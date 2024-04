Hòa Minzy sạch mụn nhờ loại rau được người Nhật ví như 'rau giải độc', bán đầy ở chợ Việt

Cốc nước Hòa Minzy uống mỗi ngày có tác dụng diệt mụn, chống nắng từ bên trong và giữ da trắng mịn

Hòa Minzy là một trong những ca sĩ hiện được nhiều người yêu thích. Không chỉ bởi giọng hát trong trẻo, tràn đầy cảm xúc, tính cách "lầy lội" dễ thương, nữ ca sĩ còn ghi điểm bởi làn da trắng mịn không tì vết. Nhan sắc xinh đẹp ở độ tuổi ngấp nghé 30 của Hòa Minzy là chủ đề được nhiều chị em quan tâm.

Khi xem lại hình ảnh trong quá khứ của Hòa Minzy, nhiều người bất ngờ bởi nhiều hình ảnh kém sắc của nữ ca sĩ. Gương mặt của cô lên mụn không kiểm soát, mụn mọc nhiều khiến ngoại hình bị ảnh hưởng không ít. Tuy nhiên, chỉ sau vài năm, giờ đây người ta nhìn thấy một ca sĩ Hòa Minzy rất khác với mái tóc dài, gương mặt sáng sủa, vóc dáng nuột nà cùng làn da trắng mịn, không tì vết.

Trong một lần chia sẻ với truyền thông, Hòa Minzy chia sẻ, cô uống nước rau diếp cá mỗi ngày để cải thiện làn da nhiều mụn từ bên trong. Cụ thể, người đẹp sử dụng bài thuốc dân gian là diếp cá xay thành nước, cho thêm chút đường cho dễ uống. Mỗi ngày, cô uống 2-3 lần. Nhờ chăm chỉ uống nước rau diếp cá, chỉ sau một thời gian ngắn, da của nữ ca sĩ đã giảm mụn, vết thâm cũng mờ dần.

Theo BS Mai Việt (Viện Dinh dưỡng quốc gia), rau diếp cá chứa nhiều lycopene hỗ trợ làm mờ vết thâm do mụn để lại, giảm nám và tàn nhang, ngăn chặn tia UV. Đây chính là một trong những loại nước uống giúp chống nắng từ bên trong mà ít ai biết để tận dụng. Rau diếp cá giàu vitamin A, C, K, giàu khoáng chất như kali, magie, giúp nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong, tăng cường sức khỏe cho da. Thành phần quercetin và isoquercitrin có trong rau diếp cá giúp đào thải độc tố, thanh lọc cơ thể, cải thiện tình trạng mụn, nhất là mụn nội tiết, mụn do nóng trong người hiệu quả.

Vì sao người Nhật ví rau diếp cá như loại rau giải độc?

Tuy có mùi tanh ngòm khó ăn nhưng ai ăn được cũng đều bị ghiền, người Nhật đặc biệt thích và xem rau diếp cá là rau giải độc. Người ta thường dùng rau diếp cá như một loại rau sống hoặc xay, giã lấy nước uống. Một số nơi người ta đem rau diếp cá trộn gỏi hoặc đem làm trà.

Trong y học hiện đại, rau diếp cá chứa một lượng lớn vitamin A, vitamin B, protein, canxi, sắt, kali và chất xơ. Bên cạnh đó, người ta cũng tìm thấy trong loại rau này các chất chống oxy hóa. Đây được xem như “tấm khiên” bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do.

Ngoài ra, các decanoyl-acetaldehyd trong diếp cá còn có vai trò như một chất kháng sinh. Vì vậy, ăn diếp cá đúng cách sẽ hỗ trợ cơ thể kháng khuẩn, kháng viêm, diệt ký sinh trùng và nấm.

Tại Nhật Bản, rau diếp cá rất được yêu thích. Người ta lấy diếp cá phơi khô rồi đem pha uống mà không thêm bất cứ loại nguyên liệu nào khác. Thứ trà này vừa giúp thanh mát lại giải độc tốt. Bên cạnh đó, nó cũng góp phần cải thiện, nuôi dưỡng da, tăng cường tuổi thọ…

Món ngon từ rau diếp cá giúp trắng da từ bên trong

Món ngon từ rau diếp cá giúp trắng da 1: Gỏi diếp cá

Ngoài hái lá và ngọn non, ngay cả thân và rễ của diếp cá cũng có thể chế biến thành món ăn.

Cách làm

1. Rau diếp cá chỉ chọn lá non, thân và rễ mềm rồi đem đi rửa sạch. Cắt diếp cá thành từng đoạn dài từ 2 - 3 lóng tay sau đó để ra rổ cho ráo nước.

2. Cho rau diếp cá vào bát tô lớn, lần lượt thêm xì dầu, giấm, dầu mè, ớt, tỏi băm và dùng đũa trộn đều để rau ngấm gia vị.

3. Món gỏi rau diếp có thể ăn ngay sau khi trộn khoảng 5 - 10 phút. Rau giòn giòn, thanh mát lại thêm vị đậm đà của các loại gia vị, cay cay của ớt kích thích vị giác vô cùng.

Lưu ý, vì thân và rễ của rau diếp có nhiều bùn đất nên bạn phải rửa thật kỹ dưới vòi nước. Nên ngâm rau trong nước muối loãng từ 5 - 10 phút để loại bỏ hết phần đất bẩn, trứng côn trùng còn sót lại mà nước thường không thể làm sạch.

Ngoài ra, bạn cũng không nên ăn rau ngay khi trộn gia vị. Nên để khoảng 5 - 10 phút cho rau ngấm rồi mới bày ra đĩa. Ăn rau diếp cá sống là cách tốt nhất để bảo toàn dinh dưỡng cho loại rau này. Vì thế, nếu bạn đã chán cách thông thường thì có thể ăn kiểu này nhé.

Món ngon từ rau diếp cá giúp trắng da 2: Trà diếp cá

1. Rau diếp cá lấy cả phần thân và rễ rồi rửa sạch.

2. Cho rau diếp cá vào nồi, thêm nước và đậy vung đun sôi. Chú ý, vặn lửa nhỏ trong suốt thời gian đun trà. Tránh để lửa quá to.

3. Khi nồi nước diếp cá sôi, bạn tắt bếp, vớt bỏ phần rau ra và để nước nguội là có thể sử dụng.

4. Trà diếp cá uống thơm, thanh mát, không hề có mùi tanh. Bạn nên cho nước vào tủ lạnh uống sẽ ngon hơn.

Nếu nhà có quá nhiều rau diếp cá bạn có thể lấy về rửa sạch, phơi khô rồi cho vào túi zip để dùng dần, vừa tiện vừa có đồ uống ngon.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]