Hơn 20 tuổi đã vô sinh, cô gái trẻ ân hận vì sai lầm từ tuổi 16

Ths.BS Phan Chí Thành - Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương chia sẻ về một trường hợp đến BV khám vô sinh.

Bệnh nhân lấy chồng hơn 1 năm nhưng chưa có tin vui. Hai vợ chồng dắt nhau đi khám thì bác sĩ kết luận, người trẻ bị tổn thương vòi trứng, rất khó sinh con tự nhiên.

L. kể, từ 6 năm về trước khi cô mới 16 tuổi, do quan hệ tình dục không an toàn nên đã có thai ngoài ý muốn. Thời điểm đó, L. đang học lớp 10, lại đúng giai đoạn ôn thi cuối kỳ. Do không muốn ảnh hưởng đến việc học và sợ bố mẹ biết chuyện nên cô đi phá thai.

Cách đây 1 năm, L. lấy chồng và cả 2 quyết định sinh con. Nhưng đi khám bác sĩ cho biết, L. bị tổn thương vòi trứng rất khó mang thai.

Nguyên nhân có thể đến từ việc phá thai khi tuổi đời còn trẻ, hệ sinh sản chưa phát triển hoàn toàn.

Theo BS Thành, mang thai ở độ tuổi còn trẻ khi cơ quan sinh dục chưa hoàn thiện, em bé trong bụng có thể đối diện với nhiều nguy cơ đẻ non, sảy thai, thai bất thường, nhẹ cân.

Do mang thai ngoài ý muốn nên cô gái không có sự chuẩn bị trước, phải đấu tranh tâm lý việc có nên thông báo cho cha mẹ bạn trai biết hay không trong khi tâm lý ở độ tuổi này chưa vững vàng, dễ bị tổn thương và đưa đến quyết định sai lầm.

BS Thành cho rằng, sợ bị phát hiện mang thai ngoài ý muốn khiến trẻ thường lựa chọn phòng khám chui để chấm dứt thai kỳ, trong khi dụng cụ vệ sinh vô khuẩn tại đây không đảm bảo.

Ngay tại thời điểm nạo phá thai ở cơ sở chui không an toàn, trẻ có thể đối mặt với nguy cơ chảy máu nhiều, từ đó dẫn đến mất máu, nhiềm trùng, viêm nhiễm.

BS Thành khuyến cáo, khi phát hiện mang thai ngoài ý muốn, trẻ cần chuẩn bị cách thông báo với bạn trai, gia đình và chính phụ huynh cũng nên chuẩn bị tinh thần để động viên trẻ chứ không nên đánh mắng con trẻ.

Trường hợp muốn giữ lại thai, trẻ có thể sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn, khi đó sự hỗ trợ của gia đình là rất quan trọng.

Nếu không đủ điều kiện nuôi con mà thai đã to không thể can thiệp thì cần liên hệ tới các nhà tình thương, tổ chức uy tín để có thể gửi hoặc cho con theo đúng quy định.

Ngoài ra, nhà trường cần cung cấp, hướng dẫn các biện pháp tránh thai an toàn tuyệt đối cho trẻ.

Đồng thời cũng nên đưa ra kịch bản để đối mặt với tình huống xấu có thể xảy ra như mang thai ngoài ý muốn, phát hiện khi thai đã lớn để có cách xử lý hợp tình, hợp lý nhất.

Bác sĩ lưu ý, hiện nay, nhiều bạn trẻ đang có xu hướng chọn phá thai bằng thuốc vì cho rằng đây là biện pháp hiệu quả, kín đáo, có thể thực hiện tại nhà mà không biết phá thai bằng thuốc cũng như bất kỳ dịch vụ y tế nào khác đều cần sự giám sát chặt chẽ của bác sỹ.

Thực tế thuốc uống phá thai không được phép bán tự do tại các nhà thuốc, nhưng đã có những nhà thuốc bán “chui” sản phẩm, người dùng vẫn vô tư sử dụng. Phá thai bằng thuốc ngoài hậu quả xã hội là nhiều bạn trẻ suy nghĩ đơn giản là có thuốc phá thai, nên “vô tư” quan hệ không an toàn…

Nếu dùng không đúng cách theo chỉ dẫn của bác sĩ thì dễ dẫn đến những “biến chứng” nặng nề như sảy thai giữa chừng, nhau thai không hết, băng huyết… Ngoài ra, phá thai bằng thuốc có thể để lại những hậu quả không có khả năng làm mẹ sau khi lập gia đình.

