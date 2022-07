Ngỡ ngàng chuyện uống rượu sim, nước ép quả sim chữa được bệnh "nhanh ỉu xìu" cho quý ông?

Yếu sinh lý và xuất tinh sớm là 2 hiện tượng rối loạn sinh lý thường gặp ở nam giới. Quả sim được cho là giúp tăng cường sinh lực nam, điều trị bệnh yếu sinh lý, xuất tinh sớm và thứ rượu sim ngon như vang nho - mà ngon nhất là rượu sim Phú Quốc, giúp thỏa mãn bản năng chinh phục của phái mạnh.

Theo y học, yếu sinh lý là bệnh lý "khó nói", ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tình dục của nam giới, là tình trạng dương vật khó cương cứng, hoặc chỉ có thể cương cứng được trong thời gian ngắn vì "cậu nhỏ" chỉ ở thế "yếu yếu ển ển" chưa kịp đạt "đỉnh" đã tụt phanh, ỉu xìu và mất hứng "cuộc yêu".

Nhiều người cho rằng rượu sim ngon như rượu vang, giúp tăng cường sinh lực nam, trị chứng yếu sinh lý, xuất tinh sớm... Ảnh minh họa.

Nguyên nhân yếu sinh lý thì nhiều, chủ yếu do tuổi tác, tâm lý căng thẳng, stress, áp lực quá lâu, hoặc do người bệnh lạm dụng các loại chất kích thích như bia, rượu, thuốc lá, các chất gây ảo giác... Hoặc do người bệnh từng mắc phải bệnh lý suy thận, tiểu đường, quai bị…

Yếu sinh lý tuy không nguy hiểm tới tính mạng nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, tinh thần, tâm lý mất tự tin (lo lắng không thỏa mãn chuyện ấy cho mình và bạn tình), lâu dài dẫn tới thiếu bản lĩnh phòng the, ngại gần gũi, mất tự tin và có thể dẫn tới bị trầm cảm, sợ không đủ sức khỏe sinh sản, khả năng làm cha... ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc hôn nhân gia đình...

Xuất tinh sớm là sự tăng nhạy cảm của đầu dương vật, khiến cho quá trình lên đỉnh của nam giới ngắn hơn bình thường.

Tuy họ vẫn ham muốn và dương vật đủ độ cương để "yêu" nhưng xuất tinh quá nhanh không tự kiểm soát được (có khi chỉ một nụ hôn sâu đã bị kích thích, hoặc dương vật chưa vào đến đích đã xuất tinh...).

Kéo dài tình trạng này sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc hôn nhân, hoặc thụ thai khó khăn, lâu dài sẽ không có hứng thú tình dục, đánh mất khả năng sinh sản, sức khỏe bị ảnh hưởng…

Với sự phát triển của y học, yếu sinh lý, xuất tinh sớm có thể điều trị tốt khi kết hợp sử dụng thuốc với các liệu pháp tâm lý, tăng bổ sung các chất dinh dưỡng, thực phẩm giàu vitamin E, hoa quả... đồng thời luyện tập thể dục thể thao đều đặn để nâng cao sức khỏe, giải tỏa căng thẳng, stress... Nhất là việc từ bỏ những ngói quen nghiện ngập như hút thuốc lá, sử dụng các chất kích thích bia, rượu... hàng ngày.

Quả sim có giúp chữa được bệnh yếu sinh lý cho quý ông không?

Trong dân gian có việc dùng rượu sim - và ngày nay có dùng nước ép từ quả sim để hỗ trợ chữa trị chứng yếu sinh lý, xuất tinh sớm theo các bài thuốc.

Theo Đông y, quả sim vị ngọt, tính bình, có nhiều công dụng với sức khỏe như dưỡng huyết, bổ thận, giúp điều trị nhiều bệnh, trong đó có công dụng trị chứng yếu yếu ển ển, xuất tinh sớm và giải tỏa tâm lý lo lắng cho nam giới và nâng cao chuyện phòng the.

Trong quả sim chứa nhiều khoáng chất và vitamin E, B, K, sắt, chất xơ, canxi… là những dưỡng chất thiết yếu tham gia vào quá trình sản sinh hormone sinh dục nam, cường dương, tăng cường ham muốn... từ đó cải thiện chứng xuất tinh sớm.

Đã có những bài thuốc trong dân gian để điều trị xuất tinh sớm như sau:

Bài thuốc từ quả sim khô:

60gr quả sim khô, 1 quả trứng gà, 30g đường phèn, 20ml rượu trắng, 500ml nước đun sôi nhỏ lửa còn 300ml. Buổi tối trước khi đi ngủ thì lấy nước uống như thuốc trước sẽ gia tăng hiệu quả.

Quả sim nhiều dinh dưỡng, là bài thuốc tốt cho hệ thống tiêu hóa, bổ máu huyết. Ảnh minh họa.

Quả sim tím ngâm rượu tăng bản lĩnh phòng the

1kg quả sim tím khô hoặc 2 kg quả sim tím tươi, 2 lít rượu nếp trên 35 độ C - là nguyên liệu cần chuẩn bị để làm rượu sim tím.

Cho quả sim khô vào bình, đổ ngập rượu rồi đậy nắp kín (nếu dùng quả sim tươi thì nên phơi qua từ 1 – 2 nắng để quả sim hơi quắt rồi ngâm rượu sẽ ngon hơn), bảo quản nới sạch sẽ, thoáng mát.

Ở khâu này một số nhà có sân vườn rộng rãi thì sau khi đậy kín nắp đã mang hạ thổ 1/2 bình, hoặc hạ thổ hẳn. Sau 20 ngày trở lên thì bắt đầu chắt ra dùng dần.

Rượu sim lúc này có màu tím sẫm, uống có vị chua chua, ngọt ngọt và vị hơi chát nơi đầu lưỡi. Thứ rượu trong dân gian cho là giúp cải thiện chức năng sinh lý, mỗi ngày dùng 1 ly vào buổi sáng và tối để cải thiện chứng yếu sinh lý, xuất tinh sớm, rất tốt cho hệ tiêu hóa, người có thể trạng yếu muốn cải thiện sức khỏe...

Quả sim - trứng gà - đường phèn cải thiện sinh lý nam

- 50g sim chín phơi khô

- 1 quả trứng gà ta

- 20g đường phèn

- 3 chén rượu trắng

Cho các nguyên liệu trên vào ấm cùng với 500ml nước lọc, sắc khoảng 30 phút tới khi thuốc cạn còn 1/2 thì chắt nước uống hết vào buổi tối, trước khi đi ngủ.

Tuy các bài thuốc dân gian này đều nói là chữa chứng yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hỗ trợ chữa rối loạn cương dương, tăng cường sinh lý… hiệu quả nhưng không thể nhanh khỏi, còn cần kết hợp với chế độ ăn uống dinh dưỡng điều độ, luyện tập thể thao mới tăng hiệu quả điều trị, cải thiện chuyện "chăn gối" cho nam giới.

Nhưng theo Ths. BS Hoàng Kỳ (Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Nội), trong y học phương Đông, quả sim được cho là có nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, là bài thuốc tốt cho hệ thống tiêu hóa, là vị thuốc bổ huyết rất tốt cho phụ nữ, có tác dụng điều hòa chu kỳ kinh nguyệt, cải thiện chứng kinh nguyệt kéo dài, cải thiện tình trạng băng huyết sau sinh, các chứng huyết hư, dưỡng huyết, an thai…

Nhưng những bài thuốc, rượu thuốc làm từ quả sim có khả năng tăng cường bản lĩnh phòng the, chữa yếu sinh lý, xuất sinh sớm... giúp nam giới cải thiện bản lĩnh đàn ông lưu truyền trong dân gian thì chưa có kiểm chứng khoa học cụ thể. Vì vậy người dân cần cẩn trọng - tốt nhất nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Quả sim rừng làm những bài thuốc có tác dụng bồi bổ khí huyết rất hiệu quả. Những quý ông bị xuất tinh sớm nặng, yếu sinh lý và các chứng bệnh liên quan tới chốn phòng the cần chủ động tới bệnh viện chuyên khoa để được bác sĩ thăm khám sức khỏe định kỳ nhằm sớm phát hiện những bất thường (nếu có) và điều trị kịp thời.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/ngo-ngang-chuyen-uong-ruou-sim-nuoc-ep-qua-sim-chua-duoc-benh-...Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/ngo-ngang-chuyen-uong-ruou-sim-nuoc-ep-qua-sim-chua-duoc-benh-nhanh-iu-xiu-cho-quy-ong-172220706200420095.htm