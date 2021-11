Nguy cơ sinh non ở những phụ nữ mang thai bị nhiễm COVID-19 nặng

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Y khoa Wayne State và Chi nhánh Nghiên cứu Ngoại khoa của Viện Y tế Quốc gia ở Detroit (bang Michigan, Hoa Kỳ) phát hiện ra người mẹ bị nhiễm COVID-19 càng nặng thì càng dễ bị sinh non.

1. Phụ nữ mang thai nhiễm COVID-19 có ảnh hưởng đến thai nhi thế nào?

Sinh non, nguyên nhân hàng đầu của bệnh tật và tử vong ở 7 ngày đầu sau sinh trên toàn thế giới. Sinh non được định nghĩa là một trường hợp xảy ra trước 37 tuần tuổi thai. 2/3 số ca sinh non là do chuyển dạ sinh non tự phát. 1/3 còn lại là do các điều kiện y tế ảnh hưởng đến người mẹ hoặc thai nhi cần sinh.

Các nhà nghiên cứu cho biết, tỷ lệ sinh non là 11,8% ở những người nhiễm virus corona, so với 8,7% ở những người không bị nhiễm. Chẩn đoán mắc COVID-19 có liên quan đến nguy cơ sinh "rất non", sinh non và sinh non cao hơn, tất cả đều trước 39 tuần tuổi thai.

2. Nguy cơ sinh non ở phụ nữ mang thai mắc COVID-19

Sinh non là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ sơ sinh trên toàn thế giới.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành một nghiên cứu để tìm ra tỷ lệ sinh non ở khoảng 1.000 phụ nữ mang thai có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của tình trạng nhiễm trùng của họ. Kết quả nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Sản phụ khoa Hoa Kỳ.

Deborah Karasek, Tiến sĩ, một trợ lý giáo sư tại khoa sản, phụ khoa và khoa học sinh sản tại Đại học California, San Francisco, Mỹ và các đồng nghiệp đã xem xét mối liên hệ giữa COVID-19 và sinh non đối với hơn 240.000 ca sinh được ghi nhận ở California, Mỹ từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021. Khoảng 9.000 ca trong số đó, tương đương 3,7%, có một xét nghiệm COVID-19 dương tính khi mang thai. Các nhà nghiên cứu cho biết, họ đã sử dụng "ước tính sản khoa tốt nhất về tuổi thai" để đánh dấu các ca sinh là rất non tháng (dưới 32 tuần), non tháng (dưới 37 tuần), sớm (từ 37 đến 38 tuần) hoặc đủ tháng (giữa 39 và 44 tuần).

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mang thai khiến cho bà mẹ có nguy cơ mắc COVID-19 nặng hơn, WHO khuyến khích tất cả phụ nữ đang mang thai hoặc đang có ý định mang thai và những người đang cho con bú nên tiêm vaccine để bảo vệ bản thân khỏi COVID-19. Phụ nữ mang thai có thể được tiêm vaccine phòng COVID-19 nếu lợi ích của việc tiêm phòng lớn hơn nguy cơ tiềm ẩn do vaccine.

Việc tăng cường tiêm chủng là cấp thiết hơn khi đối mặt với các biến thể có khả năng lây truyền cao và nhận thấy hậu quả nghiêm trọng từ COVID-19 ở những người mang thai không được tiêm chủng.

Phụ nữ mang thai hoặc đang có ý định mang thai nên tiêm vaccine để bảo vệ bản thân khỏi COVID-19.

3. Nguy cơ tiền sản giật cao gây ra sinh non ở phụ nữ mang thai

Nhóm nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng những bệnh nhân bị COVID-19 nặng có nguy cơ bị tiền sản giật cao gấp 5 lần so với những bệnh nhân không có triệu chứng. Hơn nữa, nguy cơ tiền sản giật ở phụ nữ mắc bệnh COVID-19 vừa hoặc nặng cao gấp 3,3 lần so với những người không có triệu chứng hoặc nhiễm trùng nhẹ. Phát hiện chính này là mối quan hệ giữa liều lượng và đáp ứng giữa mức độ nghiêm trọng của nhiễm trùng SARS-CoV-2 và nguy cơ phát triển tiền sản giật và sinh non sau đó.

Tỷ lệ sinh non vượt mức thường được báo cáo là do sinh non gây ra bởi những lo lắng về sức khỏe của người mẹ, chẳng hạn như tiền sản giật.

Tiền sản giật là tình trạng huyết áp tăng đột ngột sau tuần thứ 20 của thai kỳ, gây ra 76.000 ca tử vong mẹ và hơn 500.000 ca tử vong ở trẻ sơ sinh mỗi năm.

Một số bà mẹ bị co giật (sản giật) và bị xuất huyết nội sọ, nguyên nhân chính gây tử vong ở những người mắc chứng rối loạn này và một số phụ nữ bị mù. Trẻ sơ sinh của những bà mẹ bị tiền sản giật bị ảnh hưởng bởi tình trạng này và có thể bị hạn chế phát triển trong tử cung hoặc chết trong tử cung.

Nghiên cứu này chỉ ra rằng nhiễm COVID-19 càng nặng thì nguy cơ tiền sản giật càng cao, khiến các bác sĩ phải tiến hành cho bà mẹ sinh sớm để cứu sống những bà mẹ bị nhiễm COVID-19.

