Theo Eat This, Not That, dưa chuột là một trong số ít thực phẩm thúc đẩy quá trình hydrat hóa. Mặt khác, có rất nhiều lợi ích sức khỏe liên quan đến việc ăn dưa chuột mà ít người có thể không nhận ra.

Dưới đây là những lợi ích bất ngờ của việc ăn dưa chuột:

Có thể giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Theo Harvard Health, khi cố gắng tránh mắc bệnh tiểu đường, tốt nhất bạn nên bắt đầu điều chỉnh chế độ ăn uống của mình — tránh các loại carbohydrate đã qua chế biến, bỏ đồ uống có đường và hạn chế thịt đỏ.

Ngoài những lựa chọn chế độ ăn uống đó, điều quan trọng là bắt đầu ăn nhiều thực phẩm có chỉ số đường huyết (GI) thấp.

Dưa chuột là thực phẩm có chỉ số GI thấp. Ảnh: NHẬT LINH

GI là một con số được chỉ định cho các loại thực phẩm khác nhau, từ 0 đến 100. Chỉ số đường huyết là một con số càng cao thì lượng đường trong máu của một người sẽ càng tăng sau khi ăn nó.

Dưa chuột có chỉ số đường huyết là 15, khiến nó trở thành một loại thực phẩm có số lượng tương đối thấp.

Theo Nutrition Journal, ăn thực phẩm có chỉ số GI thấp có thể giúp giảm tình trạng kháng insulin, từ đó giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Có thể làm giảm huyết áp

Một nghiên cứu được công bố trên Public Health of Indonesia cho thấy, huyết áp giảm sau khi uống nước ép dưa chuột.

Nghiên cứu được thực hiện ở những người tham gia từ độ tuổi 60 trở lên, bị huyết áp cao. Những người tham gia uống một quả dưa chuột trộn với nước hai lần một ngày, trong 7 ngày cho thấy có "tác dụng đáng kể" đối với việc giảm huyết áp.

Có thể ngăn ngừa đầy hơi

Với hàm lượng nước cao, dưa chuột giúp giữ nước cho cơ thể một cách tuyệt vời, nhưng chúng cũng rất tốt trong việc giúp loại bỏ việc giữ nước dư thừa, điều đó có nghĩa là bạn sẽ tránh bị đầy hơi sau khi ăn dưa chuột.

Chuyên gia dinh dưỡng Lisa Richards, tác giả của The Candida Diet, cho biết: “Dưa chuột rất giàu các chất dinh dưỡng cụ thể giúp loại bỏ tình trạng giữ nước, viêm nhiễm và chứng đầy hơi. Hàm lượng chất xơ có trong dưa chuột cũng giúp thúc đẩy sức khỏe đường ruột và nhu động ruột tốt hơn."

Có thể giúp giảm cân

Dưa chuột không chỉ mang lại sự hấp dẫn tuyệt vời cho nhiều món ăn khác nhau, mà còn là một loại thực phẩm lành mạnh giúp thúc đẩy quá trình giảm cân.

Chỉ có 16 calo trong một cốc dưa chuột, có nghĩa là thực phẩm có mật độ năng lượng thấp.

Theo một nghiên cứu được công bố trên Nutrients, có mối liên hệ giữa việc tiêu thụ thực phẩm có mật độ năng lượng thấp hơn và giảm cân.

Ngoài ra, do hàm lượng nước cao, dưa chuột giúp no trong khi vẫn chứa ít calo, khiến chúng trở thành một món ăn nhẹ tuyệt vời cho những ai đang muốn giảm cân, theo Eat This, Not That.

Nguồn: https://plo.vn/nhung-loi-ich-bat-ngo-cua-viec-an-dua-chuot-post703648.html