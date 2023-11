Nam thanh niên 18 tuổi bàng hoàng khi bác sĩ thông báo không có tinh trùng

Khỏe mạnh nhưng lại không có tinh trùng

Nam thanh niên P.X.B (18 tuổi, Bắc Giang) được gia đình đưa đến một bệnh viện khám sức khỏe. Tại đây, bác sĩ tư vấn và chỉ định anh làm đầy đủ các danh mục của gói khám sức khỏe đi du học và thực hiện chẩn đoán hình ảnh để đánh giá chính xác nhất tình trạng sức khỏe. Trong hồ sơ khám sức khỏe du học, nam thanh niên phải khám sức khỏe tiền hôn nhân.

Nam thanh niên cho biết, từ nhỏ đến nay anh phát triển bình thường, hiện tại khỏe mạnh và không xuất hiện bất cứ triệu chứng lâm sàng bất thường nào. Nam thanh niên không xuất tinh sớm, không rối loạn cương dương.

Về bệnh lý nội ngoại khoa, anh chưa phát hiện bệnh lý bất thường nào. Về phía gia đình hiện chưa phát hiện bệnh lý gì bất thường.

Sau khi khám nam khoa, siêu âm tinh hoàn kích thước và thể tích tinh hoàn 2 bên không có bất thường.

Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm có hai chỉ số bất thường gồm chỉ số xét nghiệm tuyến giáp (giảm, đặc biệt xét nghiệm tinh dịch đồ tổng số tinh trùng hiện tại không thấy tinh trùng trong mẫu tinh dịch (vô tinh).

Nam sinh viên và gia đình vô cùng bất ngờ, buồn bã vì không tin rằng anh khỏe mạnh lại không có tinh trùng.

ThS. BSNT Nguyễn Bá Sơn, chuyên gia Di truyền học cho biết, xét nghiệm tinh trùng có ý nghĩa quan trọng, giúp người dân biết được mình có thể có con bằng chính tinh trùng của mình hay không.

Theo BS sản khoa Nguyễn Thị Phượng, có nhiều nguyên nhân gây không có tinh trùng ở nam giới như vô tinh do tắc nghẽn, vô tinh không tắc nghẽn, vô tinh do xuất tinh ngược dòng, hoặc do thuốc bổ sung testortone, steroid đồng hóa...

Các trường hợp này cần xác định chính xác nguyên nhân, sau đó tùy tình trạng, bác sĩ sẽ tư vấn cho người bệnh phương pháp hỗ trợ sinh sản, hay phẫu thuật như phẫu thuật để loại bỏ, hoặc điều trị giãn tĩnh mạch thừng tinh và xuất tinh ngược, bổ sung thuốc nội tiết, chiết xuất tinh trùng từ nước tiểu sau khi xuất tinh... Trường hợp nam giới không có tinh trùng trong tinh dịch có thể tìm tinh trùng ở ống sinh tinh, mào tinh, tinh hoàn và thực hiện IUI/ IVF. Tuy nhiên cũng có những trường hợp rất hiếm không tìm tinh trùng trong ống sinh tinh, mào tinh, hoặc tinh hoàn và lúc này phải xin tinh trùng, bệnh nhân này là một trong số những trường hợp hiếm đó.

50% cặp vợ chồng vô sinh có độ tuổi dưới 30

Theo Báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới WHO, trên thế giới cứ 6 người trưởng thành có 1 người vô sinh ở một thời điểm nào đó trong đời. Tại Việt Nam, có khoảng 7,7% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ bị vô sinh, hiếm muộn (tương đương với 1 triệu cặp vợ chồng). Tỷ lệ vô sinh đang gia tăng, trong đó khoảng 50% cặp vợ chồng vô sinh có độ tuổi dưới 30.

Theo các chuyên gia y tế, các cặp đôi sau kết hôn nếu quan hệ không sử dụng biện pháp tránh thai từ 6 tháng đến 1 năm mà không có tin vui, được coi là vô sinh thứ phát.

Nguyên nhân gây vô sinh có thể do vợ, chồng, hoặc cả hai với tỷ lệ tương đương nhau. Vì vậy, khi chậm có con, các cặp vợ chồng nên đi khám nên đi khám tìm chính xác nguyên nhân và có hướng điều trị cụ thể.

Theo các chuyên gia, thực tế có không ít các cặp vợ chồng chủ quan không đi khám kịp thời mà bỏ qua giai đoạn vàng điều trị, đây chính là nguyên nhân gây tốn kém chi phí và tỷ lệ thành công thấp, cũng như làm ảnh hưởng tới hạnh phúc lứa đôi.

Qua trường hợp trên, bác sĩ đưa ra lời khuyên cho các đôi bạn trẻ, nên đi khám sức khỏe tiền hôn nhân trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Việc làm này có ý nghĩa rất quan trọng, được xem như “chìa khóa vàng” mở ra cánh cửa hạnh phúc hôn nhân trọn vẹn, bền lâu.

Khám sức khỏe tiền hôn nhân nhằm đánh giá toàn diện sức khỏe gồm kiểm tra tổng quát cơ thể, sàng lọc các bệnh truyền nhiễm, phát hiện sớm các bệnh di truyền, đánh giá khả năng sinh sản...

Trường hợp nếu có bất thường thì bạn đời của mình đã chuẩn bị trước tâm lý để có hướng sử dụng các biện pháp can thiệp hỗ trợ kịp thời sau kết hôn, cũng như có thời điểm vàng điều trị, tăng cơ hội điều trị thành công cho các cặp vợ chồng hiếm muộn.

Đối với các cặp vợ chồng để tăng cơ hội cơ có con sớm tự nhiên, cần lưu ý các biện pháp sau:

Xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý;

Luyện tập thể dục thể thao thường xuyên;

Duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh;

Bỏ hút thuốc lá, hạn chế bia rượu, tránh dùng thuốc kích thích, giảm lo âu, căng thẳng... (đối với chồng);

Theo dõi kỳ kinh nguyệt (đối với vợ);

Đi kiểm tra sức khỏe sinh sản định kỳ tại cơ sở uy tín.

