Mẹo uống rượu bia an toàn, tránh say ngày Tết

Chủ Nhật, ngày 06/02/2022 12:00 PM (GMT+7)

Uống cốc bia, chén rượu cùng bạn bè, đồng nghiệp hay người thân là chuyện không thể tránh mỗi dịp Tết đến xuân về. Nhưng mỗi người nên uống thế nào để trọn niềm vui, mà vẫn đảm bảo sức khoẻ, tránh nguy cơ bị quá chén, ngộ độc rượu ngày Tết.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc phòng ngừa tình trạng say rượu, bia vẫn tốt hơn nhiều hơn với việc giải quyết những rắc rối về sức khỏe sau khi đã “uống quá chén”.

1. Ăn trước khi uống rượu, bia

Theo các chuyên gia, trước khi uống rượu bia, tốt nhất mọi người nên ăn một ít thức ăn lót dạ. Bởi khi bụng đói, ethanol có trong rượu sẽ dễ hấp thụ vào cơ thể hơn bình thường. Nguy hiểm hơn, khi vào dạ dày, chất này sẽ nhanh chóng thấm vào máu, ảnh hưởng tới hệ thần kinh, gây cảm giác dễ say, thậm chí là nguy cơ của các bệnh về dạ dày, loét dạ dày. Để hạn chế những ảnh hưởng của chất cồn, một trong những điều cần làm nhất trước khi tham gia vào các bữa tiệc đó là ăn những loại thực phẩm được liệt kê dưới đây:

Ăn hoa quả

Kinh nghiệm dân gian truyền lại rằng, khi say rượu hoặc quá chén, người dùng nên uống một cốc trà atiso vì loại thảo dược này có chức năng giải rượu khá tốt.

Ngoài ra, sau khi uống rượu, người dùng cũng nên dùng một chút hoa quả tươi. Bởi hoa quả sẽ đẩy nhanh quá trình đào thải ethanol ra ngoài cơ thể, giảm đau đầu, chóng mặt và giúp sớm tỉnh táo.

Ăn thực phẩm giàu chất béo

Việc tiêu thụ những thực phẩm chứa nhiều chất béo như phô mai hay bơ được đánh giá là cách an toàn. Vì chúng có thể hoạt động như một lớp bông thấm bên trong bao tử giúp hút hết chất cồn mà bạn sẽ nạp vào cơ thể khi dự tiệc. Lượng chất béo từ những thực phẩm này sẽ bao bọc xung quanh thành bao tử, giúp cơ quan tiêu hóa hấp thu chất cồn chậm lại. Nhờ vậy, bạn sẽ không bị say dù uống nhiều rượu, bia.

Uống sữa

Uống một ly sữa nóng trước khi bắt đầu tiêu thụ những loại đồ uống khác sẽ làm chậm quá trình hấp thu chất cồn của cơ thể. Điều này giúp cho hệ tiêu hóa "đối phó" với chất cồn hiệu quả hơn. Acetaldehyde là một chất độc có trong thành phần của cồn khi vào cơ thể sẽ được chuyển hóa. Đây chính là một trong những nguyên nhân gây ra các cơn say.

Ăn bánh mì nướng

Nhâm nhi một vài miếng bánh mì nướng trước khi uống các thứ có chất cồn sẽ giúp bạn ngăn chặn cơn say. Lượng carbon trong bánh mì có tác dụng như một bộ lọc trong cơ thể giúp hấp thu hết chất cồn.

2. Trong khi uống rượu, bia

Uống thêm nước lọc

Một trong những mẹo hay để chống say đó chính là uống thêm nước lọc trong suốt quá trình uống rượu/ bia. Điều này giúp làm loãng nồng độ cồn, và hỗ trợ đào thải ra ngoài nhanh hơn, giúp bạn lâu say. Đặc biệt, nếu có thể uống nước lọc ấm, hoặc nước chanh thì càng tốt.

Uống chậm

Hãy nhâm nhi và thưởng thức thật chậm các loại đồ uống có chứa chất cồn. Điều này giúp kéo dãn khoảng thời gian xâm nhập của chất cồn vào bên trong cơ thể. Nhờ đó, cơn say sẽ khó làm bạn gục ngã.

Vừa ăn vừa uống

Nếu bạn uống rượu, bia cùng với ăn thì chắc chắn sẽ lâu say hơn so với uống suông. Hãy uống chậm rãi và dành thời gian thưởng thức đồ ăn để gan, thận kịp chuyển hóa và đào thải cồn một cách tốt nhất. Một số thực phẩm cực kỳ tốt giúp giảm hấp thu cồn và chống say như: đồ ăn chứa nhiều dầu mỡ, bánh mì, khoai tây chiên, đậu phộng,...

3. Cách xử lý sau khi say rượu

Trong trường hợp bạn đã lỡ bỏ qua những bước để ngăn chặn tình trạng say rượu bia khi tham gia vào bữa tiệc, hãy áp dụng một số cách dưới đây để giải quyết cơn say hiệu quả:

Bổ sung vitamin B

Nguyên nhân khiến người sử dụng rượu, bia cảm thấy khó chịu sau khi sử dụng là do cơ thể bị thiếu vitamin B. Bởi vậy, việc kịp thời bổ sung loại vitamin này là vô cùng cần thiết, góp phần hiệu quả trong việc chống lại cảm giác say.

Vitamin B thường có trong sữa, cà rốt, dưa, lạc, súp lơ và các loại rau có màu xanh đậm…

Uống nhiều nước

Hãy uống nhiều nước để cung cấp đủ lượng nước cho cơ thể bởi vì mất nước là một trong những nguyên nhân chính khiến bạn bị say. Do đó, cách tốt nhất để giảm bớt các triệu chứng khó chịu do cơn say mang lại là nên dùng những món ăn lỏng vào ngày hôm sau. Ngoài ra, bạn có thể uống thêm nước dừa tươi hoặc nước chanh để bổ sung vitamin và khoáng chất cho cơ thể.

Ngủ

Đây luôn là một trong những cách đơn giản nhất để chữa say. Uống một cốc nước ép, có thể đắp thêm một chiếc khăn mát lên trán trong trường hợp bạn bị nhức đầu, hạn chế các tiếng ồn, kéo rèm cửa lại và ngủ một giấc. Nếu thức giấc giữa chừng, có thể uống thêm một viên vitamin tổng hợp và đi ngủ trở lại.

