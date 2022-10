Một loại đột quỵ tử thần đang gia tăng, 30% chúng ta có thể bị đe dọa

Đột quỵ vốn được chia làm 2 loại chính là đột quỵ do nhồi máu não (chiếm đa số) và do xuất huyết não. Đột quỵ do xuất huyết dưới nhện là một dạng ít gặp của đột quỵ do xuất huyết não, xảy ra khi mạch máu bị vỡ ở không gian giữa não và màng bao bọc nó, theo Medical Xpress.

Loại đột quỵ này có thể xảy ra do vỡ chỗ phình mạch máu, huyết áp cao hay do chấn thương. Đối với nghiên cứu này, các nhà khoa học loại trừ các trường hợp đột quỵ do chấn thương.

Cao huyết áp là nguyên nhân lớn làm tăng cao nguy cơ đột quỵ - Ảnh minh họa từ SAFERY+HEALTH MAGAZINE

Theo tác giả chính - bác sĩ Fadar Oliver Otite từ Trường Đại học Y khoa SUNY Upstate ở New York - Mỹ, xuất huyết dưới nhện không liên quan đến chấn thương thường chiếm khoảng 5%-10% số ca đột quỵ ở Mỹ và thường gây tử vong cao.

Kết quả nghiên cứu dựa trên 39.475 người ở New York và Floria nhập viện do xuất huyết dưới nhện không do chấn thương từ năm 2007 đến 2017, các nhà khoa học nhận thấy tỉ lệ mắc loại đột quỵ này ở người trưởng thành là 11/100.000 người và càng lớn tuổi thì nguy cơ càng cao.

Đáng chú ý, tỉ lệ gặp phải dạng đột quỵ "tử thần" này tăng trung bình 0,7%, đặc biệt tăng dần ở nhóm nam giới lớn tuổi.

Họ cũng nhận thấy nhóm người da màu có tỉ lệ tăng nhanh hơn nhóm da trắng, với mức tăng lên đến 1,8% mỗi năm.

Phân tích sâu hơn, họ nhận thấy nguy cơ của vấn đề này không phải do các khác biệt di truyền đối với từng sắc tộc khác nhau, mà vì nhóm người da màu được phân tích có thu nhập thấp hơn và được theo dõi sức khỏe không chặt chẽ bằng nhóm kia.

Bởi nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng tỉ lệ loại đột quỵ đáng sợ này do một nguyên nhân khiến chúng ta phải suy nghĩ: sự gia tăng của bệnh cao huyết áp, đặc biệt là các trường hợp cao huyết áp không được phát hiện sớm và kiểm soát chu đáo.

Đáng nói, theo một thống kê gần đây của Tổ chức Y tế Liên Mỹ (PAHO, một thành viên của Tổ chức Y tế thế giới WHO), có tới 30% người trưởng thành toàn cầu mắc cao huyết áp, trong đó nhiều người không hề hay biết tình trạng của mình.

Các loại đột quỵ do xuất huyết não thường diễn tiến nhanh và khó cứu chữa hơn đột quỵ do nhồi máu não, nên dù ít gặp hơn loại nhồi máu não nhưng số người tử vong vì nó không hề nhỏ.

Theo các tác giả, điều này một lần nữa nhấn mạnh việc quản lý các bệnh nền tưởng chừng như quá thông thường và bị coi nhẹ, bởi các hệ quả "dắt dây" của nó, tuy ít gặp nhưng khi đã gặp thì có thể gây tử vong hoặc để lại các di chứng nặng nề.

