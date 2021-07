Nhật Bản viện trợ thêm 1 triệu liều vắc-xin phòng COVID-19 cho Việt Nam

Thứ Ba, ngày 13/07/2021 09:16 AM (GMT+7)

Lô vắc-xin thứ 4 này sẽ được chuyển từ Nhật Bản về Việt Nam vào rạng sáng ngày 16/7.

Số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng từ 27/04/2021 (Số liệu cập nhật lúc 09:57 13/07/2021) - Nguồn: Bộ Y tế (Số liệu cập nhật lúc13/07/2021) - Nguồn: Bộ Y tế STT Tỉnh Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng ca nhiễm Ca tử vong TỔNG

Bộ Y tế vừa cho biết, sáng ngày 13/7, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi công bố viện trợ thêm 1 triệu liều vắc-xin Astrazeneca phòng COVID-19 cho Việt Nam, nâng tổng số liều viện trợ cho Việt Nam là 3 triệu liều.

Lô vắc-xin thứ 4 này sẽ được chuyển từ Nhật Bản về Việt Nam (Sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM) vào rạng sáng ngày 16/7.

Trước đó, ngày 9/7 lô vắc-xin phòng COVID-19 AstraZeneca thứ 3 do Chính phủ và nhân dân Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam về đến Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Ngày 16/6, Nhật Bản đã viện trợ Việt Nam gần 1 triệu liều vắc-xin phòng COVID-19 AstraZeneca. Tiếp đó, ngày 2/7, gần 400.000 liều vắc-xin trong tổng số 1 triệu liều mà Nhật Bản viện trợ không hoàn lại thêm cho Việt Nam phòng chống dịch COVID-19 đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Như vậy, tính thêm cả 1 triệu liều vắc-xin Nhật Bản hỗ trợ sắp về Việt Nam, từ tháng 2 đến nay (ngày 13/7), Việt Nam tiếp nhận gần 9 triệu liều, gồm vắc-xin AstraZeneca, Sputnik-V, Pfizer, Moderna, Sinopharm.

Trong đó, 2,5 triệu liều vắc-xin Astrazeneca do COVAX Facility hỗ trợ, 2 triệu liều vắc-xin Moderna do Mỹ tặng thông qua COVAX, gần 1 triệu liều đặt mua thông qua công ty VNVC, khoảng 3,4 triệu liều vắc-xin do các nước tặng, hơn 97.000 liều vắc-xin đặt mua của Pfizer/BioNTech.

Thủ tướng Chính phủ cũng vừa ban hành Nghị quyết 73/NQ-CP về mua vắc-xin COVID-19 Sputnik V của Liên bang Nga.

Chính phủ đồng ý theo đề xuất của Bộ Y tế: Có văn bản giới thiệu Tập đoàn T&T với Quỹ đầu tư trực tiếp Liên bang Nga (RDIF) để đàm phán, mua 40 triệu liều vắc-xin phòng COVID-19 Sputnik V của Liên bang Nga bằng nguồn kinh phí hợp pháp do Tập đoàn T&T huy động (không sử dụng kinh phí nguồn ngân sách Nhà nước và Quỹ vắc-xin phòng COVID-19 Việt Nam).

Thực hiện việc cấp phép nhập khẩu, kiểm định, kiểm soát chất lượng vắc-xin, tổ chức tiêm miễn phí toàn bộ 40 triệu liều vắc-xin nêu trên theo quy định.

Đến nay, tổng cộng đã thực hiện tiêm chủng 4.063.872 liều vắc-xin phòng COVID-19, trong đó: Số người đã được tiêm 1 mũi là 3.783.505 người; Số người đã được tiêm đủ 2 mũi là: 280.367 người.

Nguồn: http://danviet.vn/nhat-ban-vien-tro-them-1-trieu-lieu-vac-xin-phong-covid-19-cho-viet-nam-502021...Nguồn: http://danviet.vn/nhat-ban-vien-tro-them-1-trieu-lieu-vac-xin-phong-covid-19-cho-viet-nam-5020211379172614.htm