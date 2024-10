Người phụ nữ 35 tuổi ham muốn quá mức, bác sĩ chỉ ra lý do

Chị N., 35 tuổi, ở Hà Nội, đã có nhu cầu quan hệ trên 5 lần một tuần. Gần đây, chị lo lắng rằng ham muốn quá mức có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, gây suy thận, nên đã đến khám bác sĩ.

Cùng tình trạng, chị M., 23 tuổi, cũng ở Hà Nội, tự nhận thấy mình có nhu cầu tình dục rất cao. Trước đây, chị nghĩ rằng, ham muốn của mình là do yêu bạn trai, những khi ngồi gần nhau, chị không thể kiềm chế được.

(Ảnh minh họa).

Theo ThS.BS Phạm Minh Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội, nhu cầu quan hệ tình dục của một người phụ nữ ở độ tuổi sinh sản thường từ 2 đến 3 lần mỗi tuần. Biểu hiện tăng ham muốn quá mức có thể là "yêu" chục lần một ngày, và việc quan hệ 5 lần một tuần cũng không tốt cho sức khỏe.

Tăng ham muốn là tình trạng gia tăng mức độ thôi thúc trong chuyện tình dục. Hiện tại, tình trạng này chưa được công nhận là một bệnh lý về mặt tình dục. Nhiều bệnh nhân đến khám vì tăng ham muốn thường đi kèm với các rối loạn tâm lý hoặc tâm thần, vì vậy bác sĩ thường phối hợp với chuyên khoa tâm thần để đảm bảo hiệu quả điều trị.

Ước tính trong nhóm người từ 45-64 tuổi, cứ 8 người thì có một người giảm ham muốn, và cứ 15 người thì có một người gặp rối loạn hưng phấn và khoái cảm. Phụ nữ sau mãn kinh có khoảng 50-65% giảm ham muốn, kèm theo rối loạn ham muốn.

Những người bị tăng ham muốn thường bị cuốn vào việc tưởng tượng và suy nghĩ ám ảnh về tình dục, dễ bỏ quên những thói quen khác trong cuộc sống hàng ngày. Trường hợp tăng ham muốn do tăng hormone cần phải dùng thuốc đối kháng hormone để điều trị. Nếu nguyên nhân do tâm thần, cần phối hợp với bác sĩ chuyên khoa tâm thần. Nếu do tác dụng phụ của thuốc, cần ngừng sử dụng thuốc đó và chuyển sang nhóm thuốc khác ít gây tăng ham muốn hơn, kết hợp trị liệu và tham vấn tâm lý.

Nghiện tình dục là một bất thường tâm sinh lý không chỉ ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần mà còn có thể gây tổn hại đến các mối quan hệ xung quanh, chất lượng cuộc sống và sự an toàn xã hội.

Bác sĩ khuyên các cặp đôi cần thẳng thắn trao đổi về mong muốn và nhu cầu tình dục của mình, để tránh bất đồng và ức chế kéo dài, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Cũng nên tránh sử dụng các chất kích thích hay gây nghiện làm tăng ham muốn tình dục, và tăng cường tập luyện thể thao để cân bằng năng lượng trong cơ thể, giúp giảm nhu cầu tình dục cho phái mạnh.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]