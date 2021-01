Nhiều nam giới mắc bệnh lậu, bác sĩ chỉ rõ thủ phạm

Thứ Sáu, ngày 15/01/2021 11:02 AM (GMT+7)

Chỉ trong một buổi sáng, các bác sĩ Khoa Nam học và Y học giới tính, BV Đại học Y Hà Nội đã tiếp nhận tới 4 bệnh nhân đều mắc chung một căn bệnh viêm niệu đạo do lậu.

TS. BS Nguyễn Hoài Bắc - Trưởng khoa Nam học và Y học giới tính cho biết, mặc dù cùng mắc một bệnh như nhau nhưng mỗi người lại có hoàn cảnh mắc bệnh khác nhau với những câu chuyện dở khóc dở cười.

Bệnh nhân đầu tiên (32 tuổi), đã có vợ và hai con. Ban đầu anh ta rất ngạc nhiên tại sao lại nhiễm được bệnh vì ngoài cô bồ quen biết đã quan hệ vài lần với nhau thì anh ta chưa bao giờ đi “bóc bánh trả tiền”. Mới đây, trong một chuyến đi công tác, có điều kiện gần bạn tình nên tranh thủ thể hiện bản lĩnh đàn ông. Sau vài ngày chẳng có chuyện gì, khi trở về nhà anh cũng yên tâm “trả bài” cho vợ. Đáng ngại là, ngày hôm sau, người đàn ông này bắt đầu thấy có triệu chứng bất thường nên vội vàng đi khám. Sau khi biết mình mắc bệnh viêm niệu đạo do lậu, anh ta rất ân hận vừa giận mình, vừa bực cô bồ và rất day dứt không biết phải nói như thế nào để vợ chịu đi khám và điều trị.

Lậu cầu là một loại vi khuẩn gây viêm nhiễm đường tiết niệu sinh dục, lây truyền qua đường tình dục.

Người đàn ông thứ hai, theo mô tả của TS. Bắc là “chàng trai lịch lãm, trông dáng vẻ rất "anh hùng xa lộ, lão tướng tình trường" dù mới ngoài 30 tuổi. Khi được bác sĩ hỏi "số đối tác tình dục ổn định của em từ xưa đến giờ là bao nhiêu người?”, anh này rất tự tin trả lời con số… 20 người. Lần này vừa chia tay cô bạn gái cũ được hai tháng và mới quen bạn gái mới được 3 tuần, sau khi quan hệ tình dục vài ngày người đàn ông ấy thấy có triệu chứng khó chịu trong đường tiểu. Tưởng đơn giản như những lần trước, anh ta tự ra hiệu thuốc mua vài vỉ kháng sinh, nhưng càng uống bệnh càng nặng thêm. Đến khi đi khám thì đã có mủ vàng chảy ra như tiểu dầm.

Trường hợp thứ 3, anh thanh niên tỏ vẻ ngây thơ khi thề sống thề chết với bác sĩ rằng “chẳng quan hệ với ai ngoài cô bạn gái”. Bạn gái vốn là công nhân mới được về nhà vài ngày nay. Khi bác sĩ chỉ ra các nguyên nhân khiến người đàn ông này mắc bệnh, anh ta đau đớn khi bị bạn gái cho ăn “trái đắng” và cho biết “sẽ chia tay”.

Trường hợp bệnh nhân thứ 4 lại ở tình thế oái ăm khác. Theo TS. Bắc, bệnh nhân này là sinh viên năm thứ nhất, mới nhập trường tuy còn nhiều bỡ ngỡ nhưng anh ta vẫn cố gắng giao lưu kết hội kết nhóm. Nhân một ngày liên hoan kết nghĩa huynh đệ với các anh chị khóa trên, nam sinh viên đã uống rượu say. Khi tan tiệc được một anh khóa trên nhận lời đưa về. Nhưng trên đường đi anh đã không đưa về phòng mà đi thẳng vào nhà nghỉ. Thế là trong lúc vừa say vừa tỉnh, chú đã được anh dậy cho một chân lý "đàn ông cũng có thể mang lại hạnh phúc cho nhau". Tỉnh dậy vừa giận mình vừa giận anh nhưng biết làm sao được mọi việc đã lỡ. Kết quả là nam sinh viên đã bị viêm niệu đạo do lậu.

Quan hệ tình dục thiếu an toàn làm tăng bệnh lây truyền

Theo TS.BS Nguyễn Hoài Bắc, lậu cầu là một loại vi khuẩn gây viêm nhiễm đường tiết niệu sinh dục, lây truyền qua đường tình dục. Chúng hình cầu luôn luôn ghép cặp với nhau thành đôi như hạt cafe, bắt mầu gram âm, nằm trong và ngoài bạch cầu. Sau khi nhiễm bệnh tùy theo độc lực và nồng độ vi khuẩn mà thời gian ủ bệnh khác nhau. Có thể 2 ngày, có thể 5 ngày, có thể 1 tuần hoặc cũng có thể 2 tuần.

Biểu hiện bệnh là nóng, rát, ngứa dọc đường tiểu. Cảm giác này tăng lên khi đi tiểu. Có tiểu buốt và rát làm cho bệnh nhân cảm thấy đau đớn và sợ hãi mỗi khi đi tiểu. Tiếp theo đó là hiện tượng chảy mủ ở đường tiểu.

“Bệnh có khả năng lây lan rất sớm ngay từ khi ủ bệnh chưa có triệu chứng. Như trường hợp của bệnh nhân nam đầu tiên. Sau khi nhiễm bệnh về người đàn ông này lại "trả bài" cho vợ thì sẽ làm lây truyền vi khuẩn cho vợ. Vô hình dung người vợ lại là nạn nhân từ thói quen tình dục lang chạ của ông chồng” - chuyên gia nam học nhấn mạnh.

Hiện nay, có một thực tế đáng báo động là tình trạng gia tăng bệnh nhân mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục do lối sống, quan hệ tình dục thiếu an toàn của không ít người dân hiện nay. Trong đó, chỉ tính riêng bệnh lậu, mỗi năm thế giới ghi nhận trên 80 triệu ca mắc mới, trong đó tỷ lệ mắc là 0,7% ở nam giới và 0,9% ở nữ giới....

Để phòng bệnh lậu, các chuyên gia khuyến cáo chung thủy, một vợ một chồng, bảo vệ mình chính là cách tốt nhất để bảo vệ cho bạn tình. Tiếp theo là dùng bao cao su đúng cách, trong trường hợp nghi ngờ mắc lậu, người bệnh cần đi khám sàng lọc các bệnh lây truyền qua đường tình dục để điều trị sớm, hạn chế tối đa các biến chứng của bệnh lậu đến sức khỏe sinh sản.

