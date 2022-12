Người đàn ông ho ra nửa lít máu vì căn bệnh nguy hiểm

Bệnh nhân V. Đ. L (52 tuổi tuổi, trú tại TX Đông Triều, Quảng Ninh) có tiền sử lao phổi 4 năm trước, chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Bãi cháy, Quảng Ninh sau khi bị ho ra máu tươi mức độ nhiều khoảng 500ml máu trong 3 ngày.

Qua thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng, hình ảnh Ctscanner ngực có tổn thương giãn động mạch phế quản hai bên phổi, kèm dịch khoang màng phổi trái, xét nghiệm có tình trạng thiếu máu. Các bác sĩ đã hội chẩn và kết luận chẩn đoán bệnh nhân bị ho ra máu trên nền lao phổi cũ.

Bệnh nhân được bác sĩ thăm khám và điều trị.

BSCKI Lê Tiến Hưng – Trưởng đơn nguyên can thiệp, điện quang can thiệp, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, ho máu do giãn động mạch phế quản là biến chứng nặng, bệnh có tỉ lệ tái phát cao. Nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh có thể tử vong do suy hô hấp hoặc sốc mất máu. Tùy vào mức độ ho ra máu mà các bác sĩ có phương án điều trị phù hợp.

Trước đây, nếu ho ra máu kéo dài, tái phát nhiều lần, bệnh nhân phải thực hiện nội soi phế quản cầm máu, trong trường hợp nặng buộc phải phẫu thuật cắt thùy phổi tổn thương và dùng kẹp cầm máu động mạch phế quản... Phương pháp phẫu thuật sẽ khiến bệnh nhân hồi phục chậm, thời gian điều trị dài ngày, nguy cơ tai biến cao.

Theo bác sĩ bệnh viện Bãi Cháy, bệnh lí ho máu không hiếm gặp, thường có nhiều nguyên nhân như: Bệnh ung thư phế quản phổi, giãn phế quản – phế nang, lao phổi, nấm phổi, giãn động mạch phế quản, tắc động mạch phổi, áp xe phổi, viêm phổi, dị vật đường hô hấp dưới rồi bệnh lí phổi bẩm sinh… Nguyên nhân ho máu do giãn động mạch phế quản cũng khá thường gặp.

Vì vậy, người bệnh nếu đã bị ho ra máu, cho dù ho máu số lượng ít hay nhiều đều nên đến cơ sở y tế có chuyên khoa để khám, phát hiện nguyên nhân và điều trị kịp thời.

