Bộ Y tế vào cuộc vụ điều dưỡng bị hành hung khi đang cấp cứu bệnh nhi

Chiều 28/4, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn gửi đến Sở Y tế Phú Thọ, đề nghị kiểm tra vụ việc.

Theo Bộ Y tế, hành vi hành hung nhân viên y tế khi đang thực hiện cấp cứu người bệnh tại đơn vị cấp cứu thuộc Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ đã gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác khám bệnh, chữa bệnh, an toàn của người bệnh và nhân viên y tế, đây là hành vi "vô đạo đức" xã hội lên án và cần xử lý nghiêm minh.

Nhân viên y tế bị hành hung.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ tiếp tục, chủ động phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật của địa phương điều tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Cần tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tập trung các giải pháp để ngăn chặn, hạn chế tối đa các trường hợp mất an ninh trật tự, trong đó có thiết lập hệ thống giám sát và cảnh báo nguy cơ gây mất an ninh, trật tự và thực hiện các giải pháp theo Luật Khám bệnh; thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế về việc đảm bảo an ninh, an toàn và trật tự cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Quan tâm, động viên kịp thời sức khỏe và tinh thần của người bệnh và nhân viên y tế bị ảnh hưởng của vụ việc nêu trên.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một clip nhân viên y tế bị hành hung khi đang cấp cứu. Theo đó, trong khi các nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba (Phú Thọ) đang cấp cứu, ép tim bệnh nhân 12 tuổi bị sốc phản vệ, một người nhà bệnh nhân bất ngờ xông vào, đạp thẳng vào bụng một bác sĩ vừa thực hiện ép tim cho bệnh nhân.

Trong khi đồng nghiệp ôm bụng đau đớn, nữ bác sĩ còn lại vẫn tiếp tục ép tim, mong cứu được người bệnh bị sốc phản vệ.