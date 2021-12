Những lợi ích bất ngờ từ húng quế

Chủ Nhật, ngày 05/12/2021 16:00 PM (GMT+7)

Húng quế là một loại rau thơm được trồng phổ biến ở nước ta. Không chỉ dùng làm gia vị trong một số món ăn, húng quế còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe…

Húng quế có thể giúp giảm căng thẳng oxy hóa.

Húng quế có tên khoa học là Ocimum basilicum, thuộc họ hoa môi Lamiaceae.

Thành phần hóa học gồm có tinh dầu, flavonoid. Ngoài ra còn có các vitamin (vitamine C, betacaroten), khoáng chất (magie, sắt, calci, kali) và giàu chất xơ tốt cho cơ thể...

Đông y cho rằng húng quế có vị cay, tính nóng, thơm dịu, làm ra mồ hôi, lợi tiểu và giảm đau.

1. Một số tác dụng của húng quế:

1.1 Giảm stress oxy hóa

Chất chống oxy hóa rất cần thiết để loại bỏ các gốc tự do khỏi cơ thể.

Các gốc tự do là các phân tử không ổn định phát triển do kết quả của quá trình trao đổi chất và các quá trình tự nhiên khác của cơ thể. Gốc tự do cũng có thể hình thành do hút thuốc và một số lựa chọn chế độ ăn uống…

Gốc tự do nếu tích tụ lại, căng thẳng ô xy hóa (stress oxy hóa) có thể xảy ra, dẫn đến tổn thương tế bào và có thể gây bệnh như ung thư, bệnh tim, viêm khớp dạng thấp, tiểu đường và các vấn đề sức khỏe khác do stress oxy hóa gây ra.

Chất chống oxy hóa trong húng quế như anthocyanins và beta caroten… sẽ giúp loại bỏ các phân tử này khỏi cơ thể.

1. 2 Bảo vệ chống lão hóa da

Các chất có trong húng quế có thể giúp bảo vệ da khỏi một số tác động của quá trình lão hóa.

Các nhà khoa học đã áp dụng chiết xuất húng quế vào các mô hình da trong phòng thí nghiệm. Các kết quả cho thấy rằng, chiết xuất húng quế trong các loại kem bôi da có thể cải thiện quá trình dưỡng ẩm cho da và giảm thô ráp và nếp nhăn.

Các chất chống oxy hóa trong húng quế và các loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật khác có thể có tác dụng bảo vệ da, nếu một người tiêu thụ chúng như một phần của chế độ ăn uống đa dạng.

1.3 Giảm đường máu

Một nghiên cứu vào năm 2019 ở chuột phát hiện ra rằng chiết xuất từ lá húng quế giúp giảm lượng đường trong máu. Kết quả cũng cho thấy rằng lá húng quế có thể giúp điều trị hiệu quả lâu dài tăng đường máu.

Nếu kết quả của các cuộc nghiên cứu sâu hơn xác nhận những phát hiện này, chất chiết xuất từ húng quế có thể hữu ích cho những người mắc bệnh tiểu đường.

Húng có thể được trồng trong chậu là rau gia vị.

1.4 Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Eugenol, thành phần có trong húng quế có thể giúp làm giảm huyết áp. Điều này là do eugenol có thể ngăn chặn các kênh canxi trong cơ thể, làm giảm huyết áp cao và giảm các yếu tố nguy cơ với bệnh tim mạch…

1.5 Giảm viêm và sưng tấy

Căng thẳng oxy hóa có thể dẫn đến viêm, một yếu tố gây ra các bệnh khác nhau, bao gồm ung thư, tiểu đường và viêm khớp dạng thấp.

Một nghiên cứu năm 2027, các nhà khoa học đã phân tích đặc tính chống viêm của tinh dầu húng quế. Theo đó, dầu húng quế có thể giúp điều trị các bệnh khác nhau liên quan đến chứng viêm do căng thẳng oxy hóa.

1.6 Chống nhiễm trùng

Dầu húng quế có tác dụng như một chất kháng khuẩn. Trong nghiên cứu (2013) các nhà khoa học đã thoa thoa dầu húng quế lên các chủng Escherichia coli hoặc E. coli khác nhau . Các vi khuẩn này lấy từ những người bị nhiễm trùng đường hô hấp, tiết niệu hoặc da, cũng như từ thiết bị bệnh viện. Kết quả cho thấy dầu có hoạt tính chống lại những vi khuẩn này.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng một số chế phẩm của dầu húng quế có thể giúp điều trị hoặc ngăn ngừa một số loại nhiễm trùng.

Chiết xuất tinh dầu húng quế.

1.7 Cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, một số chất dinh dưỡng trong 1 thìa húng quế tươi nặng khoảng 2,6 g gồm: Canxi (4,6 mg); vitamin A (6,9 mcg), beta caroten (81,7 mcg), beta cryptoxanthin (1,2 mcg), lutein và zeaxanthin (147 mcg), vitamin K (108, mcg)

Ngoài những chất dinh dưỡng này, húng quế còn chứa nhiều vitamin B, sắt, khoáng chất khác và một loạt các chất chống oxy hóa bổ sung.

2. Những ai nên thận trọng khi dùng húng quế?

Một số người nên cẩn thận khi ăn húng quế:

2.1 Người đang dùng thuốc làm loãng máu

Chỉ cần 1 muỗng canh húng quế có thể cung cấp 10,8 mcg vitamin K (vitamin K có vai trò quan trọng trong quá trình đông máu). Số lượng này có thể chiếm đến 9% đến 12% nhu cầu hàng ngày của một người trưởng thành.

Mức độ cao của vitamin K có thể ảnh hưởng đến hoạt động của một số loại thuốc, bao gồm thuốc chống đông máu warfarin (coumadin). Bất kỳ ai sử dụng thuốc làm loãng máu nên nói chuyện với bác sĩ trước khi dùng nhiều lượng húng quế.

2.2 Người có cơ địa dị ứng

Một số người có phản ứng dị ứng nếu ăn hoặc tiếp xúc với các loại thảo dược có chứa tinh dầu như húng quế. Bất kỳ ai bị loại dị ứng này nên tránh húng quế và kiểm tra thực phẩm làm sẵn để đảm bảo rằng thực phẩm không có thành phần này

Trường hợp bị nổi mề đay, sưng tấy hoặc khó thở sau khi ăn húng quế, nên được chăm sóc y tế khẩn cấp. Vì, một phản ứng dị ứng nghiêm trọng có thể trở thành sốc phản vệ, một trường hợp khẩn cấp đe dọa tính mạng.

Húng quế là một loại thảo mộc đã cho thấy những tác động tích cực đến sức khỏe. Sử dụng các loại thảo mộc và gia vị khác nhau có thể cung cấp hương vị cho bữa ăn, và những thành phần này thường chứa chất chống oxy hóa, chống lại các gốc tự do trong cơ thể.

Những người bị huyết áp cao nên hạn chế lượng natri nên tăng cường ăn nhiều loại thảo mộc hơn, như húng quế, đây là một cách để cung cấp hương vị cho bữa ăn mà không cần thêm muối.

Trừ khi bị dị ứng hoặc lo lắng về tương tác bất lợi với thuốc chống đông máu, húng quế có thể là một loại thảo mộc rất an toàn và có lợi cho sức khỏe để thêm vào chế độ ăn uống của bất kỳ ai.

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/nhung-loi-ich-bat-ngo-tu-hung-que-169211204153336613.htm