Người phụ nữ rơi xuống vực Yên Tử 7 ngày vẫn sống sót kỳ diệu rất may mắn vì gặp đúng mùa cây lạc tiên có dưỡng chất quý giá này

Lạc tiên là cây dây leo, thân mềm, trên có rất nhiều lông mềm. Lá mềm, mọc so le, hình tim, dài 6-10cm, rộng 5-8cm, mép lượn sóng và xẻ hơi sâu thành 3 thuỳ, đáy lá hình tim, mép lá có lông mịn, cuống lá dài 7-8cm. Đầu tua cuống thành lò xo. Hoa đơn độc, 5 cánh màu trắng, hoặc hơi tím nhạt, đường kính 5,5cm lá đài màu trắng phía dưới có gân xanh, dưới lá đài có 3 gân chính với những gân phụ trông như lá mà không có phiến - chỉ có gân lá. Một đĩa có 2 tầng tua, mặt tua trên có màu tím trong vàng, trong cùng có lông mịn. Trụ cao có đầu tím đỏ, 5 nhị có bao phấn màu vàng gục xuống dưới. Quả lạc tiên chứa nhiều vitamin C, tinh dầu, axít amin: leucin, 85 valin, tyrosin, prolin, threolin, glycin, arginin, lysin) và β – caroten. Quả lạc tiên hình trứng dài 2-3cm. Theo GS.TS Phạm Xuân Sinh (nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Dược học cổ truyền, Trường Đại học Dược Hà Nội, chia sẻ trên Nội khoa Việt Nam), cây lạc tiên có tác dụng an thần, giải nhiệt, mát gan. Y học cổ truyền dùng trị mất ngủ, ngủ hay mơ, suy nhược thần kinh, tim hồi hộp. Lưu ý là ngoài lạc tiên nói trên, Việt Nam còn trồng và sử dụng loài lạc tiên Tây (còn gọi là chanh leo) để pha chế đồ uống, làm kem, bánh kẹo, đồ hộp, đồ tráng miệng… kích thích thần kinh, tiêu hóa tốt hơn.