Những bệnh dễ 'bùng lên' trong dịp Tết, ai cũng nên biết để giữ sức khoẻ

Các bệnh về đường hô hấp

Các chất độc trong không khí ô nhiễm có thể xâm nhập vào cơ thể người qua đường mũi, miệng, da và niêm mạc. Ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến hô hấp ở mức độ cấp tính và mạn tính. Mức độ cấp tính gây các triệu chứng như nghẹt mũi, xoang, viêm phế quản, ho và khò khè, nặng hơn gây tình trạng dị ứng gây hen suyễn. Ở tình trạng mạn tính, không khí ô nhiễm có thể dẫn đến hen suyễn, viêm phế quản mạn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD).

Trong dịp Tết, chúng ta đi lại nhiều, với không khí ô nhiễm và nhiều bụi mịn, khi ra đường nên đeo khẩu trang đạt chất lượng và an toàn cho sức khỏe, tốt nhất phải chọn loại khẩu trang đạt tiêu chuẩn cản được bụi mịn.

Ngộ độc thức ăn, tiêu chảy

Ngộ độc thực phẩm là hậu quả ăn phải thức ăn nhiễm độc hoặc ăn cùng lúc các món kỵ nhau... Vi khuẩn, virus và ký sinh trùng hoặc độc tố của chúng là những nguyên nhân phổ biến nhất gây ngộ độc thực phẩm. Biểu hiện thường là nôn và tiêu chảy, sốt, đau bụng, cơ thể mất năng lượng mệt mỏi... Thông thường ngộ độc cấp tính sẽ xuất hiện sau vài phút, vài giờ hoặc 1-2 ngày sau khi ăn. Tùy theo tác nhân gây ngộ độc mà triệu chứng biểu hiện đau bụng dữ dội, có thể nôn ra máu hoặc đi cầu ra máu, tiêu chảy kéo dài dẫn đến khát nước, khô miệng, đi tiểu ít hoặc không đi tiểu, cơ thể yếu trầm trọng, hoa mắt, chóng mặt.

Người mắc bệnh tiêu chảy không nên uống nước ép trái cây đậm đặc vì có thể làm tình trạng tiêu chảy nặng hơn do làm tăng áp lực thẩm thấu trong ruột.

Ngộ độc thực phẩm nặng thì có thể dẫn tới tử vong, nhẹ cũng gây mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần cho người bệnh. Vì vậy, tự bảo vệ mình là biện pháp thiết thực đầu tiên cần nghĩ tới, trong đó việc trang bị một số kiến thức về các bước sơ cứu khi bị ngộ độc thực phẩm là việc làm cần thiết.

Trong trường hợp ngộ độc do thức ăn thì kích thích để người bị ngộ độc nôn những thức ăn trong dạ dày ra ngoài. Có thể dùng tay đã rửa sạch đặt vào lưỡi người bệnh để kích thích gây nôn. Đồng thời cần tiến hành bù nước cho người bị ngộ độc bằng cách cho uống nhiều nước lọc, uống nước oresol hoặc uống nước gạo rang để bù nước cho cơ thể. Tuyệt đối không được dùng thuốc cầm tiêu chảy trừ khi đi quá nhiều lần và kéo dài, vì cơ thể cần thải ra các chất độc đã xâm nhập. Người mắc bệnh tiêu chảy không nên uống nước ép trái cây đậm đặc vì có thể làm tình trạng tiêu chảy nặng hơn do làm tăng áp lực thẩm thấu trong ruột.

Trong trường hợp bị ngộ độc nặng phải đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời, tránh gây nghiêm trọng đến tính mạng.

Đái tháo đường

Thành phần thực phẩm trong bữa ăn ngày Tết phong phú, với rất nhiều đồ ăn thức uống chứa đường như bánh kẹo, hoa quả, các loại đồ uống và thực phẩm chế biến sẵn… Trong đó có nhiều loại ảnh hưởng đến đường máu, lipid máu, đặc biệt tăng đường huyết sau ăn. Chính vì vậy, thực đơn ‘quá đà’ trong cả một kỳ nghỉ Tết dài có thể khiến bạn trở thành một bệnh nhân tiểu đường. Lượng đường trong máu thường xuyên ở mức cao qua thời gian làm tăng nguy cơ các bệnh tim mạch, gây ra tổn thương ở các cơ quan khác như mắt, thận, thần kinh và các bệnh lý nghiêm trọng khác.

Còn những người vốn đã mang bệnh đái tháo đường cần nhớ nguyên tắc: Dùng thuốc đúng và đủ liều trong những ngày Tết. Nếu trước Tết đã khám bệnh thì ngay sau Tết cũng vẫn nên đi khám lại.

Chế độ ăn trong kỳ nghỉ Tết, người bệnh đái tháo đường cần kiêng các loại trái cây có vị ngọt; Tránh uống bia, rượu; Giới hạn ăn bánh chưng, bánh tét; Không nên ăn quả khô sấy mà thay bằng trái cây tươi nhiều nước như bưởi, thanh long... và ăn nhiều rau.

Bệnh về gan

Khi gan bị tổn thương, các chức năng sẽ bị suy giảm, lâu ngày gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm đến tính mạng như xơ gan, suy gan, ung thư gan. Trong dịp Tết mọi người thường ăn uống không điều độ, sử dụng nhiều đồ uống có chứa cồn dễ phát sinh gan nhiễm mỡ, viêm gan cấp và viêm gan do rượu.

Viêm gan do rượu là viêm gan do uống quá nhiều rượu. Các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh viêm gan do rượu bao gồm vàng da, cổ trướng, mệt mỏi và rối loạn chức năng não do suy gan. Những trường hợp nặng có nguy cơ tử vong cao.

Để không trở thành nạn nhân của căn bệnh nguy hiểm này, chúng ta cần lưu ý không lạm dụng rượu bia và chất kích thích. Đồng thời, cố gắng nâng cao sức đề kháng của cơ thể với biện pháp đơn giản như tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày.

Duy trì các bài tập thể dục hàng ngày để nâng cao sức đề kháng là nguyên tắc chung bảo vệ sức khỏe với tất cả chúng ta.

Ngoài những bệnh kể trên, trong những ngày Tết chúng ta còn phải đề phòng các căn bệnh như viêm dạ dày cấp, táo bón, bệnh gout, sốt phát ban, huyết áp cao, đột quỵ… Chính vì thế , bên cạnh việc chú ý đến chế độ ăn uống hợp lý và duy trì nếp sinh hoạt hàng ngày, uống đủ thuốc điều trị bệnh theo đơn bác sĩ… việc duy trì các bài tập thể dục hàng ngày để rèn luyện sức khỏe, nâng cao sức đề kháng là nguyên tắc chung với tất cả chúng ta.