cứ sau 1 giờ (tốt nhất 30 phút) cần rời khỏi bàn làm việc, thực hiện vài động tác thể dục thư giãn trong thời gian 5-7 phút.

Nếp sống suốt ngày ngồi trước laptop cũng có thể là nguyên nhân người đẹp không thụ hưởng thú vị từ sex.

Cũng cần quan tâm hoạt động thể chất thường xuyên. Thực hành thể thao hàng ngày (bơi lội, aerobic, đi xe đạp, dạo bộ…) sẽ cải thiện tuần hoàn máu (cơ thể mẫn cảm hơn với hành vi động chạm), tăng cường sức bền và dẻo dai (phát huy tác dụng trên giường ngủ).

Theo National Institutes of Health Hoa Kỳ, lối sống lười vận động và béo phì là những nhân tố phổ biến dẫn đến rối loạn chức năng tình dục, trong đó có khó thụ hưởng cực khoái.

4. Stress và tâm trạng bất an

Thần kinh căng thẳng, tâm trạng lo lắng cũng có thể cản trở nỗ lực lên đỉnh. Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Valparaiso Mỹ khẳng định, tâm trạng bất an và stress là nguyên nhân không đạt cực khoái trong sinh hoạt vợ chồng của trên 50% phụ nữ.

Khi đầu óc không thanh thản, thể xác không thể thăng hoa cảm giác sung sướng.

5. Mày râu thiếu kiến thức về địa chỉ nhạy cảm

Theo những nghiên cứu công bố trên tạp chí “Journal of Sex and Marital Therapy”, để lên đỉnh, ngoài công đoạn cậu nhỏ thâm nhập, gần 40% chị em đòi hỏi đi kèm mơn trớn điểm C (clitoris).

Thực tế đa số đàn ông không biết sự thật này.

6. Nơi ấy khô hạn

Cũng theo nghiên cứu đã đề cập của các nhà khoa học Đại học Valparaiso, gần 25% người đẹp thiếu cực khoái từ sinh hoạt thầm kín thường ca thán về tình trạng khô hạn bên trong nơi thầm kín.

Địa bàn nhạy cảm không được bôi trơn thích hợp, chị em không chỉ bị đe dọa trầy xước, tổn thương niêm mạc âm đạo, mà còn triệt tiêu cơ may thụ hưởng cực khoái. Trong khi giải pháp cực đơn giản chỉ là bổ sung kem bôi trơn y tế.

7. Sử dụng tân dược

Tác dụng phụ của khá nhiều tân dược không chỉ sát hại libido, còn cản trở người sử dụng vươn tới cực khoái.

Đó là một số thuốc chống trầm cảm, thuốc điều trị các bệnh tim-mạch (beta-bloker, thuốc hạ cholesterol, biệt dược chống loạn nhịp tim…), thuốc kháng histamin chữa dị ứng và một số thuốc ngừa thai.

