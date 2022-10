Nghiên cứu của Harvard: 7 gam dầu ô liu mỗi ngày giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, ung thư, sa sút trí tuệ

Dầu oliu giàu axit béo không bão hòa đơn, cũng như nhiều loại vitamin và chất chống oxy hóa. Đây là một loại dầu thực vật thân gỗ, được ép lạnh trực tiếp từ trái ô liu tươi, vẫn giữ được các chất dinh dưỡng tự nhiên mà không qua quá trình gia nhiệt và xử lý hóa chất.

Vào ngày 10 tháng 1 năm 2022, các nhà nghiên cứu từ Đại học Harvard đã công bố một bài báo có tựa đề "Tiêu thụ dầu ô liu và nguy cơ tử vong toàn bộ theo nguyên nhân cụ thể ở người trưởng thành Mỹ" trên tạp chí Đại học Tim mạch Mỹ JACC.

Nghiên cứu chỉ ra rằng, tiêu thụ hơn 7 gam dầu ô liu mỗi ngày có liên quan đến việc giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim, ung thư, sa sút trí tuệ và bệnh hô hấp. Thay thế dầu ô liu cho những thứ như bơ và chất béo cũng làm giảm nguy cơ tử vong sớm do mọi nguyên nhân lên tới 34%.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích 60.582 phụ nữ tham gia Nghiên cứu sức khỏe y tá và 31.801 nam giới tham gia Nghiên cứu theo dõi các chuyên gia y tế, tất cả đều không mắc bệnh tim mạch và ung thư tại thời điểm tham gia nghiên cứu.

Trong quá trình nghiên cứu, các bảng câu hỏi về thực phẩm được thực hiện đối với chế độ ăn uống của những người tham gia 4 năm một lần, bao gồm việc hỏi họ trung bình, tần suất họ tiêu thụ các loại thực phẩm cụ thể, các loại chất béo và dầu, và nhãn hiệu của dầu họ sử dụng để nấu ăn.

Mức tiêu thụ dầu ô liu được tính toán dựa trên tổng lượng sử dụng trong nước trộn salad, bổ sung vào thực phẩm và nướng, chiên. Mức tiêu thụ các loại dầu thực vật khác được tính toán dựa trên nhãn hiệu dầu do những người tham gia báo cáo và loại chất béo được sử dụng để nấu ăn ở nhà.

Mức tiêu thụ dầu ô liu được xác định là: 0, 0-4,5g/ngày, 4,5-7g/ngày, lớn hơn 7g/ngày.

Trong suốt 28 năm theo dõi, đã có 36.856 trường hợp tử vong, bao gồm 22.768 trường hợp trong Nghiên cứu Sức khỏe của Y tá và 14.076 trong Nghiên cứu Theo dõi của Chuyên gia Y tế.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người tham gia với lượng dầu ô liu cao hơn thường hoạt động thể chất nhiều hơn, ít hút thuốc hơn, ăn nhiều trái cây và rau quả hơn những người có lượng dầu ô liu thấp hơn.

Một phân tích dữ liệu cho thấy những người tiêu thụ hơn 7g dầu ô liu mỗi ngày có nguy cơ tử vong do tim mạch thấp hơn 19%, nguy cơ tử vong do ung thư thấp hơn 17% và nguy cơ tử vong do các bệnh thoái hóa thần kinh thấp hơn 29%, nguy cơ tử vong do đường hô hấp giảm 18% với những người không bao giờ ăn dầu ô liu.

Tiềm năng của việc hấp thụ dầu ô liu và tỷ lệ tử vong

Ngoài ra, các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, việc thay thế 10g/ngày các chất béo khác, chẳng hạn như bơ, mayonnaise và chất béo từ sữa bằng dầu ô liu có thể giảm nguy cơ tử vong sớm do mọi nguyên nhân lên đến 34%. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp khi dầu ô liu được thay thế cho các loại dầu thực vật khác.

Các bác sĩ lâm sàng khuyến cáo bệnh nhân thay thế một số chất béo, chẳng hạn như bơ thực vật bằng dầu ô liu để cải thiện sức khỏe của họ.

Đồng thời, một lối sống lành mạnh cần chú ý đến chế độ ăn uống tổng thể bao gồm chất béo lành mạnh như trái cây, rau, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt, dầu ô liu hoặc các loại hạt, và lượng protein vừa phải. Giảm tiêu thụ thịt chế biến, thức ăn nhanh và đồ uống có đường để giảm nguy cơ mắc bệnh.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/nghien-cuu-cua-harvard-7-gam-dau-o-liu-moi-ngay-giup-giam-nguy-co-ma...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/nghien-cuu-cua-harvard-7-gam-dau-o-liu-moi-ngay-giup-giam-nguy-co-mac-benh-tim-ung-thu-sa-sut-tri-tue-1370563.ngn