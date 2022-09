Người đàn ông bị suy giảm nhận thức sau khi ăn tiết canh, cảnh báo thói quen ăn uống nguy hại nhưng nhiều người vẫn gặp phải

Theo báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận một trường hợp bị nhiễm cầu khuẩn lợn. Đây là ca bệnh liên cầu khuẩn lợn thứ 2 được CDC Hà Nội ghi nhận trong năm 2022.

Cụ thể, bệnh nhân là nam giới, 48 tuổi, làm công nhân, quê ở xã Cao Viên, huyện Thanh Oai. Cuối tháng 8 vừa qua, bệnh nhân này đi ăn tiết canh lòng lợn ở một quán ăn tại phố Đồng Hoàng, Đồng Mai, quận Hà Đông.

Hai ngày sau, ông có biểu hiện sốt cao, đi khám, điều trị tại trạm y tế nhưng không đỡ. Sau đó, tình trạng đau đầu ngày càng dữ dội, suy giảm nhận thức nên người bệnh được chuyển tuyến lên Bệnh viện Quân y 103.

Ảnh minh họa

Tại đây, kết quả xét nghiệm dịch não tủy, nuôi cấy phát hiện bệnh nhân dương tính Streptococcus suis (liên cầu khuẩn lợn). Sau khi được các bác sĩ điều trị, hiện tại bệnh nhân đã điều trị ổn định.

Đây không phải là trường hợp hiếm gặp họa do nhiễm liên cầu khuẩn lợn. Cách đây không lâu, Bệnh viện C Đà Nẵng cũng đã tiếp nhận một nam bệnh nhân 43 tuổi ở Quận Sơn Trà, Đà Nẵng nhập viện trong tình trạng sốt cao, lơ mơ, không tỉnh táo, xuất huyết dưới da dạng nốt và kết thành mảnh ở vùng hai bên cẳng tay, cẳng chân do nhiễm khuẩn liên cầu lợn sau khi ăn tiết canh.

Thận trọng với tiết canh và các món ăn tái, sống

Theo Bộ Y tế, món tiết canh liên quan tới 70% các ca bệnh liên cầu khuẩn lợn ở người, trong đó, lợn mang liên cầu khuẩn là nguồn lây nhiễm chính.

Liên cầu khuẩn lợn có tên khoa học là Streptococcus suis, là một tác nhân gây bệnh quan trọng ở lợn và đôi khi có thể gây bệnh trên người. Loại vi khuẩn này thường cư trú ở đường hô hấp, đường tiêu hóa và sinh dục của lợn, ngoài ra nó cũng tồn tại ở một số loài động vật khác như: bò, dê, cừu, chó, mèo…

Vi khuẩn liên cầu lợn có thể lây sang người do tiếp xúc trực tiếp (qua vết thương ở da và niêm mạc). Cụ thể, vi khuẩn lây truyền qua tổn thương trên da của người giết mổ, chế biến hoặc ăn thịt lợn bệnh chưa được nấu chín.

Những người dễ khởi phát bệnh do liên cầu lợn chủ yếu là các đối tượng bị suy giảm miễn dịch như người già yếu, đã từng phẫu thuật cắt lách, nghiện rượu, có bệnh mạn tính trong người.

Streptococcus suis có thể gây nhiều bệnh lý như nhiễm độc tiêu hóa, viêm màng não, viêm phổi, xuất huyết, viêm khớp và viêm cơ tim. Nặng hơn, người bệnh có thể bị sốc nhiễm khuẩn, rối loạn đông máu, suy hô hấp và suy đa tạng, dễ dẫn tới tử vong. Trong đó, viêm màng não là thể bệnh khá thường gặp.

Theo BS Nguyễn Trí Thức, Khoa Bệnh Lây đường tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đây là bệnh vô cùng nguy hiểm, để lại nhiều di chứng vô cùng nặng nề, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh.

Do đó, các chuyên gia khuyến cáo, biện pháp phòng nhiễm liên cầu khuẩn lợn hữu hiệu nhất là người dân cần thay đổi thói quen ăn uống, tuân thủ ăn chín uống sôi, hạn chế ăn thịt lợn tái, tiết canh, nem chua…

Bên cạnh đó, không tiếp xúc trực tiếp hoặc ăn thịt lợn ốm/chết hoặc lợn không rõ nguồn gốc. Nếu phải xử lý lợn ốm/chết thì cần mang đồ phòng hộ như găng tay, ủng, khẩu trang y tế; nên mua thịt lợn đã qua kiểm định, có nguồn gốc.

Đồng thời, khi chế biến thịt lợn cần đảm bảo dụng cụ, nơi chế biến sạch sẽ, rửa tay sạch, có dụng cụ riêng chế biến thịt sống và thịt chín để tránh những hệ lụy xấu với sức khỏe.

