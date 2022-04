Người bị hậu COVID-19 rất cần ăn món ăn sau

Phân biệt bạch hoa xà và bạch hoa xà thiệt thảo Rất dễ nhầm lẫn hai vị thuốc bạch hoa xà và bạch hoa xà thiệt thảo. Do vậy bà con cần phân biệt rõ để chọn đúng cây bạch hoa xà thiệt thảo làm món ăn bài thuốc hậu Covid-19 mới hiệu quả. Cây bạch hoa xà : Bạch hoa xà (Bạch tuyết hoa, cây Đuôi công, cây Chiến) - bị hiểu nhầm là tên gọi tắt của cây bạch hoa xà thiệt thảo. Bạch hoa xà họ cây thân cỏ, cao 50 cm – 70cm, thân ít nhiều bị hóa gỗ, khúc khuỷu, có đốt và có khía dọc, lá cây có hình bầu dục, mọc so le dài từ 5–7cm, rộng khoảng 3cm – 5cm. Cây có đầu lá nhọn, mặt trên màu lục, mặt dưới trắng nhạt, cuống lá như ôm vào thân (gần như không cuống); hoa 5 cánh màu trắng, mọc thành các cụm, đài hoa hình trụ có cạnh rõ, phủ đầy lông tuyến dính. Bạch hoa xà thường dùng rễ và lá tươi để điều trị bệnh. Hoa bạch hoa xà rất đẹp nên nhiều nhà trồng làm cảnh. Đông y dùng bạch hoa xà hỗ trợ một số bệnh như sỏi mật, đinh nhọt, phong hủi, lở ngứa, tràng nhạc, đau nhức xương khớp, nhức mỏi chân tay, bệnh thận cấp tính, trẻ em có dấu hiệu sốt cao, co giật… Cây bạch hoa xà thiệt thảo Bạch hoa xà thiệt thảo mang tính hàn, quy vị (tùy vùng miền mà có tên gọi là xà thiệt thảo, giáp mãng xà, xà tổng quản, ái cước bạch hoa xà lợi thảo, tế diệp liễu tử, dương tu thảo), được dùng cả cây để làm thuốc chữa bệnh. Bạch hoa xà thiệt thảo là cây thân thảo, thuộc họ cà phê, cao 15– 20 cm, thân có màu nâu nhạt, phần thân non gần ngọn có màu xanh. Lá cây bạch hoa xà thiệt thảo hình mác dài 1,5– 3,5, rộng 1– 2 mm, màu xanh xám, không cuống. Hoa có màu trắng, mọc ở các nách lá; quả hình cầu, trên đỉnh mọc 4 hình giáo nhọn, bên trong có chứa nhiều hạt tròn nhỏ, màu đen (khi quả chín già). Cây bạch hoa xà thiệt thảo có sức sống tốt, phát triển rất nhanh ở vùng khí hậu nhiệt đới ẩm, có ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, hay mọc ven ruộng, vệ đường đi, ven các mỏm đá, sườn đồi… Theo nghiên cứu từ Bộ Y tế, bạch hoa xà thiệt thảo có thành phần Hentriaconotane, Stigmastatrienol, Ursolic acid, Oleanolic acid, b-Sitosterol, p-Coumnic, b- Sitosterol-D-Glucoside… là các dược tính hỗ điều trị một số bệnh như ung thư phổi, ung bướu (rất hiệu quả ở giai đoạn đầu), ngừa các di căn khối u, giải độc do rắn cắn, hỗ trợ điều trị viêm gan, viêm phổi, viêm đường tiết niệu, nhiễm trùng đường tiết niệu… Theo tanphatvn.net