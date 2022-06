Những lợi ích tuyệt vời của sầu riêng mà “hội mê sầu” nhất định phải biết

Sầu riêng chắc chắn là một loại quả “gây nghiện” vô cùng hấp dẫn.

Sầu riêng là một loại trái cây gây nhiều tranh cãi. Với những người ghét nó thì loại trái cây này có mùi hương vô cùng khó chịu. Tuy nhiên, đối với những “tín đồ” sầu riêng thì đây chắc chắn là loại quả thơm ngon vô cùng. Không chỉ có hương vị đặc biệt, sầu riêng còn đem đến khá nhiều lợi ích cho sức khoẻ.

Hỗ trợ tiêu hoá

Ăn sầu riêng sẽ giúp ích rất nhiều cho cơ quan tiêu hoá, đặc biệt là đối với những người bị đau dạ dày. Sầu riêng có mùi thơm độc đáo, giúp làm tăng cảm giác thèm ăn. Tuy có vị béo ngậy nhưng chúng có khá nhiều chất xơ, có thể giúp thúc đẩy nhu động của đường tiêu hoá và giảm bớt gánh nặng cho dạ dày.

Bổ sung dinh dưỡng

Sầu riêng rất giàu chất bột đường, chất đạm, chất béo, chất xơ, vitamin, chất khoáng cũng như nhiều loại axit amin và các chất dinh dưỡng khác. Nếu ăn điều độ, có thể giúp cơ thể bổ sung một lượng lớn chất dinh dưỡng, giúp nâng cao khả năng miễn dịch.

Dưỡng da

Sầu riêng chứa nhiều loại axit amin và vitamin thiết yếu, trong đó chủ yếu là vitamin B và vitamin C. Vitamin nhóm B có thể cải thiện một số triệu chứng như da sần sùi, thiếu máu, nứt nẻ môi. Trong khi đó, Vitamin C là chất chống oxy hoá, có thể chống lại tác hại của các gốc tự do đối với cơ thể con người, có tác dụng chống lão hoá. Bởi vậy, thường xuyên ăn sầu riêng có thể giúp bạn cải thiện độ đàn hồi của da, làm sáng và đều màu da hơn.

Xua tan hàn khí

Sầu riêng có tính nóng, rất thích hợp cho phụ nữ thuộc thể hàn, có tác dụng giải cảm rất tốt, đặc biệt rất tốt cho sức khoẻ tử cung. Ngoài ra sầu riêng có chứa hàm lượng đường cao, có thể thúc đẩy cơ thể tiết ra chất vui vẻ - dopamine. Ăn sầu riêng trong thời gian hành kinh có thể giúp làm giảm các triệu chứng đau bụng kinh hay cảm lạnh.

Những điều cần lưu ý khi ăn sầu riêng

Không ăn chung với Coca Cola

Sầu riêng chứa một lượng lớn Kali, chất này có thể dễ dàng tương tác với caffein có trong Coca, khiến cho con người trở nên hưng phấn, gây rối loạn nhịp tim nghiêm trọng.

Không ăn cùng hải sản

Tuyệt đối không được ăn chung sầu riêng và hải sản. Sầu riêng là thực phẩm có tính nhiệt, trong khi đó hải sản lại có tính hàn. Nếu ăn cùng lúc có thể khiến cho dạ dày bị kích thích, gây khó chịu và ảnh hưởng đến tiêu hoá.

Nên ăn bao nhiêu sầu riêng mới thích hợp?

Sầu riêng là loại trái cây giàu dinh dưỡng, ăn điều độ rất tốt cho sức khoẻ, tuy nhiên mỗi lần chỉ nên ăn khoảng 100g. Sầu riêng chứa nhiều chất bột đường và đạm, không dễ tiêu. Bên cạnh đó, ăn nhiều sẽ khiến cho cơ thể gặp tình trạng khô, nóng trong, không tốt cho sức khoẻ. Bởi vậy những người có cơ địa nóng ẩm, dễ nổi nóng thì nên hạn chế ăn sầu riêng.

