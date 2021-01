Một cụ bà có khối u khổng lồ nằm ở vùng mặt

Thứ Ba, ngày 26/01/2021 11:44 AM (GMT+7)

Các bác sĩ Viện Bỏng Quốc gia vừa phẫu thuật thành công một khối u “quái” cho một cụ bà ở Hà Tĩnh.

Trước đó, cụ bà này xuất hiện khối u to bằng đầu ngón tay cái vùng má phải từ năm 2001, bệnh nhân khám ở bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh nhưng không có điều kiện để chữa trị.

Từ 2016-2019 khối u nhỏ, phát triển chậm, từ tháng 9/2019 khối u đột ngột phát triển tăng nhanh về kích thước, chèn ép các cơ quan vùng mặt gây khó thở, mất thị lực mắt phải. Bệnh nhân được các tổ chức từ thiện phát hiện và hỗ trợ kinh phí điều trị do hoàn cảnh khó khăn (có chồng và con bị nhiễm chất độc da cam, 2 con đã mất). Bệnh nhân vào Viện Bỏng Quốc gia ngày 2/12 với tình trạng tăng huyết áp, rung nhĩ, chưa điều trị thuốc.

Các bác sĩ hội chẩn cho bệnh nhân.

Lúc vào viện, khối u khổng lồ vùng mặt kích thước 12x14cm chiểm hết nửa mặt phải, phát triển to về nhiều hướng, chèn đẩy vùng mũi, mắt phải, hàm phải gây tắc nghẽn hoàn toàn mũi phải, chèn đẩy nhãn cầu phải gây mất thị lực, bề mặt khối u tăng sinh mạch máu rất mạnh.

Qua khám và giải phẫu bệnh, bác sĩ chẩn đoán, cụ bà bị u xơ mạch (chiếm tỷ lệ 0,05-0,5% các khối u vùng đầu mặt các ca trên thế giới. Việt Nam gặp rất ít trường hợp này nên chưa có thống kê).

Bệnh nhân đã được hội chẩn liên bệnh viện các chuyên khoa: Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện 103, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương. Các chuyên gia đầu ngành đã thảo luận và phân tích các đặc điểm bệnh lý, nguy cơ và phương pháp xử lý trước, trong và sau mổ.

Về chiến lược điều trị, các bác sĩ nút mạch nuôi khối u trước khi phẫu thuật song song điều trị tình trạng tim mạch.

Ngày 4/1, bệnh nhân đã được nút mạch nuôi u tại khoa AM19 Viện 103, kết quả thành công.

Ngày 11/1/2021, bệnh nhân được phẫu thuật cắt bỏ khối u, tái tạo vùng mặt.

Về diễn biến phẫu thuật, theo các bác sĩ, bệnh nhân được gây mê và phẫu thuật bóc tách khối u, cầm máu, khối u phát triển mạnh chèn ép gây teo nhỏ nhãn cầu, chèn ép tiêu xương hàm trên bên phải, xương gò má phải, xử lý xương, răng, căt xương gò má và tái tạo lại vùng mặt.

PGS.TS. Vũ Quang Vinh - Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Tái tạo, Viện Bỏng Quốc Gia đang chia sẻ về ca bệnh.

Các bác sĩ đã mất 5 tiếng để phẫu thuật cho bệnh nhân. Sau phẫu thuật bệnh nhân được kết thúc phẫu thuật và chuyển về khoa HSCC điều trị và chăm sóc tích cực trong 7 ngày.

Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, vết mổ liền được, đi lại, hoạt động như bình thường.

Chia sẻ với về ca bệnh này, PGS.TS. Vũ Quang Vinh - Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Tái tạo, Viện Bỏng Quốc Gia, Học viện Quân y cho biết, điều khó khăn trong ca mổ là trong lúc mổ có thể phá huỷ vào nền sọ gây rò dịch não tuỷ.

Hơn nữa, 6 tháng trở lại đây, bệnh nhân có u to nhanh, nếu để thêm bệnh nhân sẽ có nhiều biến chứng nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, cụ bà có nhiều bệnh nền như: Tăng huyết áp, hở van tim....nên nguy cơ tai biến trong mổ do rung nhĩ dẫn đến tử vong ngay trên bàn mổ cao. Tuy nhiên, rất may mắn các bác sĩ là các chuyên gia hàng đầu tại Viện Bỏng Quốc gia, BV Việt Việt Đức, Bệnh viện 103, BV Răng Hàm mặt Trung ương đã cùng hội chẩn, phối hợp điều trị thành công cho cụ bà.

Nguồn: http://danviet.vn/mot-cu-ba-co-khoi-u-khong-lo-nam-o-vung-mat-50202126111452841.htmNguồn: http://danviet.vn/mot-cu-ba-co-khoi-u-khong-lo-nam-o-vung-mat-50202126111452841.htm