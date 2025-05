Những gì đến từ trái tim sẽ chạm đến trái tim

Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP), một tên tuổi lớn trong giới kinh doanh Việt Nam, không chỉ được biết đến với sự nghiệp thành công mà còn ghi dấu ấn sâu đậm bởi lối sống giản dị và tấm lòng luôn hướng về cộng đồng. Dù sở hữu khối tài sản đáng nể và được mệnh danh là "vua hàng hiệu", song ông thường xuất hiện với phong thái gần gũi, trang phục không cầu kỳ, đặc biệt là trong các hoạt động thiện nguyện.

Mới đây, vào ngày 22/5, ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã đến thăm các bệnh nhi ung bướu tại bệnh viện Nhi đồng 2. Hình ảnh thường thấy ở một doanh nhân với vẻ ngoài sang trọng, hào nhoáng dường như đã nhường chỗ hoàn toàn cho một dáng vẻ khác hẳn: một lão niên phúc hậu, giản dị trong trang phục đời thường, ân cần và gần gũi. Ông không đến với tư cách một doanh nhân thành đạt, mà như một người ông, người cha mong muốn mang đến chút hơi ấm, niềm vui nhỏ bé và sự động viên tinh thần to lớn cho những mầm non đang gặp hoàn cảnh kém may mắn.

Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn xuất hiện giản dị tại khoa Ung bướu Bệnh viện Nhi đồng 2.

Ông đến đây với những phần quà đầy ý nghĩa, bao gồm tiền trợ cấp mua thuốc hiếm cho các em nhỏ đang điều trị ung thư, cùng những bao lì xì dễ thương đựng bên trong chiếc túi giấy màu đen "Very Special" quen thuộc, ấm áp như một lời động viên tinh thần, giúp các em mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh.

Bên cạnh đó, doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn cũng không quên gửi lời hỏi thăm, động viên đến các y bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Đồng thời, ông cũng xin được trao tặng 50 triệu đồng cho đội ngũ các nhân viên dọn dẹp, tạp vụ - những con người thầm lặng gìn giữ sự sạch sẽ, an toàn cho bệnh viện mỗi ngày.

Ông ân cần thăm hỏi, trao những phong bao lì xì hỗ trợ đến gia đình các bé bệnh nhi.

Chứng kiến tấm chân tình này của ông, nhiều bậc phụ huynh, thân nhân của các bệnh nhi đã không khỏi xúc động. Theo chia sẻ của những thân nhân thăm nuôi có con nhỏ điều trị lâu năm tại bệnh viện, hành động nghĩa tình này của ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã liên tục diễn ra trong nhiều năm liền.

Ngay chính tại khoa Ung bướu của bệnh viện, cuộc chiến giành giật sự sống của các "thiên thần nhỏ" vẫn diễn ra từng ngày, và gánh nặng chi phí thuốc men, đặc biệt là các loại thuốc hiếm đặc trị ung thư, luôn là nỗi lo thường trực của nhiều gia đình. Chính vì vậy, các khoản hỗ trợ này vô cùng quý giá với nhiều bệnh nhi. Nhờ đó, các bé đã có cơ hội tiếp cận với những phác đồ điều trị tiên tiến, được truyền thêm sức mạnh và hy vọng để kiên cường vượt qua những cơn đau, những đợt hóa trị đầy thử thách; cha mẹ các em cũng vơi đi được phần nào gánh nặng chi phí khổng lồ, từ đó vững tâm hơn, chuyên chú chăm sóc và đồng hành cùng con trong hành trình cam go này.

Những phần quà hỗ trợ của ông đã giúp cho nhiều bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận với phác đồ điều trị tiên tiến.

Giữa không khí ấm áp của buổi gặp gỡ và trao quà tại khoa Ung bướu Bệnh viện Nhi đồng 2, một khoảnh khắc bất ngờ và vô cùng xúc động đã diễn ra. Khi ông Johnathan Hạnh Nguyễn đang ân cần thăm hỏi các bệnh nhi, một em bé với gương mặt non nớt đã bất ngờ cất lên tiếng hát trong trẻo bài "Happy Birthday" dành tặng ông. Tháng 5 cũng là dịp sinh nhật của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn.

Giọng ca tuy mộc mạc nhưng chứa đựng cả một tấm lòng biết ơn sâu sắc, như một món quà sinh nhật vô giá mà em muốn gửi đến người đã đồng hành, hỗ trợ em và nhiều bạn nhỏ khác trong cuộc chiến với bệnh tật. Có lẽ, không một món quà đắt tiền nào có thể sánh được với sự chân thành ấy. Tiếng hát của em như một minh chứng sống động cho câu nói "Những gì đến từ trái tim sẽ chạm đến trái tim".

Nó không chỉ là lời cảm ơn đơn thuần mà còn là sự kết nối diệu kỳ giữa tấm lòng nhân ái của ông Johnathan Hạnh Nguyễn và sự hồn nhiên, biết ơn của một tâm hồn trẻ thơ, làm lay động tất cả những ai có mặt và lan tỏa một thông điệp yêu thương đầy ý nghĩa.