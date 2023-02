Những loại thực phẩm tốt nhất giúp hạ huyết áp

Theo Eat This, Not That, tăng huyết áp, còn được gọi là huyết áp cao, là một tình trạng sức khỏe nghiêm trọng có thể xuất phát từ các lựa chọn lối sống cũng như các tình trạng khác, chẳng hạn như tiền sử gia đình, tuổi tác và thậm chí cả chủng tộc.

Có những tình trạng sức khỏe cũng có thể làm tăng nguy cơ phát triển chứng tăng huyết áp, như bệnh tiểu đường và béo phì.

Theo CDC, hoạt động thể chất không đều đặn, chế độ ăn nhiều natri, chế độ ăn không đủ kali, uống rượu và sử dụng nicotin cũng là một trong số những lựa chọn lối sống không lành mạnh có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp.

Bông cải xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa flavonoid có thể giúp giảm huyết áp. Ảnh: Pixabay

Ngoài việc theo dõi lượng natri, một số loại thực phẩm cũng có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm huyết áp. Tiêu thụ đủ kali và ăn đủ lượng chất dinh dưỡng thiết yếu là một vài ví dụ hữu ích để giảm huyết áp.

Dưới đây là những loại thực phẩm bạn có thể ăn để giúp giảm huyết áp.

Các loại cá béo

Các loại cá béo có chứa chất béo omega-3 thiết yếu, như cá thu và cá hồi đã được chứng minh là làm giảm huyết áp.

Cá thu có kết cấu săn chắc tương tự như cá ngừ và có thể ăn theo nhiều cách khác nhau. Khi chọn cá thu đóng hộp, hãy tìm những loại có hàm lượng natri thấp hơn vì chất dinh dưỡng này có thể làm tăng huyết áp.

Lòng trắng trứng

Nghiên cứu được công bố trên Pubmed cho thấy, một chế độ ăn giàu chất đạm (protein), như chất có trong lòng trắng trứng có thể giúp hạ huyết áp.

Theo nghiên cứu, những người trưởng thành tiêu thụ nhiều protein trong chế độ ăn uống từ nguồn thực vật hoặc động vật có nguy cơ cao huyết áp lâu dài thấp hơn.

Hạt chia

Hạt chia chứa chất xơ, protein và chất béo omega-3. Một nghiên cứu được công bố trên Pubmed cho thấy, việc bổ sung hạt chia hàng ngày trong 12 tuần dẫn đến huyết áp tâm thu thấp hơn.

Quả kiwi

Được biết đến với thịt màu xanh tươi sáng, quả kiwi cũng có thể làm giảm huyết áp.

Trong một nghiên cứu được công bố trên Pubmed so sánh khả năng hạ huyết áp của kiwi và táo, kiwi có tác động nhiều hơn đến huyết áp.

Bông cải xanh

Bông cải xanh là một loại rau họ cải có thể ăn sống, hấp hoặc nướng và có khả năng hạ huyết áp.

Một nghiên cứu được công bố trên Hindawi, ghi nhận một hợp chất được tìm thấy trong các loại rau họ cải có thể bảo vệ chống lại sự gia tăng huyết áp ở những con chuột bị tăng huyết áp tự phát, theo Eat This, Not That.

Nguồn: https://plo.vn/nhung-loai-thuc-pham-tot-nhat-giup-ha-huyet-ap-post720277.html