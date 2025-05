Người hành hung điều dưỡng khi đang cấp cứu con mình công khai xin lỗi

Bộ Y tế vừa cho biết, theo Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 25/4/2025, tại Trung tâm y tế huyện Thanh Ba, Khuất Văn Sinh, sinh năm 1984, trú tại khu 24, xã Hanh Cù, huyện Thanh Ba đã có hành vi xâm hại đến sức khỏe của nhân viên y tế trong khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Ngay khi sự việc xảy ra, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ khẩn trương vào cuộc, tiến hành điều tra, xác minh để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định: Gia đình Sinh có con trai là cháu K.B.L, sinh năm 2013 bị tai nạn giao thông phải cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Thanh Ba.

Người đàn ông hành hung nhân viên y tế khi đang cấp cứu bệnh nhi ngày 25/4 tại huyện Thanh Ba, Phú Thọ đã công khai xin lỗi các y, bác sĩ.

Trong khi các y, bác sĩ đang cấp cứu cháu L., do không kiềm chế được bản thân, anh Sinh đã có hành vi xâm hại đến sức khỏe của nhân viên y tế.

Tại Cơ quan điều tra, sau khi được các cán bộ điều tra giải thích, Khuất Văn Sinh đã nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân, Sinh đã xin lỗi công khai đối với các y, bác sĩ, nhân viên y tế tham gia cấp cứu cháu L. và gửi lời cảm ơn đến Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba.

Xét thấy hành động của Khuất Văn Sinh đã vi phạm Khoản 6, Điều 48, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, ngày 28/09/2020 của Chính phủ quy định “Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế”, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã đề nghị ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định. Hành hung, xúc phạm nhân viên y tế là hành vi vi phạm pháp luật cần bị xã hội lên án và xử lý nghiêm minh.

“Vụ việc trên tuy chưa đến mức xử lý hình sự nhưng sẽ là bài học đắt giá cho những kẻ côn đồ, quen “nói chuyện” bằng tay chân, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người hành nghề... tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ cho hay.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một clip nhân viên y tế bị hành hung khi đang cấp cứu. Theo đó, trong khi các nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba (Phú Thọ) đang cấp cứu, ép tim bệnh nhân 12 tuổi, một người nhà bệnh nhân bất ngờ xông vào, đạp thẳng vào bụng một bác sĩ vừa thực hiện ép tim cho bệnh nhân.

Trong khi đồng nghiệp ôm bụng đau đớn, nữ bác sĩ còn lại vẫn tiếp tục ép tim, mong cứu bệnh nhi.